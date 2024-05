Ein komplettes Investmentteam, bestehend aus drei Anlage-Spezialisten, fängt beim Asset Manager Robeco an: Diliana Deltcheva, Richard Briggs und Nicholas Sauer waren vorher für Candriam tätig. In ihrer neuen Rolle als Portfoliomanager beim Wettbewerber Robeco sollen sie sich wie zuvor schon um den Bereich Schwellenländer-Anleihen kümmern. Konkret sollen sie Staatsanleihenstrategien in Hart- und Lokalwährungen auf den Weg bringen. Entsprechende Produkte sollen in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres investierbar sein, versprechen die Niederländer.

Investments in Schwellenländern bezeichnet Robeco als eine von fünf Kernkompetenzen des eigenen Hauses. Mit dem neuen Angebot, das Deltcheva, Briggs und Sauer initiieren sollen, wolle man das bestehende Angebot an Schwellenländeranleihen, das bislang asiatische Anleihen und Unternehmensanleihen in Schwellenländern umfasst, ergänzen.

„Das neue Team bei Robeco hat bereits nachgewiesen, langfristige Kundenrenditen im ersten Quartil der staatlichen Schwellenländermärkte zu erzielen“, betont man bei Robeco. In den nun aufzulegenden Strategien wolle man zusätzlich auch einen Fokus auf Nachhaltigkeit legen. „Robeco verfügt über eine langfristige fundamental ausgerichtete Sichtweise auf die Schwellenländer, eine Gruppe sehr unterschiedlicher Länder in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die sich laufend verändern“, sagt Robeco-Investmentchef Mark van der Kroft.

Neue Robeco-Kräfte kommen aus leitenden Positionen bei Candriam

Die neue Robeco-Mitarbeiterin Diliana Deltcheva leitete seit 2015 bei Candriam den Bereich Emerging Markets Debt (EMD). Ihre Karriere startete sie vor mehr als 20 Jahren bei ING Investment Management. Zwischenzeitlich war sie für F & C Investments tätig gewesen.

Richard Briggs kam 2022 zu Candriam, war dort Co-Portfoliomanager für EMD-Staatsanleihestrategien in Hartwährungen und leitender Manager bei EMD-Lokalwährungen. Er war zuvor für GAM Investments, Creditsights und Alliance Trust tätig gewesen, ebenfalls im Bereich Schwellenländeranleihen.

Nicholas Sauer ist seit 2019 Co-Portfoliomanager bei Candriam für EMD-Staatsanleihestrategien in Hartwährungen. Vorher war er für BMO Asset Management tätig gewesen. Sauer beschäftige sich seit Längerem auch mit Nachhaltigkeitsaspekten in Schwellenmärkten, heißt es von Robeco.

Das macht Robeco

Robeco ist weltweit in 16 Niederlassungen vertreten, die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Rotterdam. Zum zurückliegenden Jahreswechsel verwaltete das Haus 181 Milliarden Euro. Robeco ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Finanz-Holding Orix Corporation Europe.