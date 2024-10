Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Der „Trendmonitor Vermögensverwaltung 2024“ des Instituts für Vermögensverwaltung (IVA) und des Wealth-Management-Plattformanbieters QPLIX zeigt: Die Dominanz von Aktien aus den USA und Kanada hat sich im durchschnittlichen deutschen Portfolio weiter verstärkt, sie erreicht jetzt 44 Prozent. Der Euroraum kommt nicht einmal mehr auf ein Drittel (28 Prozent), die übrigen europäischen Länder folgen mit rund 8 Prozent.

Asiatische Schwellenländer stehen der Studie zufolge, für die rund 62.000 anonymisierte Kundenportfolios von mehr als 100 unabhängigen Vermögensverwaltern untersucht wurden, bisher nur in geringem Maße im Fokus der Anleger – obwohl Asien (ex Japan) zu den Regionen mit dem höchsten Wachstum weltweit zählt.

Konjunkturentwicklung treibt Small-Cap-Aktien

Angetrieben wird Asiens starkes Wirtschaftswachstum durch eine sich stetig vergrößernde Mittelschicht mit zunehmenden Ersparnissen und steigendem Binnenkonsum.Interessant dabei: Privatanleger spielen in den Märkten der asiatischen Schwellenländer eine wichtige Rolle. In Südkorea (52 Millionen Einwohner) machen sie mit Blick auf den Streubesitz der Aktien knapp 70 Prozent aus, in Taiwan (23 Millionen) knapp 60 Prozent, in Indien 50 Prozent (1,4 Milliarden) und in Indonesien (276 Millionen) 35 Prozent. Mit steigendem Wohlstand sollte sich die Beteiligung privater Anleger am Aktienmarkt weiter ausprägen.

Bemerkenswert sind auch die technologischen Innovationen, für die viele asiatischen Schwellenländer stehen: Vor allem China und Indien sind Wegbereiter von Technologie und treiben Innovationen in Bereichen wie E-Commerce, Fintech und erneuerbare Energien voran, von denen kleinere Unternehmen überdurchschnittlich profitieren können.

Unterstützt wird das Wachstum in den asiatischen Schwellenländern durch zukunftsorientierte Regierungen: Sie bringen Infrastrukturprojekte und Technologieförderprogramme, beispielsweise im Bereich der Nutzung von erneuerbaren Energien, auf den Weg, was das Wachstum von Small Caps begünstigen kann.

Auf asiatische Schwellenländer spezialisiert: Templeton Asian Smaller Companies Fund

Der vom Emerging-Markets-Pionier Franklin Templeton gemanagte Templeton Asian Smaller Companies Fund*, aufgelegt im Oktober 2008, investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

„Wir gehen davon aus, dass in den asiatischen Schwellenländern in den kommenden Jahren die Themen Konsum und Premiumisierung, Gesundheit und Wohlergehen sowie der Komplex Dienstleistungen noch wichtiger werden”, so die Fondsmanager Chetan Sehgal und Vikas Chiranewal. Der Asian Smaller Companies Fund, dem Anleger 1,03 Milliarden Euro anvertraut haben, fokussiert sich daher aktuell auf die Themen Zylische Konsumgüter, Banken und Finanzdienstleistungen, IT (Halbleiter und Halbleiteranlagen, Software und Dienste, Elektronische Ausrüstung, Geräte und Komponenten), Gesundheit, Industrie und Rohstoffe.

„Gekauft werden Aktien mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 6 Milliarden US-Dollar”, so das Fondsmanagement. Dabei stehe die Qualität der Unternehmen und nicht die Zugehörigkeit zum Vergleichsindex, dem MSCI AC World Small Cap Index-NR, im Vordergrund. Wichtig ist Chetan Sehgal darauf hinzuweisen, dass der Fonds vor Ort gemanagt wird: „Bei einer Investition in Small Caps asiatischer Schwellenländer kann die direkte Einbindung in den Markt vor Ort sehr vorteilhaft sein, denn einige Unternehmen weisen bei der Corporate Governance immer noch Defizite auf.”

Indien hat China in den Schatten gestellt

Sehr signifikant sind die Veränderungen im Länderengagement, die das Fondsmanagement in den Jahren 2019 bis 2024 vorgenommen hat. War Indien 2019 mit 19,2 Prozent gewichtet, ist das Portfolio-Exposure gegenüber dem Subkontinent 2024 auf 39,5 Prozent gewachsen – es hat sich verdoppelt. Ähnliches ist auch mit Blick auf Taiwan zu beobachten (von 11,1 auf 18,9 Prozent). Die Gewichtung anderer Volkswirtschaften hingegen wurde zurückgefahren: Der Anteil Südkoreas am Portfolio ist von 16,9 auf 10,6 Prozent gesunken. Noch krasser ist die Umschichtung bei China ausgefallen: Von 29,3 auf 7,4 Prozent.

Grafik: Veränderungen im Länderengagement im Fonds 2019 bis 2024

Quelle: Franklin Templeton

Ein letzter wichtiger Punkt, der nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die Rolle des Fonds für die Diversifikation im Portfolio. Small Caps aus Asiens Schwellenländern bieten Anlegern eine Diversifizierungsmöglichkeit abseits der traditionellen Märkte, was das Risiko-Rendite-Profil eines Portfolios verbessern kann.

Vieles spricht für Investitionen in sich dynamisch entwickelnde Unternehmen in Asien und ihre Aktien. Small-Cap-Anleger in fernöstlichen Schwellenmärkten, die frühzeitig investiert sind, sollten etwas Geduld mitbringen.

Mehr zum Templeton Asian Smaller Companies Fund hier.

*Ein Teilfonds der FTIF, eine in Luxemburg registrierte SICAV.

Anlageziel: Der Templeton Asian Smaller Companies Fund (der „Fonds“) ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: Risiken des chinesischen Marktes: Neben den typischen Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten unterliegen Investitionen in China wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und betrieblichen Risiken, die für den chinesischen Markt charakteristisch sind. Im Verkaufsprospekt finden Sie genauere Informationen zu dem mit China QFII und Bond Connect sowie mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect verbundenen Risiko. Schwellenmarktrisiko: Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen. Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

SICAV-Anteile dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden.

Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Basisinformationsblätter“ (BiB) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar.

Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater.

Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf unserer Homepage in Deutschland unter franklintempleton.de bzw. in Österreich unter franklintempleton.at oder Sie erhalten diese kostenlos bei Franklin Templeton International Services S.à r.l.,Niederlassung Deutschland​​ ​​, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.,Tel. 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, [email protected], [email protected]

Die Fondsdokumente sind auf ftidocuments.com erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT unter https://www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Dokumente sind in Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch verfügbar.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf franklintempleton.lu/investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten. Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland