Schwellenländer-Bonds Erster ETF für Indiens Anleihen

„Wir freuen uns sehr, aufbauend auf unserer Expertise im Bereich des makroanalytischen Research unseren ersten ETF in Europa aufzulegen“, zitiert e-fundresearch.com Zyfin-Chef Sanjay Sachdev, der bereits 25 Jahre Erfahrung mit Schwellenländer-Investments gesammelt hat. Die von ihm vor vier Jahren mitgegründete Firma hat sich bislang auf die Erhebung indischer Konsum-, Inflations- und Arbeitsmarktdaten spezialisiert.Künftig umwirbt Zyfin mit einer neuen ETF-Familie auch Anleger hierzulande, die transparent und kostengünstig in Emerging Markets investieren wollen: „Im Laufe des nächsten Jahres wollen wir unsere Produktpalette um mehrere Renten- und Aktien-ETFs erweitern, die globalen Anlegern einen unkomplizierten Zugang zu den indischen Kapitalmärkten bieten sollen“, kündigt Sachdev an.