Asienspezialistin Kathlyn Collins Schwellenländer stehen vor dem größten Boom seit 20 Jahren

Erinnern Sie sich noch an den Rohstoffboom? Es war der Bullenmarkt der frühen 2000er Jahre, der weitgehend von den Schwellenländern getragen wurde. Er trug auch dazu bei, dass diese Volkswirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil der ausgewogenen Portfolios wurden, die wir heute kennen.

Der Boom hat die verborgene Stärke und das langfristige Potenzial der Schwellenländer unter Beweis gestellt und den Wert dieser Anlageklasse für Aktienanleger unterstrichen. Eine Herausforderung, der man sich jedoch bewusst sein sollte, ist die Tatsache, dass das Wachstum in den Schwellenländern extrem und eng begrenzt sein kann, vor allem im Hinblick auf die langfristigen säkularen Chancen.

Die systemische Herausforderung: Schwellenländer und die Nachhaltigkeit

Die Marktrallye der 2000er Jahre war beispielsweise im Wesentlichen ein rohstoffbasierter Boom in den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und anderswo, der eng mit ressourcenintensiven Sektoren wie Energie und Rohstoffen verbunden war. Mehr als 20 Jahre später sind viele Schwellenländer entweder immer noch rohstofforientiert oder ihre Industrien sind immer noch stark von fossilen Brennstoffen abhängig.

Rohstoff- und Schwellenländerboom 2002 bis 2007

Der Rohstoff- und Schwellenländer-Boom: Bruttorenditen von 2002 bis 2007 © FactSet

Während die Welt versucht, einen nachhaltigen, kohlenstoffarmen Weg einzuschlagen, stellen diese Merkmale der alten Wirtschaft zweifellos eine systemische Herausforderung dar. Während Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) für Investoren und Portfoliomanager immer wichtiger werden, hinken viele Schwellenländer den Fortschritten der meisten Industrieländer in Sachen Nachhaltigkeit hinterher. Anleger wiederum sind unsicher, wie sie am besten ein effektives, nachhaltiges Engagement in Schwellenländern in ihren Portfolios erreichen können.

Es ist unbestritten, dass die Schwellenländer noch viel Arbeit vor sich haben, um ihre Volkswirtschaften auf eine nachhaltige Basis zu stellen, aber wir glauben auch, dass dieser Rückstand gegenüber den Industrieländern eine enorme Anlagechance darstellt. Es besteht die Möglichkeit, dass der nächste von den Schwellenländern angeführte Bullenmarkt so stark sein wird wie der vor zwei Jahrzehnten. Anders als damals wird er diesmal von Unternehmen getragen, die bei der Gestaltung einer nachhaltigen globalen Zukunft an vorderster Front stehen.

Das nachhaltige Potenzial der Schwellenländer

Zu Beginn des neuen Jahrtausends erlangte eine Gruppe von Schwellenländern, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - zusammen als Brics bekannt - dank der Stärke ihrer einheimischen rohstoffbasierten Unternehmen große Bekanntheit. Seitdem sind diese Märkte von der traditionellen Schwerindustrie und insbesondere von der Kohleverstromung abhängig geblieben. Da sich die Welt in Richtung einer kohlenstoffarmen Zukunft bewegt, werden diese Länder und andere aufstrebende Märkte große wirtschaftliche Veränderungen bewältigen müssen.

Diese Übergänge erfordern, dass die Volkswirtschaften entweder ihren gesamten Energiemix ändern, indem sie sich von alten Industrien auf neue moderne Industrietreiber wie 5G, Big Data und Elektrofahrzeuge verlagern, oder die wirtschaftliche Rolle der Dienstleistungssektoren stärken, die tendenziell weniger kohlenstoffintensiv sind. Wir sind der Ansicht, dass die Verfolgung einer dieser Veränderungen oder einer Kombination aus beiden für einige Schwellenländer die Möglichkeit eröffnet, eine Phase intensiven Wachstums wie Anfang der 2000er Jahre zu erleben.

Die Schwellenländer stehen vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, einen nachhaltigen Wandel herbeizuführen. Beispielsweise hängt die kumulative Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, zu der sich die Länder der Welt in multilateralen Klimaverpflichtungen bekannt haben, weitgehend von Technologien ab, die derzeit noch nicht kommerziell verfügbar sind. Diese Technologien erfordern innovative Unternehmen und massive Kapitalinvestitionen, um den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) gerecht zu werden. Die dafür notwendigen Investitionen werden auf 5 bis 7 Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Jährliche Investitionen in die Energiewende nach Regionen von 2012 bis 2022

Jährliche Investitionen in die Energiewende: Amerika - Europa, Naher Osten & Afrika - Asien & Pazifik. © Bloomberg NEF

China als Dreh- und Angelpunkt des nachhaltigen Wandels



China ist der Dreh- und Angelpunkt für einen nachhaltigen Wandel in den Schwellenländern. Die chinesische Wirtschaft ist stark kohlebasiert und steht seit Jahrzehnten an der Spitze der asiatischen Länder, die für fast 90 Prozent des weltweiten Anstiegs der Kohlenstoffemissionen verantwortlich sind. Damit China seine Wirtschaft dekarbonisieren kann, muss das Land unabhängiger von der Industrie und die Industrie unabhängiger von der Kohle werden. Gegenwärtig sind Zement, Stahl, Infrastruktur und die gesamte Industrieproduktion die wichtigsten Wirtschaftsfaktoren Chinas, und die Stromerzeugung und industrielle Aktivitäten sind für etwa 75 Prozent der chinesischen Emissionen verantwortlich.

Durchschnittlicher Gewinn pro Aktie in der Elektroindustrie Chinas

China: Dreh- und Angelpunkt für einen nachhaltigen Wandel. © Factset

Zwar hat es in letzter Zeit eine bescheidene Verlagerung weg von alten Industrien und hin zu neuen Unternehmen gegeben, aber die Auswirkungen auf Chinas Emissionen sind bei weitem noch nicht spürbar oder signifikant. Unabhängig davon, ob China zu einer neueren, weniger energieintensiven Industrie oder zu einer stärker dienstleistungsorientierten Wirtschaft übergeht, muss es zunächst seine Versorgung mit sauberer Energie erhöhen, da sein Stromnetz derzeit nicht genügend erneuerbare Energien aufnehmen kann, um seinen Energiebedarf zu decken.

Die Welt braucht die Schwellenländer, um den Übergang zur Nachhaltigkeit zu schaffen, damit die globalen Ziele für eine kohlenstoffarme Zukunft erreicht werden können. Dabei geht es nicht nur um die Umwelt. Es geht auch darum, soziale und wirtschaftliche Probleme anzugehen, wie zum Beispiel die Ungleichheit, die durch die Covid-19-Pandemie noch verschärft wurde. Die Unterschiede sind in den Schwellenländern besonders ausgeprägt, da es dort in der Regel einen großen informellen Wirtschaftssektor, größere regionale Wohlstandsunterschiede, größere Unterschiede beim Zugang zu Bildung und größere Hindernisse für die Beschäftigung von Frauen gibt.

Finanzielle Eingliederungslücken

Diese Ungleichheit wird durch eine Kluft bei der finanziellen Eingliederung zwischen Industrie- und Schwellenländern noch verschärft. Tatsächlich befindet sich der Großteil des globalen Finanzvermögens in den Industrieländern, während der Großteil der Weltbevölkerung und der Großteil der SDG-Finanzierungslücke in den Schwellenländern zu finden ist. Große Teile der Bevölkerung in vielen Schwellenländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas haben nach wie vor keinen Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen.

Ähnlich wie die Bewältigung der Umweltprobleme wird auch die Bekämpfung der finanziellen Ausgrenzung eine gewaltige Aufgabe sein. Das erfordert einen erheblichen Transfer von Ressourcen aus den Industrieländern in die Schwellenländer, damit diese ihre Herausforderungen zum Wohle der Welt und ihrer eigenen Bevölkerung bewältigen können. Sie ist aber auch ein Wachstumskatalysator und eine potenziell große Chance für innovative Unternehmen und gut positionierte Investoren in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Die Bewältigung dieser Herausforderungen bietet Investoren die Möglichkeit, innovativen Unternehmen, die diese Lücken schließen wollen, Kapital zur Verfügung zu stellen.

Aktives, ausgewogenes Engagement

Um an diesen potenziell gigantischen Trends nachhaltig und ausgewogen teilzuhaben, sollten Anleger unserer Ansicht nach einen fundierten Ansatz verfolgen und eine diversifizierte, gut recherchierte Strategie anwenden, die die Schwellenländer Asiens und der Welt aus einer langfristigen, nachhaltigen Perspektive betrachtet – und nicht auf ein Engagement in einzelnen Sektoren oder Märkten abzielt.

Ein aktiver Ansatz ist ebenfalls entscheidend. Er erfordert eigenes Research vor Ort sowie ein tiefes Verständnis der lokalen Märkte und der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind – seien es Umweltprobleme wie Wasserknappheit oder regulatorische Fragen wie Korruption – und des Standes, den sie in Bezug auf Nachhaltigkeitsüberlegungen bereits erreicht haben. Die Fähigkeit zur Durchführung eines solchen Researchs hängt in hohem Maße von den Portfoliomanagern ab, die über die nötige Erfahrung zum Erkennen und natürlich zum Nutzen dieser Veränderungen verfügen. Wir sind der Ansicht, dass ein ausgewogener und aktiver Ansatz Anlegern die beste Plattform bietet, um das zu antizipieren und zu nutzen, was unserer Meinung nach eine langfristige und starke Wachstumsphase für nachhaltige Anlagen in Schwellenländern sein wird.

Kathlyn Collins © Matthews Asia

Portfolio-Perspektiven

Um erfolgreich in Schwellenländern zu investieren, muss man nicht nur qualitativ hochwertige Unternehmen in Wachstumsmärkten und -sektoren auswählen, sondern auch versuchen, Risiken zu vermeiden, die mit unvorhergesehenen staatlichen Maßnahmen, regulatorischer Überwachung und geopolitischen Erwägungen verbunden sind.

Für Anleger, die bereits in Schwellenländern engagiert sind, können nachhaltige Schwellenländeranlagen eine Ergänzung darstellen. Beispielsweise könnte ein Anleger, der in einen passiven Schwellenländer-ETF oder einen zyklischen Schwellenländer-Value-Fonds investiert ist, sein Portfolio mit einer nachhaltigen Wachstumsstrategie für kleine und mittlere Unternehmen erweitern.

Über die Gastautorin: Kathlyn Collins ist Nachhaltigkeitschefin beim Asien-Spezialisten Matthews Asia. Bevor sie 2018 zu Matthews kam, war Kathlyn Collins als ESG und Global Strategy Analyst bei Cartica Management tätig. Dort arbeitete sie an der Entwicklung der ESG-Integration, analysierte Investitionen für Portfolios, führte Unternehmensrecherchen durch und verfasste Berichte über Schwellenländer.