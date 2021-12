Redaktion 11.02.2015 Lesedauer: 1 Minute

Schwellenländer Die wahre Schuldenbombe tickt in Asien

Nicht nur in Europa steigen die Schulden, sondern auch in Asien. Viele Länder in Fernost haben enorme Verbindlichkeiten angehäuft. Na und, könnte man sagen – doch auch deutsche Sparer sind betroffen, schreibt die Welt.