Naomi Waistell, Fondsmanagerin

Im Jahr 2025 erzielten die Schwellenländermärkte (EM) ihre stärkste Jahresperformance seit 2017 und übertrafen damit sowohl die USA als auch die Industrieländer. Diese Widerstandsfähigkeit trotz eines komplexen globalen Umfelds spiegelt sich in verbesserten Fundamentaldaten, einer strengeren politischen Disziplin und der wachsenden Bedeutung der Schwellenländer innerhalb der globalen Produktions- und Lieferketten wider.

2025: Das Jahr der Resilienz und des Comebacks

Eine breite Basis für Schwellenländer: Die Basis der positiven Dynamik, die 2025 in den Schwellenländermärkten zu beobachten war, wurde gebildet durch einen schwächeren US-Dollar, sich verbessernde makroökonomische Fundamentaldaten in vielen Schwellenländern und die wachsende Anerkennung der wesentlichen Rolle Asiens in den Wertschöpfungsketten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese breit angelegte Outperformance bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass die Schwellenländermärkte keineswegs durch protektionistische Maßnahmen geschwächt werden, sondern vielmehr an Autonomie und wirtschaftlicher Stärke gewinnen.

Die Grundlagen für weitere Aufwärtsbewegungen bleiben solide: Obwohl die Bewertungen nicht mehr auf historischen Tiefstständen liegen (der Schwellenländer-Index wird derzeit mit dem 13,5-fachen des für 2026 erwarteten Gewinns gehandelt1), werden diese Aktien weiterhin mit einem erheblichen Abschlag gegenüber denen der entwickelten Märkte gehandelt (rund 40 Prozent gegenüber den USA und 32 Prozent gegenüber dem MSCI World2), trotz überlegener Gewinnwachstumsaussichten und höherer Eigenkapitalrenditen. Unserer Ansicht nach ist diese Bewertungslücke angesichts der Konvergenz der Risikoprofile zwischen Schwellenländern und Industrieländern nach wie vor übermäßig groß.

Laufende strukturelle Veränderungen

Künstliche Intelligenz und strukturelle Trends verändern die Schwellenländermärkte: Über kurzfristige Bewertungsdebatten hinaus integrieren die Schwellenländer-Volkswirtschaften künstliche Intelligenz rasch in Industrie, Logistik, Einzelhandel und Dienstleistungen, was zu Produktivitätssteigerungen und niedrigeren Grenzkosten führt. Diese technologische Kompetenz wird durch den wettbewerbsfähigen Zugang zu erneuerbarer Energie gestützt, der in einer zunehmend fragmentierten Weltwirtschaft zu einem strategischen Vorteil wird.

Verbesserung der Finanzdisziplin und der Unternehmensführung: Nach vielen Jahren der Kapitalverwässerung und schwachen Aktionärsrenditen sehen wir nun spürbare Verbesserungen in Bezug auf die Finanzdisziplin, die Dividendenpolitik und die Angleichung der Interessen. Dieser Wandel, der bereits in Südkorea, Japan und zunehmend auch in China zu beobachten ist, könnte unserer Ansicht nach den Weg für eine dauerhafte Verbesserung der Kapitalrendite ebnen, die unserer Meinung nach vom Markt nach wie vor unterschätzt wird.

2026: Ein Jahr für Alpha, nicht für Beta

Ein günstiges makroökonomisches Umfeld – das jedoch Selektivität erfordert. Die Fundamentaldaten werden wieder entscheidend: Ein schwächerer US-Dollar, historisch hohe Realzinsen und eine nachlassende Inflation bieten den Schwellenländer-Zentralbanken den Spielraum für eine schrittweise Lockerung der Geldpolitik, was für entscheidenden Rückenwind sorgt. Wir treten jedoch in eine Phase zunehmender Streuung ein, in der die Renditen wahrscheinlich eher durch Gewinnwachstum als durch eine Ausweitung der Multiplikatoren bestimmt werden, wodurch die Selektivität wichtiger wird als ein passives Index-Engagement.

Ein günstiges Umfeld für unsere Strategie Carmignac Emergents: Genau in diesem Umfeld ist unser Fonds Carmignac Emergents gut positioniert. Die Strategie konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit soliden Bilanzen, guter Ertragsvisibilität und echter Preissetzungsmacht, wobei strenge Bewertungsdisziplin und Risikomanagement gewahrt bleiben. Die Kombination aus strukturellen Wachstumsführern und reiferen Unternehmen mit moderaterem Wachstum, aber attraktiven Bewertungen führt zu einem ausgewogenen und differenzierten Profil, das 2025 eine starke risikobereinigte Performance erzielt hat.

Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Schwellenländermärkte dank Gewinnwachstum, Innovation und Diversifikation in eine neue Ära eintreten und dass ein disziplinierter, aktiver und überzeugungsorientierter Ansatz der effektivste Weg ist, um diese Chance zu nutzen.

1 Quellen: MS-Research, Bloomberg, 12.01.2026.

2 Quellen: MS-Research, Bloomberg, 12.01.2026.

Disclaimer:

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID/Prospekt des Fonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieses Dokument richtet sich an professionelle Kunden.

Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

Dieses Dokument darf ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen vervielfältigt werden. Dieses Material stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Dieses Material wurde Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Bei den in diesem Material enthaltenen Informationen kann es sich um Teilinformationen handeln, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Die Fonds sind weder für den Vertrieb an Privatanleger in Asien, Japan oder Nordamerika noch in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds (nur für professionelle Anleger) registriert. Die Fonds wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Die Fonds dürfen weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ im Sinne der US-Verordnung S und des FATCA angeboten oder verkauft werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Werbung in Ihrem Land jederzeit einstellen.

Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind im KID beschrieben. Das KID ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Nettoinventarwert und die Jahresberichte des Fonds sind unter www.carmignac.com oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anleger finden eine Zusammenfassung ihrer Rechte in englischer Sprache in Abschnitt 5 der „Regulierungsinformationsseite” unter folgendem Link: https://www.carmignac.com/en_US/regulatory-information.

Carmignac Portfolio Emergents bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Der Fonds ist bei der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde unter der Nummer 392 registriert. Die französischen Investmentfonds (fonds communs de placement oder FCP) sind Investmentfonds in vertraglicher Form, die der OGAW- oder AIFM-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. Carmignac Emergents ist bei der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde unter der Nummer 387 registriert.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Rendite versteht sich abzüglich der Gebühren (mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge der Vertriebsstelle). Die Rendite kann aufgrund von Schwankungen der Währungen steigen oder fallen, sofern die Anteile nicht währungsgesichert sind.

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.