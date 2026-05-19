In den vergangenen 15 Jahren galten Schwellenländer oft als enttäuschend – ein Bild, das nach Ansicht der Carmignac-Analysten zunehmend nicht mehr der heutigen Realität entspricht.

Hochhausbau in Mumbai: Indien ist einer der wichtigsten Wachstumspfeiler unter den großen Schwellenländern.

Über einen langen Zeitraum spielten Emerging Markets in globalen Portfolios nur eine Nebenrolle. Viele Anleger waren an eine schwächere Entwicklung im Vergleich zu den Industrieländern gewöhnt und sahen sich zudem mit anhaltenden makroökonomischen Risiken sowie höherer Volatilität konfrontiert.

Dementsprechend reduzierten viele Investoren ihre Engagements schrittweise und verlagerten Kapital in entwickelte Märkte – insbesondere in US-Aktien. Aus Sicht von Carmignac spricht jedoch vieles dafür, diese Gewichtung zu überdenken: Die strukturellen Grundlagen der Schwellenländer verändern sich derzeit spürbar und eröffnen neue Perspektiven über verschiedene Anlageklassen hinweg.

Schwellenländer erwirtschaften heute rund 40 Prozent des weltweiten BIP und fast 70 Prozent des realen Wachstums weltweit, machen jedoch nur 11 Prozent der globalen Aktienindizes aus1.

Naomi Waistell,

Fondsmanagerin bei Carmignac

Naomi Waistell und Xavier Hovasse, Fondsmanager des Carmignac Portfolio Emergents, haben dazu eine eindeutige Meinung: „Diese Diskrepanz ist nicht nur eine statistische Ausnahme, sondern eine falsche Einschätzung der globalen wirtschaftlichen Realität. Die Anleger halten weiterhin an einer veralteten Sichtweise fest: Schwellenländer als anfällig, rohstoffabhängig und politisch eingeschränkt. In Wirklichkeit haben sie sich zu diversifizierten, zunehmend autarken und innovationsgetriebenen Volkswirtschaften entwickelt. Wer diesen Wandel nicht erkennt, verpasst die Chance, in genau jenen Regionen zu investieren, die das weltweite Wachstum vorantreiben.“

Vom günstigen Beta zum strukturellen Wachstum

Das traditionelle Argument für ein Schwellenländer-Engagement beruhte auf einer gehebelten Teilnahme an globalen Wachstumszyklen: ein hohes Beta, das von Rohstoffpreisen und Liquiditätsbedingungen getrieben wurde. Doch dieses Paradigma hat sich gewandelt.

Das heutige Schwellenländer-Universum zeichnet sich durch technologische Führungsrollen, industrielle Transformation und eine Expansion der Binnennachfrage aus, die sich selbst trägt und nicht von der Nachfrage der Industrieländer abhängig ist.

Xavier Hovasse,

Portfoliomanager bei Carmignac

„Insbesondere Asien steht im Zentrum des globalen Innovationsökosystems. Taiwan und Korea sind für die Halbleiter-Lieferkette unverzichtbar. China ist führend in den Bereichen Robotik, Elektrofahrzeuge und industrielle KI. Indien und Südostasien treiben die digitale Transformation in großem Maßstab voran“, so die Fondsmanager des Carmignac Portfolio Emergents.

„Entscheidend ist, dass KI in den Schwellenländern – anders als in den Industrieländern – nicht nur ein Schlagwort ist. IT ist bereits fest in der Realwirtschaft verankert, sorgt für Produktivitätssteigerungen, senkt Kosten und verbessert die Margen.“

“ „Insbesondere Asien steht im Zentrum des globalen Innovationsökosystems. Taiwan und Korea sind für die Halbleiter-Lieferkette unverzichtbar.“ Naomi Waistell Fondsmanagerin bei Carmignac

Solidere Fundamentaldaten, höhere Qualität

Die Bonitätsverbesserung von Schwellenländer-Unternehmen und -Staaten ist einer der am wenigsten beachteten Aspekte dieses Wandels. In vielen Schwellenländern präsentiert sich die Haushaltslage inzwischen solider als in zahlreichen Industrieländern. Die Zentralbanken haben ihre Glaubwürdigkeit wiederhergestellt: Die Realzinsen befinden sich auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren, was die orthodoxe Geldpolitik widerspiegelt und bei einer Normalisierung der Inflation erheblichen Spielraum für eine Lockerung schafft.

Auf Unternehmensebene sind die Bilanzen solider, die Eigenkapitalrenditen verbessern sich und die Kapitalallokation erfolgt zunehmend disziplinierter. Die Dividendenrenditen werden immer attraktiver, und Aktienrückkäufe haben in Teilen Asiens mittlerweile Rekordhöhen erreicht. Die Rücknahme von Aktien in Korea stieg von 4,5 Billionen KRW im Jahr 2023 auf fast 18 Billionen im Jahr 20252 – ein klarer Beleg dafür, dass sich die Reformen im Bereich der Unternehmensführung in aktionärsfreundlichem Verhalten niederschlagen.

Die Einschätzung von Waistell und Hovasse dazu ist eindeutig: „Der traditionelle Qualitätsabschlag, der bei Schwellenländermärkten zur Anwendung kommt, ist zunehmend überholt. Dennoch spiegeln sich die niedrigeren Bewertungen weiterhin wider.“

Der MSCI Emerging Markets index notiert bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11,9 für das Jahr 2026, was etwa 43 Prozent unter dem Niveau von US-Aktien und 32 Prozent unter dem des MSCI World Index liegt. Bei Schwellenländer-Aktien wird für 2026 ein Wachstum für den Gewinn pro Aktie im mittleren bis hohen Zehnerbereich prognostiziert, was deutlich über dem Industrieländer-Konsens liegt; dennoch werden sie mit einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG-Ratio)3 von unter 1 gehandelt, während es in den Industrieländern bei etwa 1,7 liegt4.

„Diese Kombination aus höherem Wachstum bei niedrigeren Bewertungen ist selten. Und historisch gesehen war dies ein wichtiger Motor für eine langfristige Outperformance“, so die Fondsmanager.

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bieten zusätzliche Unterstützung. Ein nachgebender US-Dollar verringert den Druck auf die Bilanzen und stützt die Bewertungskennzahlen der Schwellenländer. Die Inflation hat sich in den meisten Anlageklassen normalisiert und die hohen Realzinsen bieten attraktive Möglichkeiten für eine Carry-Strategie. Im Vergleich zu den entwickelten Märkten, die mit einem nachlassenden Wachstum, hoher Verschuldung und einer extremen Konzentration an den Aktienmärkten zu kämpfen haben, verschiebt sich die relative Attraktivität der Schwellenländer in einer Weise, die sich in den meisten institutionellen Portfolios noch nicht widerspiegelt.

“ „Der traditionelle Qualitätsabschlag, der bei Schwellenländermärkten zur Anwendung kommt, ist zunehmend überholt. Dennoch spiegeln sich die niedrigeren Bewertungen weiterhin wider.“ Xavier Hovasse Head of Emerging Equities, Portfoliomanager bei Carmignac

Konzentrationsrisiko und Diversifikationsargumente

Globale Portfolios bergen heutzutage erhebliche versteckte Risiken. Ein starker Fokus auf US-Aktien in Verbindung mit einer extremen Konzentration auf eine Handvoll Technologie-Megacaps birgt Bewertungsrisiken, Konzentrationsrisiken und Regimerisiken – also das Risiko, dass die Unternehmen, die seit einem Jahrzehnt für Renditen gesorgt haben, von einer neuen Generation von Gewinnern verdrängt werden.

Schwellenländer sind hier meist etwas anders strukturiert, sie bieten diversifizierte Wachstumstreiber über Regionen, Sektoren und Themen hinweg sowie eine geringere Korrelation mit den Entwicklungen, die die Performance von US-Aktien in den letzten Jahren bestimmt haben.

Waistell und Hovasse vertreten die Ansicht, dass die nächste Phase der Schwellenländerperformance nicht vom allgemeinen Markt-Beta bestimmt sein wird. Die Streuung nimmt über Länder, Sektoren und einzelne Unternehmen hinweg zu. Von entscheidender Bedeutung sind in diesem Umfeld aktive Verwaltung, Überzeugung und eine stringente Aktienauswahl.

„Die Gewinner werden nicht der Markt sein. Sondern eher konkrete Unternehmen und Themen, die durch fundierte Analysen und praktische Kompetenz ermittelt werden“, fügen sie hinzu.

Ihrer Ansicht nach ist eine weiterhin deutliche Schwellenländer-Untergewichtung keine neutrale Position: „Schwellenländer sind nicht nur eine Chance. Wenn man sie ignoriert, stellen sie ein Risiko dar. Anleger, die hier weiterhin untergewichtet sind, setzen damit faktisch stark und implizit darauf, dass das globale Wachstum weiterhin von den Industrieländern bestimmt wird, dass sich Innovationen weiterhin auf eine Handvoll US-Unternehmen konzentrieren und dass Bewertungsunterschiede auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben. Das sind zunehmend unsichere Annahmen.“

Im Vergleich zu ihrem Anteil an der Weltwirtschaft fließt nach wie vor deutlich zu wenig Kapital in die Schwellenländer. Da sich die Einschätzungen ändern, könnte schon eine bescheidene Umschichtung als starker zusätzlicher Rückenwind wirken.

Unser Team für Schwellenländer-Aktien ist der Ansicht, dass diese Anlageklasse einen tiefgreifenden Wandel durchläuft: von zyklisch zu strukturell, von einer Randerscheinung zu einem zentralen Faktor des globalen Wachstums, von einer Quelle der Volatilität zu einer Quelle der Diversifikation und langfristiger Rendite. Die Fundamentaldaten verbessern sich, die Bewertungen sind attraktiv und das makroökonomische Umfeld entwickelt sich zugunsten dieser Anlageklasse.

„Wir erleben nicht nur eine konjunkturbedingte Erholung, sondern einen strukturellen Wandel dieser Anlageklasse, der ihre Rolle in globalen Portfolios neu definiert“, so die Erkenntnis von Waistell und Hovasse. „Die eigentliche Frage ist nicht mehr, ob Anleger in Schwellenländer investieren sollten. Die Frage ist, ob sie es sich leisten können, darauf zu verzichten.“

1 BoAML Research, Bloomberg, 12.01.2026.

2 NVIDIA, Schätzungen von BofA Global Research, Oktober 2025.

3 PEG ratio: price/earnings to growth ratio.

4 MS Research, Bloomberg, 15.04.2026.

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