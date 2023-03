Fondsporträt So legt der CT Responsible Global Emerging Markets Equity an

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Steigende Bevölkerungszahlen, exportorientierte Unternehmen, ein wachsender Binnenmarkt: Schwellenländer bieten Anlegern, die global diversifiziert investieren wollen, eine ganze Reihe von Vorteilen. Mit dem CT Responsible Global Emerging Markets Equity (ISIN: LU1805264048) können Anleger in Emerging-Market-Unternehmen investieren, die zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen oder davon profitieren. Dabei sind natürlich die Risiken zu beachten. So werden Anlagen in Schwellenländern im Allgemeinen als risikoreicher eingestuft als Engagements in den Industrieländern. Das Herausfiltern von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität des Werts einer Anlage erhöhen.

Vor 25 Jahren im Januar 1994 aufgelegt, wird das Portfolio des Schwellenländerfonds aus dem Hause Columbia Threadneedle Investments heute von den Fondsmanagern Gokce Bulut, Sam Mahtani und Rishikesh Patel betreut. Der Fonds wird nicht in Anlehnung an seinen Vergleichsindex, den MSCI Emerging Markets NR Index, gemanagt – und kann vor diesem Hintergrund sehr flexibel gesteuert werden, sodass seine Struktur zuweilen von der des Index abweicht.

ESG-Ausrichtung soll zu langfristig höheren risikobereinigten Renditen führen

Columbia Threadneedle Investments bezieht finanziell wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in das Research und die Entscheidungsfindung ein, um langfristig höhere risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich klar zu einer guten Governance und Nachhaltigkeit verpflichten, daher das „Responsible“ im Fondsnamen. Die ausgewählten Unternehmen müssen bestimmte Standards erfüllen, beispielsweise ausgewogene und unabhängige Boards haben, transparent berichten und die Aktionärsrechte schützen. Zudem müssen sie sich eindeutig zu einem nachhaltigen Umwelt- und Sozialverhalten bekennen.

„Unter Engagement verstehen wir einen Dialog zwischen Investoren und Unternehmen, vor allem um diese anzuhalten, strategische Herausforderungen anzugehen. Dazu zählen auch die Themen Umwelt, Soziales und Governance. Ziel eines solchen Dialogs ist die Verringerung der Risiken und die Förderung einer attraktiven langfristigen Performance“, erklärt das Management, das ein Fondsvolumen von knapp 400 Millionen Euro betreut, seinen Ansatz.

Bei der Berichterstattung zu seinem aktiven Engagement geht Columbia Threadneedle Investments transparent vor. Die Fondsmanager Bulut, Mahtani und Patel informieren die Anleger offen darüber, bei wie vielen der im Fonds enthaltenen Unternehmen sich Columbia Threadneedle Investments engagiert hat, halten mit der Zahl der Länder, die abgedeckt wurden, und mit den einzelnen Engagement-Themen nicht hinter dem Berg: So wurden im vierten Quartal 2022 mit vier Portfoliounternehmen Fragen der Unternehmensethik diskutiert, bei sechs wurde die Adaption gegenüber dem Klimawandel, bei sieben Belange im Bereich Corporate Governance, bei vier Umweltstandards, bei fünf Menschenrechte und bei vier Arbeitsstandards thematisiert.

Zuletzt schwieriges Umfeld für Schwellenmarktanleger

Das Umfeld für Schwellenmarktaktien war in den vergangenen Quartalen nicht sonderlich günstig. Die Schwellenmärkte sind eng mit der Stärke der Weltwirtschaft verknüpft und litten unter den Auswirkungen der Energiekrise in Europa und den steigenden Zinsen in den Industrieländern. Einige Märkte waren jedoch von den schlimmsten Auswirkungen abgeschottet, insbesondere Energieexporteure, die von höheren Ölpreisen profitieren konnten. China belastete die Performance von Schwellenländeranlagen jedoch erheblich, da es unter Befürchtungen einer verschärften Regulierung und staatlichen Kontrolle, einer Abkühlung der Wirtschaft und des Immobilienmarktes sowie den Nachwirkungen seiner Null-Covid-Politik litt. Andererseits kündigte die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket zur Ankurbelung der Wirtschaft an und signalisierte zudem eine Lockerung des aufsichtsrechtlichen Vorgehens gegen den Technologiesektor. Darüber hinaus senkte die chinesische Zentralbank die Leitzinsen. Obwohl diese Maßnahmen zu einer Erholung der chinesischen Aktien führten, zählte China über den Jahreswechsel 2022/23 immer noch zu den schwächsten Märkten.

Wie ist das Portfolio aufgebaut?

Das spiegelte sich auch im Portfolio des CT Responsible Global Emerging Markets Equity wider. China war der starke Underperformer, aber auch Südkorea und Taiwan entwickelten sich unterdurchschnittlich. „Hier litten wir unter unserer Position in Win Semiconductor in Taiwan, da wir Bedenken hinsichtlich des starken Engagements in China und des Abschwungs im Halbleiterzyklus hatten. Unsere Position in NAVER Corporation, dem koreanischen Internetkonglomerat, erwies sich ebenfalls als nachteilig. Untergewichtetes Engagement in Energiewerten war der Performance abträglich, einschließlich des fehlenden Engagements in Petrobras“, resümiert das Fondsmanagement. Besser lief es in Südostasien: „Positionen in Indonesien trugen zur Wertsteigerung bei, wobei BK Central Asia vor dem Hintergrund starker Gewinne und einer sich erholenden Wirtschaft zulegte.“

Anleger, die Anteile gezeichnet haben oder beabsichtigen, Fondsanteile zur Beimischung im Portfolio zu erwerben, dürfte die Drawdown-Phase indes nicht schrecken. Sie wissen: Mit Blick auf die Risikokategorie ist der Fonds auf der Skala des SRRI Risiko-Score, die von 1 bis 7 reicht, bei 6 eingruppiert. Je höher der Rang, umso höher der potenzielle Ertrag, was jedoch mit einem höheren Risiko verbunden ist.

Die hohen potenziellen Erträge ergeben sich aus der Sektorallokation. So ist IT im Fonds mit 22,7 Prozent gewichtet, gefolgt von Finanzen mit 22,1 Prozent. Zu den Top-10-Positionen gehören der Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (7,8 Prozent), der E-Commerce-Riese Tencent Holdings Ltd (5,9 Prozent) und Indiens führendes Finanzinstitut HDFC Bank Ltd (4,9 Prozent, Stand aller Angaben: 28. Februar 2023).*

Nach IT und Finanzen stehen an dritter Stelle der Sektorallokation Basiskonsumgüter mit 12,4 Prozent, Verbrauchsgüter mit 10,8 Prozent und das Gesundheitswesen mit 10,1 Prozent. Einstellige Prozentwerte bei der Gewichtung erreichen Kommunikationsdienste mit 8,1 Prozent und Industrietitel mit 6,0 Prozent. Um jederzeit Chancen am Markt nutzen zu können, hält das Fondsmanagement derzeit eine hohe Barmittelquote von 7,8 Prozent.

China als weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft wird bei der Ländergewichtung mit

21,4 Prozent die größte Gewichtung eingeräumt, dicht gefolgt von Indien mit 18,4 Prozent. Taiwan und Hongkong (12,2 beziehungsweise 10,1 Prozent) schließen sich an. Mit einstelligen Prozentwerten tragen Indonesien (5,7 Prozent), Brasilien (4,9 Prozent), Vietnam (3,9 Prozent) und Portugal (3,4 Prozent, Stand aller Angaben: 28. Februar 2023) zur Fondsentwicklung bei.

Ausblick: Langfristigen Anlegern bietet die aktuelle Volatilität eine Steilvorlage

Die Lage an den Aktienmärkten der Schwellenländer bleibt angesichts des äußerst unsicheren globalen Umfelds schwierig. Die Inflation bleibt auf mehrjährigen Höchstständen, wodurch die Zentralbanken gezwungen sind, ihre Geldpolitik zu straffen. Immerhin lässt der Druck auf die Lieferketten nach.

In den Emerging Markets gibt es jedoch zunehmend Gelegenheiten, insbesondere in Indien, wo das erwartete jährliche BIP angesichts der relativ niedrigen Inflation bei rund 7 Prozent liegt. Darüber hinaus expandiert die indonesische Wirtschaft aufgrund gestiegener Rohstoffpreise und anziehender Nachfrage.

Langfristige Anleger, die bevorzugt schwache Marktphasen zum Einstieg nutzen wollen, können von der aktuellen Volatilität profitieren, Anteile des CT Responsible Global Emerging Markets Equity ins Depot buchen und sich damit die Beteiligung an Unternehmen mit starken Fundamentaldaten sichern. Die Mindestanlage liegt bei 1.000 Euro, ein Ausgabeaufschlag entfällt. Mit einem Prozent sind die jährlichen Kosten niedrig, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,86 Prozent.

