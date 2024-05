Grafik 1: Performance der Schwellenländer

Stand: 30. April 2024

Drei Dinge, über die wir aktuell nachdenken:

China: Die chinesischen Aktien haben sich erholt und die negativen Renditen des ersten Quartals umgekehrt. Zu den Katalysatoren für die Verbesserung der Performance gehörten positive Entwicklungen im Immobiliensektor. So gab ein chinesischer Immobilienentwickler eine Einigung mit seinen Anleihegläubigern über die Umstrukturierung seiner Auslandsschulden bekannt. Darüber hinaus haben die chinesischen Behörden die Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum gelockert (diese beschränken Käufer bislang auf den Kauf in ihrer Heimatprovinz beziehungsweise schränken den Erwerb einer zweiten Immobilie ein). Gleichzeitig wurden die Untergrenzen für Hypothekenzinsen gesenkt. Keine einzelne der Ankündigungen reicht aus, um die negative Stimmung umzukehren. Das Mosaik positiver Nachrichten hat jedoch dazu beigetragen, dass der MSCI China Index im April um 7 Prozent gestiegen ist und damit stärker als die anderen globalen Märkte (Quelle: Bloomberg, Stand: 30. April 2024).

US-Zinserwartungen: Die Erwartungen der Anleger in Bezug auf Zinssenkungen in den USA sind wieder gestiegen. Im Januar 2024 ging der Marktkonsens von sechs Zinssenkungen im Umfang von insgesamt 1,5 Prozent aus. Bis Ende April änderte sich der Marktkonsens: Die durchschnittliche Erwartung ging auf 1,4 Zinsschritte zurück. Erwartet wurden nur noch Zinssenkungen von 0,35 Prozent (Quelle: Bloomberg, Stand: 30. April 2024). Die weiterhin hohe Inflation und die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines „No-landing“-Wirtschaftsszenarios im Jahr 2024 haben zu dieser Veränderung beigetragen. Für die Schwellenländer könnte diese Entwicklung einen längerfristigen Anstieg des US-Dollars bedeuten, was sich negativ auf die Kapitalflüsse und auf Unternehmen mit hohen Fremdwährungsschulden auswirkt.

Rohstoffpreise: Der Rohstoffpreisindex des Commodities Research Bureau ist seit Jahresbeginn bis Ende April um 7,4 Prozent gestiegen (Quelle: Bloomberg, Stand: 30. April 2024). Damit wurde der Verlust von 8 Prozent aus dem Jahr 2023 größtenteils wettgemacht. Steigende Preise für Energie und Industriemetalle, einschließlich Kupfer, haben zu diesem Anstieg beigetragen. Auch die Preise für Agrarrohstoffe steigen nach einer nassen Frühjahrspflanzsaison in Europa und einer durch El Niño verursachten Dürre in Asien. Steigende Rohstoffpreise stellen zudem die Annahme einer rückläufigen globalen Inflation in Frage, einen Aspekt, den Investoren sorgfältig im Blick behalten sollten. Eine höher als erwartete Inflation hat Auswirkungen auf die Zinssätze in den Industrieländern und die Kaufkraft in den Schwellenländern.

Grafik 2: Gewinn pro Aktie (EPS) und Gewinnrevisionen

Stand: 30. April 2024

Indien-Einblicke aus erster Hand

Eine unserer Portfoliomanagerinnen besuchte kürzlich Indien und ergänzte damit die Arbeit unserer Analysten vor Ort, um sich ein umfassendes Bild von der Investitionslandschaft zu machen. Die einwöchige Reise umfasste Besuche bei Unternehmen und Aufsichtsbehörden. Thematisiert wurden bei den Treffen die von uns identifizierten Wachstumstreiber Indiens – Investitionsausgaben, Premiumisierung und Produktivität.

Die Investitionsausgaben steigen

Unsere Portfoliomanagerin stellte fest, dass in den Städten, die sie besuchte, nämlich Mumbai und Delhi, viel gebaut wurde. Eisenbahnen, Flughäfen und Straßen werden gebaut oder instandgesetzt. Indiens Infrastruktur hat sich seit der Covid-19-Pandemie erheblich verbessert. Unsere Portfoliomanagerin war der Meinung, dass diese Projekte die Kosten senken und die Einnahmen des Unternehmens potenziell steigern könnten. Der Geschäftsführer einer Hotelkette teilte ihre Ansicht. Er wies darauf hin, dass die verbesserte Infrastruktur den Inlandstourismus begünstigt habe. Abgesehen von den Reisemöglichkeiten spielen auch andere Verbesserungen wie die Fertigstellung von Kongresszentren eine Rolle bei den Expansionsplänen der Hotelkette, die sich zum Ziel gesetzt hat, innerhalb von drei Jahren mehr als 100 Hotels im Inland zu errichten.

Premiumisierung: 100 Millionen Menschen rücken in die obere Mittelschicht auf

Unsere Portfoliomanagerin besuchte auch mehrere Schnellrestaurants (Quick-Service-Restaurants, QSRs). Ihre Erkenntnisse bestätigen die Unternehmensergebnisse der QSRs, deren Erholung nach Covid nur langsam vorankam. Diese Beobachtung stand im Gegensatz zu ihrem Besuch in einem hochpreisigen Juweliergeschäft. Sie besuchte das Geschäft an einem Wochentag außerhalb der Stoßzeiten und in einer ruhigen Jahreszeit – in Indien sind es die Feiertage, die den Schmuckverkauf ankurbeln. Sie stellte fest, dass das Geschäft brummte. Dies stimmte mit der Aussage eines anderen Unternehmens überein, dessen Geschäftsleitung prognostizierte, dass in den nächsten Jahren 100 Millionen indische Bürger die obere Mittelschicht aufrücken dürften. Diese Entwicklung würde dazu beitragen, die Premiumisierung in Indien voranzutreiben.

Steigender Binnenkonsum fördert die Produktivität zusätzlich

Unsere Portfoliomanagerin besuchte außerdem verschiedene Produktionsbetriebe. Die Geschäftsführungen dort eint eine gemeinsame Beobachtung: Ein Anstieg der Produktionskapazitäten aufgrund des zunehmenden Bestrebens multinationaler Unternehmen, ihre Lieferketten zu diversifizieren. Ihr fiel auch die rege Nachfrage nach Mitarbeit in den Unternehmen auf: In einer Fabrik standen rund 200 Personen Schlange, um sich für eine Stelle zu bewerben. Sie ist der Ansicht, dass der große indische Binnenmarkt – in Bezug auf die Arbeitskräfte und die Fähigkeit der Unternehmen, an die große Bevölkerung vor Ort zu verkaufen – immenses Potenzial hat.

Insgesamt kam unsere Portfoliomanagerin von ihrer Reise mit einer positiveren Sicht auf Indien als je zuvor zurück. Die strukturellen Triebkräfte des indischen Wachstums entwickeln sich weiterhin dynamisch. Mit einem Bottom-up-Blick auf das Investitionsumfeld gehen wir davon aus, dass es im Anlageuniversum zahlreiche Unternehmen mit langfristiger Ertragskraft gibt. Unsere Teams vor Ort haben Zugang zu den Geschäftsführungen von Unternehmen, was für unsere Markteinschätzung entscheidend ist.

Indien – das Tor zum Wachstum.

Wissenswertes zum indischen Markt finden Anleger hier.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Anleihenkurse entwickeln sich im Allgemeinen gegenläufig zu den Zinsen. Wenn sich also die Anleihenkurse in einem Investmentportfolio den steigenden Zinsen anpassen, kann der Wert des Portfolios sinken. Veränderungen der Bonitätsbewertung einer Anleihe oder der Bonitätsbewertung oder Finanzkraft des Emittenten, Versicherers oder Garantiegebers der Anleihe können sich auf deren Wert auswirken.