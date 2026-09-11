Die Emerging Markets haben in den vergangenen 12 bis 18 Monaten eine starke Performance abgeliefert. Das wirft naturgemäß die Frage auf: Ist die Gelegenheit bereits verpasst?

Analysten von Franklin Templeton Schwellenländer: Hier finden sich die nächsten Wachstumsquellen

„Elterntaxi“ in Vietnam: Steigender Konsum, Investitionen in die Infrastruktur und eine günstige demografische Entwicklung treiben das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern an.

Wir glauben nicht. Die jüngste Wertentwicklung ist nur ein Teil der Geschichte. Die Schwellenländer selbst haben sich verändert. Technologie spielt eine viel größere Rolle, Unternehmen treten zunehmend auf der globalen Bühne in Wettbewerb, und starke strukturelle Kräfte erweitern das Chancenspektrum.

Das Argument für Schwellenländer hat möglicherweise noch weiter Bestand. Doch da sich die Anlageklasse verändert hat, haben sich auch die Möglichkeiten gewandelt, wie Anleger Zugang zu diesen Märkten erhalten.

Könnte sich jetzt eine längerfristige Chance ergeben?

Die Börsen- und Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass Schwellenländer sich in langen Zyklen bewegen können. Noch dazu haben sie in weiten Teilen des Jahrzehnts bis 2010 die Industrieländer übertroffen (Quelle: Bloomberg, Stand: 30. Juni 2026). Dennoch liegt die relative Performance gegenüber den USA noch immer nahe den Niveaus, die zuletzt Anfang der 2000er-Jahre zu beobachten waren – trotz einer heute grundlegend stärkeren Anlageklasse (Quelle: Bloomberg, Stand: 30. Juni 2026).

Blickt man hinter den Index, wird diese Veränderung deutlicher. Schwellenländer sind nicht länger nur die Heimat von Unternehmen, die vom inländischen Wachstum profitieren. TSMC, Samsung Electronics, SK Hynix, MediaTek und BYD treten auf der globalen Bühne in Wettbewerb – und gewinnen zunehmend.

Technologie steht im Mittelpunkt dieses Wandels. Schwellenländer spielen eine entscheidende Rolle im Halbleiter-Ökosystem, das den weltweiten KI-Boom stützt. Doch die Möglichkeiten gehen weit darüber hinaus. Steigender Konsum, Investitionen in die Infrastruktur und günstige demografische Entwicklungen schaffen neue Wachstumsquellen in den Schwellenländern.

Es geht hierbei nicht einfach um schnelleres Wachstum. Es geht darum, woher dieses Wachstum kommt – und um die Unternehmen, die davon profitieren können.

Was könnte das Momentum aufrechterhalten?

Eine starke Performance macht Bewertungen wichtiger. Dennoch bleiben Schwellenländer trotz ihrer jüngsten Gewinne deutlich günstiger als die Industrieländer (Quelle: MSCI, Stand: 30. Juni 2026).

Aber günstige Märkte steigen nicht einfach, weil sie günstig sind. Gewinne zählen. Die Stärke der koreanischen und taiwanesischen Halbleiter, das Konsumwachstum in China und Indien sowie mögliche politische Unterstützung in Brasilien schaffen unterschiedliche Quellen des Gewinnwachstums.

Viele Anleger haben zudem noch immer relativ wenig in Schwellenländern investiert. Investitionen in den Emerging Markets machen nur rund 5,8 Prozent globaler Portfolios aus und liegen damit sowohl unter dem 10- als auch dem 20-Jahres-Durchschnitt (Quelle: JP Morgan, Stand: 3. Juli 2026).

Kurz gesagt: Stärkere Unternehmen, Gewinnwachstum, niedrigere Bewertungen und relativ geringe Allokationen in den Portfolios globaler Investoren legen nahe, dass die Kursavancen bei den Schwellenländern noch weiter gehen könnten.

„Schwellenländer“ bedeutet zunehmend Verschiedenes

China und Indien. Taiwan und Südkorea. Brasilien. Sie teilen das Etikett „Schwellenländer“, doch endet dort die Gemeinsamkeit. Taiwan und Südkorea stehen im Zentrum der globalen Technologie- und Halbleiter-Lieferketten. Indien verbindet langfristiges Wirtschaftswachstum mit steigendem inländischem Konsum. China bleibt ein wesentlicher Teil des Anlageuniversums – doch Sie haben Wahlmöglichkeiten, wie viel Exposure Sie wünschen und wie Sie Zugang erhalten.

Diese Unterschiede sind wichtig. Schwellenländer mögen ein gemeinsames Etikett teilen, aber Sie müssen nicht alle auf dieselbe Weise betrachten. Das wirft die nächste Frage auf: Wie möchten Sie investieren?

Aktiv oder passiv? Warum nicht beides?

Aktive und passive Ansätze können unterschiedliche Rollen spielen. Passive Strategien können eine einfache, kosteneffiziente Möglichkeit bieten, in Schwellenländer zu investieren, ergänzt durch Liquidität und Flexibilität – was es einfacher macht, Ihr Exposure aufzubauen und anzupassen.

Aktives Management bringt sorgfältige Unternehmensauswahl und eingehende Recherche mit sich. In einer Anlageklasse, in der die Unterschiede zwischen Ländern und Unternehmen erheblich sein können, hilft lokales Wissen, Chancen zu entdecken, indem es Einblicke in Corporate Governance, Regulierung und Unternehmenskultur bietet.

Anstatt zu fragen, welcher Ansatz gewinnt, könnte eine nützlichere Frage lauten: Was möchten Sie, dass jeder Ansatz leistet? Eine breite Allokation kann den Kern bilden, ergänzt durch gezielte Strategien, die sich auf bestimmte Länder oder Themen konzentrieren oder die Abhängigkeit von den größten Märkten oder Unternehmen in einem Index verringern.

China veranschaulicht diese Flexibilität. Es kann Teil einer breiten Schwellenländer-Allokation sein oder separat betrachtet werden, was Anlegern größere Kontrolle über ihr Exposure gibt.

Aktive und passive Strategien können daher unabhängig voneinander oder gemeinsam eingesetzt werden, je nachdem, wo Sie breites Exposure wünschen und wo Sie in einem selektiveren oder gezielteren Ansatz einen größeren Wert sehen.

Die Chancen haben sich verändert. Hat Ihr Ansatz das auch?

Schwellenländer sind nicht länger eine einheitliche Gruppe von Märkten, die von denselben Kräften angetrieben werden. Von KI und Halbleitern über den inländischen Konsum bis hin zu sich verändernden globalen Lieferketten bieten verschiedene Märkte und Unternehmen unterschiedliche Quellen für Chancen. Sie haben auch mehr Wahlmöglichkeiten, wie Sie Zugang dazu erhalten.

Die Schwellenländer haben sich verändert. Deshalb geht es heute nicht mehr nur darum, ob man investiert, sondern vor allem auch darum, wie man die Chancen am effektivsten nutzt.

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