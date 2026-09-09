Indien, Brasilien, Südkorea: Wer sein Portfolio diversifizieren will, sollte neben Schwellenländer-Indizes einzelne Länder in den Blick nehmen, so Dina Ting von Franklin Templeton.

Indiens Wirtschaft wächst inmitten des Iran-Kriegs überraschend um 7,8 Prozent (Foto: Brückenbau über den Brahmaputra): Die Anlagekörbe vieler Investoren wirken nur größer, als sie tatsächlich sind.

Dina Ting, Head of Global Index

Portfolio Management

Die meisten von uns versuchen, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Doch trotz der bekannten Sorge, dass viele Portfolios stark auf eine kleine Gruppe großer US-Technologieunternehmen konzentriert sind, tun Anleger offenbar genau das. Ihre Körbe wirken nur größer, als sie tatsächlich sind. Was auf den ersten Blick nach Diversifizierung aussieht, kann in Wirklichkeit bedeuten, dass Anleger immer wieder denselben Unternehmen, Branchen und wirtschaftlichen Einflussfaktoren ausgesetzt sind.

Es stellt sich daher die Frage: Was wäre möglich, wenn Anleger nicht nur auf die USA setzen würden, sondern ihr Portfolio breiter aufstellen – mit einem breiten Korb an Schwellenländern und gezielten Investments in einzelne Länder, von denen sie besonders überzeugt sind?

Um dieser Frage nachzugehen, haben wir drei Ansätze miteinander verglichen: ein reines US-Aktienportfolio, Portfolios mit einer breiten Streuung über Schwellenländer sowie ein Portfolio, das US-Aktien mit gezielten Investments in ausgewählte asiatische Märkte kombiniert.

Grafik 1: Verschiedene Wege zur globalen Diversifizierung

Quelle: FactSet. Wertentwicklung zum 31. Juli 2026. Verwendete Indizes: S&P 500 Index, MSCI Emerging Markets Index, MSCI Korea Index, MSCI Taiwan Index und MSCI Japan Index. Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in Indizes nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Szenarien für eine globale Diversifizierung

Ein Engagement in einem breiten Korb an Schwellenländern ist ein Weg der Diversifizierung jenseits von US-Aktien. Ein anderer sind gezielte Länderallokationen, mit denen Anleger spezifische Marktüberzeugungen ausdrücken können.

In unserer Analyse wurde mit der Allokation auf ausgewählte asiatische Länder sowohl über den Dreijahreszeitraum als auch über den Fünfjahreszeitraum eine bessere Wertentwicklung als mit dem reinen US-Portfolio erzielt.

Denken Sie strategisch: Statt den Gewinnern der letzten Zeit nachzujagen, ist es eine Überlegung wert, ob Sie über verschiedene Länder andere Quellen langfristiger Renditen in Ihr Portfolio aufnehmen können.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es mehr als einen Weg zur globalen Diversifizierung gibt. Ein Engagement in einem breiten Korb an Schwellenländern bietet Anlegern eine Streuung über ein Spektrum aufstrebender Volkswirtschaften, und mit einer gezielten Allokation auf bestimmte Länder können sie einen Schwerpunkt auf Märkte legen, in denen sie besonders attraktive strukturelle Chancen sehen.

In unserer Analyse wurde mit einem Portfolio aus 70 Prozent US-Aktien und jeweils 10 Prozent südkoreanischen, taiwanesischen und japanischen Aktien eine annualisierte Rendite von nahezu 25 Prozent über drei Jahre und von rund 15 Prozent über fünf Jahre erzielt. Im Vergleich dazu lag die annualisierte Rendite eines reinen US-Portfolios bei etwas über 19 beziehungsweise knapp 13 Prozent.1

Wir wollen damit nicht sagen, dass Anleger gezielt auf einzelne Länder statt auf einen breit gestreuten Korb von Schwellenländern setzen sollten. Ebenso wenig ist davon auszugehen, dass einzelne Märkte in jeder Phase eine Überrendite erzielen werden. Ein breites Schwellenländer-Engagement kann weiterhin eine effiziente Möglichkeit sein, an der Entwicklung ganz unterschiedlicher aufstrebender Volkswirtschaften zu partizipieren.

Anleger, die von bestimmten Ländern besonders überzeugt sind, können gezielt in diese Länder investieren. So ergänzen sie ihr Portfolio um wirtschaftlich erfolgreiche Ertragsbringer, die darin bisher möglicherweise zu wenig berücksichtigt sind.

Taiwan, Indien, Brasilien: Warum ein Blick auf einzelne Länder lohnt

„Global“ und „Schwellenländer“ sind nützliche Portfoliokategorien, doch können solche allgemeinen Begriffe verschleiern, wie unterschiedlich die einzelnen Länder innerhalb dieser Kategorien sind.

Taiwan ist Dreh- und Angelpunkt der globalen Halbleiter-Lieferkette. Indien wird zunehmend von der Binnennachfrage, der demographischen Entwicklung und Investitionen in die Infrastruktur getragen. Brasilien wird stärker von Rohstoffen und der Landwirtschaft geprägt. Südkorea verbindet Halbleiter und Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) mit Automobilindustrie, Schiffbau und fortschrittlicher Fertigung. Japan bietet eine wieder andere Mischung aus fortschrittlicher Fertigung, Industrieautomatisierung und laufenden Unternehmensreformen.

Diese Unterschiede erklären, warum sich die Märkte nicht immer gleich entwickeln – weder im Vergleich zu US-Aktien noch untereinander.

Grafik 2: Korrelation globaler Märkte mit dem S&P 500 Index

Quellen: FactSet, Dow-Jones-Indizes, Indizes von FTSE Russell. Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten und Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Die Handelspolitik liefert ein aktuelles Beispiel. Der von US-Präsident Trump proklamierte „Liberation Day“ im April 2025 brachte zunächst pauschale Zölle, die die ganze Welt in einen Schockzustand versetzten. Seitdem der Oberste Gerichtshof der USA diese Notfallzölle aufgehoben hat, wird in der US-Handelspolitik zunehmend nach Ländern und Branchen differenziert. Entsprechend könnte es für Anleger sinnvoll sein, innerhalb breiter regionaler Kategorien die spezifischen Faktoren in den Blick zu nehmen, die die einzelnen Märkte prägen.

Nach der kräftigen Kursrally in Südkorea fragen sich manche Anleger, die bisher abgewartet haben, ob sie die Chance verpasst haben. Die wichtigere Frage ist vielleicht: Welche Vorteile könnte Südkorea als Ergänzung zu meinem bestehenden Portfolio bieten?

Südkoreanische Aktien bieten nicht nur Zugang zu wichtigen globalen Halbleiter- und KI-Lieferketten, sondern auch zu Branchen wie der Hightech-Fertigung, der Automobilindustrie und dem Schiffbau. Ein weiterer möglicher Kurstreiber sind die Unternehmensreformen, die auf eine bessere Unternehmensführung und höhere Renditen für Aktionäre abzielen.

Damit erhalten Anleger Zugang zu anderen Wirtschaftsbereichen und Ertragsquellen als jenen, die in vielen stark auf die USA ausgerichteten Portfolios vertreten sind.

1 Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in Indizes nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wichtige rechtliche Hinweise:

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