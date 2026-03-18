Martin Bechtloff, Vice President ETF Distribution bei Franklin Templeton: „Schwellenländer-ETFs sind längst kein Beimischungsinvestment mehr – sie werden zum Kernbaustein in Portfolios.“

DAS INVESTMENT: Herr Bechtloff, vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und wachsender Volatilität: Welche Rolle spielen ETFs derzeit in der strategischen und taktischen Asset-Allokation?

Martin Bechtloff: ETFs haben für europäische Investoren 2025 noch einmal an Bedeutung zugelegt. Im Verlauf des Jahres haben wir starke Zuflüsse gesehen. In der strategischen Vermögensaufteilung werden ETFs häufig genutzt, um Risiken breit zu streuen – etwa über verschiedene Branchen, Regionen und Anlagestile hinweg.

Welche Produktsegmente standen 2025 besonders im Fokus?

Bechtloff: Zur taktischen Asset-Allokation: 2025 waren bei deutschen und europäischen ETF-Investoren besonders stark Global Large Cap Equity gefragt; wie der MSCI World und seine Pendants, in die deutschland- und europaweit 70 Milliarden Euro geflossen sind. Die hohe Nachfrage nach globalen Aktien, worunter natürlich vor allem auch US-Aktien fallen, hat nicht zuletzt auch mit der Beliebtheit von Sparplänen zu tun.

Auffallend war, dass die Europäer in 2025 ihren Homebias wiederentdeckt haben. Mit über 20 Milliarden Euro zählten Strategien im Segment Europe Large Cap Equity zu den größten Gewinnern. Dazu gehören breit gestreute Indizes wie der MSCI Europe oder der STOXX Europe 600. Damit belegte diese Kategorie insgesamt den zweiten Platz unter den beliebtesten Anlageklassen.

Auf Rang drei folgten Strategien im Bereich US Large Cap Equity, angeführt von Produkten auf den S&P 500, der die größten börsennotierten Unternehmen der USA abbildet.

Auf Platz 4 folgte Global Emerging Market Equity mit 20 Milliarden US-Dollar Zuflüssen. Platz 5 belegten Strategien im Segment Eurozone Large Cap Equity. Abgebildet wird dieses Marktsegment unter anderem durch Indizes wie den Euro Stoxx 50, der die größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone umfasst.

Was lief besonders seit dem Jahresstart?

Bechtloff: Global Large Cap Equity ist auch hier an erster Stelle zu nennen. Vor allem professionelle Investoren steuern mit Rückgriff auf dieses Segment ihre Aktienquoten in Richtung Über- oder Untergewichtung. Bemerkenswert: Schon auf Position 2 reihte sich Global Emerging Market Equity ein. Wir beobachten bei den Investoren ein bullisches Sentiment für Schwellenländer-Aktien (siehe Grafik). Stark nachgefragt waren auch einige Sektor-ETFs, vorrangig Industriemetalle, Rohstoffe insgesamt sowie europäische Aktien mit Schwerpunkt Eurozone. Gleichzeitig – auch das ist interessant – ist die Nachfrage nach Small-Caps-ETFs deutlich gestiegen. Insgesamt spiegelte sich eine klare Verschiebung hin zum Value-Faktor in der gestiegenen Nachfrage nach Substanzaktien wider.

Grafik: Europäisch domizilierte EM Equity Fonds- und ETFs-Zuflüsse über die vergangenen fünf Jahre.

Quelle: Morningstar (Analysezeitraum: 28.02.2021 – 28.02.2026)

Der Wettbewerb im ETF-Segment hat sich deutlich verschärft. Wie differenziert sich Franklin Templeton im Markt? Welche strategischen Schwerpunkte setzt der Vertrieb?

Bechtloff: In der Tat nimmt der Wettbewerb zu. Eine Reihe neuer Anbieter drängen auf den deutschen und europäischen Markt. Bei unseren Kunden sind wir für Investitionen in Schwellenländer-Aktien bekannt – und werden hier auch als einer der kosteneffizienten Preisführer wahrgenommen. Wir differenzieren uns allerdings nicht nur über den günstigen Preis, sondern setzen gezielt auf den FTSE Russell als Indexanbieter und erweitern damit das Angebot über MSCI hinaus.

Hinzu kommen innovative Regionenansätze, darunter Asien Ex-China und Ex-Japan, weil die beiden Länder von den Anlegern zunehmend einzeln allokiert werden. Wesentlich für Investoren ist: In den Emerging Markets decken wir alle Sub-Asset-Klassen ab. Es versteht sich von selbst, dass Franklin Templeton als US-Asset Manager seine Expertise auch in US-ETFs einbringt. Vergangenes Jahr launchten wir beispielsweise einen ETF, der die 100 größten amerikanischen Aktiengesellschaften nach Marktkapitalisierung abbildet. Hinzu kommen aktiv gemanagte konzentrierte ETFs, die mit dem Ziel antreten, ihre Benchmarks zu schlagen.

Stichwort aktive ETFs: Sie gewinnen zunehmend an Bedeutung. Woher rührt die steigende Nachfrage nach aktiv gemanagten Strategien im ETF-Mantel?

Bechtloff: Insgesamt wird das Angebot aktiver ETFs immer granularer; die Zahl dieser ETFs nimmt rasch zu. Aktive ETFs sind vor allem ein Instrument für professionelle Anleger, nach unserer Beobachtung spielen sie für Privatanleger noch eine eher geringe Rolle. Professionelle Anleger schätzen die Vorteile aktiv gemanagter Mandate – die Möglichkeit Alpha zu generieren, breitere Diversifizierung, Steuerung von Risiken – und legen im Rahmen sorgfältiger Due Diligence besonderen Wert auf die Auswahl erfahrener Portfoliomanager.

Franklin Templeton gilt bei aktiven ETFs als einer der Vorreiter am Markt, oder?

Bechtloff: Ja, 2018 waren wir einer der ersten Asset Manager für aktive ETFs in Europa überhaupt. An den Start gingen wir mit Anleihen-ETFs, da wir in diesem Bereich nachweislich Alpha generieren konnten. Aktive Manager haben hier die Möglichkeit, Länder, Sektoren und Faktoren je nach Marktlage gezielt stärker oder schwächer zu gewichten. Nachjustieren lässt sich jeweils auch über die Durationssteuerung. Streuverluste werden somit reduziert.

Mit welchen neuen ETF-Produkten adressiert Franklin Templeton die Bedürfnisse von Anlegern? Welche Investmentthemen jetzt stehen im Mittelpunkt?

Bechtloff: Einhergehend mit dem größeren Interesse an aktiven ETFs werden wir unser Angebot an aktiv gemanagten ETFs ausbauen. Wir konzentrieren uns hier auf konzentrierte ETFs – „Truly Active“ nennen wir das. Ende 2025 haben wir etwa einen aktiv gemanagten ETF auf US Small und Mid Caps ergänzt – gemanagt durch unsere amerikanischen Portfoliomanager, mit einem belastbaren Track Record von über 20 Jahren. Im Frühjahr legen wir zudem einen aktiv gemanagten US-Dividenden-ETF auf – das kann ich bereits vorab ankündigen.

Wie verändert sich das Verhalten von Investoren im Umgang mit ETFs – beobachten Sie eine stärkere strategische Integration in Kernportfolios oder eher einen taktischen Einsatz zur kurzfristigen Steuerung?

Bechtloff: Hier ist eine Unterscheidung zwischen institutionellen und privaten Anlegern zu ziehen. Professionelle Investoren wie Pensionskassen, Asset Manager einer Bank, Stiftungen und Family Offices setzen immer stärker auf ETFs, gerne auch aktiv gemanagt. Sie sehen den Mehrwert für ihre Kunden, da aktives Portfoliomanagement häufig überdurchschnittliche Ergebnisse liefert.

Was die Nutzung betrifft, beobachten wir beides: ETFs werden sowohl zunehmend strategisch in Kernportfolios integriert als auch taktisch eingesetzt, um kurzfristig die Portfolioallokation zu steuern.

Lassen Sie uns abschließend noch einmal auf das Thema Schwellenländer-ETFs zurückkommen. Deren Positionierung, neuerdings ganz oben in der Beliebtheitsskala, hat ja nicht mehr länger den Charakter einer Beimischung, oder?

Bechtloff: Schwellenländer-ETFs sind für deutsche und europäische Investoren mittlerweile ein zentraler Baustein in der Portfolioallokation. Auch die verstärkte Berichterstattung von Finanzjournalisten und Influencern über diese Regionen trägt dazu bei, dass Schwellenländer zunehmend als Kerninvestment betrachtet werden. Entsprechend ist Emerging Markets Equity bereits seit längerem ein fester Bestandteil privater Portfolios. Aber das Bild ändert sich jetzt. Auch professionelle Investoren nehmen zunehmend stärker Emerging-Market-ETFs in ihre Strategien auf, vor allem in der taktischen Allokation. Vor diesem Hintergrund war Emerging Markets Equity im Januar die zweitbeliebteste Asset-Klasse.

Wie reagieren Investoren auf den geopolitischen Schock des Iran-Kriegs? Beobachten Sie eher Abflüsse oder sehen Sie weiterhin Kaufbereitschaft?

Bechtloff: Trotz des geopolitischen Schocks durch den Iran-Krieg zeigen sich deutsche und europäische ETF-Investoren bisher bemerkenswert gelassen. Ostasien gehörte bereits vor dem Konflikt zu den am stärksten nachgefragten Regionen, insbesondere Südkorea und Taiwan, die im Tech-Bereich führend sind. Die hohe Nachfrage nach Hardware für den Ausbau der KI-Infrastruktur hat diesen Trend zusätzlich gestützt. Abgesehen von punktuellen Abflüssen aus China beobachten wir kaum Verkäufe – im Gegenteil: Viele Anleger nutzen die Marktturbulenzen, um im südkoreanischen KOSPI und im japanischen Nikkei nachzukaufen. Gleichzeitig verzeichnen wir Umschichtungen von Aktien in Anleihen, was auf eine taktische Portfolioanpassung hindeutet.

Auch in den Schwellenländern außerhalb Asiens bleibt die Nachfrage robust. Brasilien verzeichnet seit mehreren Quartalen Zuflüsse, und der Iran-Krieg hat das Interesse noch einmal verstärkt. Das Land profitiert dabei von seiner relativen Unabhängigkeit bei Rohstoffen und Energie.

Zur Person

Martin Bechtloff ist Vice President ETF Distribution bei Franklin Templeton und verantwortet die Vertriebsstrategie für ETFs in Deutschland und Österreich. Seit September 2022 ist er bei Franklin Templeton tätig und bringt als CFA-Charterholder umfassende Expertise in globalen Aktienmärkten und der Portfolioallokation ein.