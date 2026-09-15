KI wird immer günstiger – doch Energie, Chips und Infrastruktur bleiben knapp. Das verändert, welche Länder und Unternehmen künftig zu den Gewinnern gehören.

Infosys-Gründer Narayana Murthy bei einer Rede in Bangalore, Indiens wichtigstes Zentrum für IT und Technologie: Indien steht exemplarisch für die Frage, wie KI Arbeitsplätze, Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von Schwellenländern verändert.

Cory Unal

Die Senior-Portfoliomanager Cory Unal und Dara White, globaler Leiter Schwellenländeraktien bei Columbia Threadneedle Investments, zeigen, was der KI-Boom für die Schwellenländer bedeutet. Für Anleger wird entscheidend, wer die neuen Engpässe kontrolliert – und davon wirtschaftlich profitiert.

Unsere zentrale These lautet: Technologie beseitigt Knappheit nicht – sie verschiebt sie. KI wird immer günstiger und leistungsfähiger. Doch gleichzeitig werden die Ressourcen, die sie benötigt, wertvoller: Energie, leistungsfähige Chips, Rechenzentren, Netzkapazität und bestimmte Rohstoffe.

KI wird zum geopolitischen Machtinstrument Dara White

Im Juni des laufenden Jahres wurde diese Entwicklung besonders deutlich. Der Zugang zu leistungsfähigen KI-Modellen wurde zeitweise durch US-Exportkontrollen eingeschränkt.

Das markiert einen Wandel: Entscheidende Technologien werden zunehmend zu Instrumenten geopolitischer Macht. Der Zugang zu ihnen hängt nicht mehr allein vom Preis ab, sondern auch von Halbleitern, Kapital, Infrastruktur und politischen Beziehungen.

Drei Veränderungen prägen den Markt

Erstens: KI ist ein industrielles Produkt geworden. Software lässt sich nahezu kostenlos vervielfältigen. KI muss dagegen kontinuierlich mit Energie, Rechenleistung, Daten und Kapital erzeugt werden. Die Kosten pro Nutzung sinken zwar rasant, gleichzeitig steigen die Investitionen in Rechenzentren, Chips, Energie und Netze auf enorme Summen.

Ein großer Teil dieser physischen Wertschöpfung liegt in Asien: Taiwan bei Logikchips, Korea bei Speicherkomponenten sowie Taiwan und Japan bei Packaging und Ausrüstung.

Zweitens: Je billiger KI wird, desto wertvoller wird der Zugang zu knappen Ressourcen. Modellvorsprünge können kopiert oder unterboten werden. Schwerer zu ersetzen sind dagegen Stromverträge, Rechenzentren, Engpass-Hardware, Kundenbeziehungen und staatliche Genehmigungen.

Drittens: Das Rennen wird durch Energie und Infrastruktur begrenzt. Wer KI unabhängig und im großen Maßstab einsetzen will, braucht ausreichend Strom, Netze und Rechenkapazität. Folglich wird industrielle Kapazität wieder zu einem strategischen Vorteil.

China verfügt bereits über eine große industrielle Basis. Die Golfstaaten nutzen Energie, Rohstoffe und Kapital, um Rechenkapazitäten aufzubauen. Die USA investieren die Gewinne ihrer Technologieunternehmen in Rechenzentren, Energieverträge und Halbleiterversorgung.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch hohe Gewinne für Aktionäre. Ein Land kann bei der KI-Infrastruktur führend sein, ohne dass Minderheitsaktionäre den größten Teil der Wertschöpfung erhalten.

Blase oder nicht?

Die enormen Investitionen lassen die Frage nach einer KI-Blase als berechtigt erscheinen. Infrastrukturbooms können zu Überkapazitäten führen. KI hat jedoch zwei Besonderheiten.

Zum einen wird KI bereits eingesetzt, um neue Chips, Software und KI-Systeme zu entwickeln. Die Nachfrage nach Infrastruktur erzeugt dadurch weitere Nachfrage. Zum anderen investieren zunehmend Staaten, weil sie ihre technologische Abhängigkeit von anderen Ländern reduzieren wollen.

Der KI-Investitionszyklus reicht deshalb weit über Chips hinaus: Er umfasst Rechenzentren, Kühlung, Stromnetze, Energie, Rohstoffe und Finanzierung. JPMorgan erwartet, dass die weltweiten KI-Investitionen bis 2030 auf bis zu 5,5 Billionen US-Dollar steigen könnten.

Das allein garantiert keine Renditen. Entscheidend ist daher nicht nur, ob die Investitionen weiter steigen, sondern wer davon profitiert.

Für Anleger ist die entscheidende Frage, wo Nachfrage und Engpässe länger bestehen bleiben als erwartet – etwa bei Netzanschlüssen, Transformatoren, Fabrikkapazitäten oder Genehmigungen für die Erschließung von Minen.

Was bedeutet das für Schwellenländer?

Durch den KI-Aufwuchs am stärksten gefährdet sind Geschäftsmodelle, die vor allem auf günstiger Arbeitskraft beruhen. Genau dieser Vorteil hat den Aufstieg vieler Schwellenländer ermöglicht. KI setzt ihn nun unter Druck – zunächst vor allem bei Büroarbeit. Der Konkurrent eines Callcenter-Mitarbeiters in Manila oder eines Programmierers in Bangalore ist nicht mehr ein günstigerer Arbeitnehmer in einem anderen Land, sondern zunehmend ein KI-System.

Auch in der Industrie dürfte der Wandel spürbar werden. Wenn Automatisierung die Bedeutung der Lohnkosten verringert, werden andere Faktoren wichtiger: Nähe zu Kunden, zuverlässige Energieversorgung, stabile Lieferketten und politische Sicherheit.

Für Schwellenländer bedeutet das: Ihr Kostenvorteil verschwindet nicht, aber er wird weniger entscheidend.

Auswirkungen der KI: Indien als Testfall

Indien ist nicht nur von günstiger Demografie und der starken Binnennachfrage geprägt. Ein wichtiger Faktor ist auch die Wachstumsdynamik, die das Land über mehr als drei Jahrzehnte im Bereich der White-Collar-Dienstleistungen aufgebaut hat.

Die börsennotierten IT-Unternehmen dürften den Druck durch KI vorerst gut abfedern können. Sie können KI einsetzen, um Prozesse zu automatisieren, die Leistungserbringung effizienter zu machen und ihre Kunden bei der Umstellung auf KI zu unterstützen. Dadurch könnten sie mit weniger Mitarbeitern profitabler arbeiten.

Das eigentliche Problem ist das Wachstum. Die indische IT-Branche ist jahrzehntelang gewachsen, indem sie immer mehr Mitarbeiter eingestellt und deren Leistungen an Kunden abgerechnet hat. Nun steht sie vor einer neuen Herausforderung: Sie muss weiter wachsen, obwohl sie dafür wahrscheinlich deutlich weniger Mitarbeiter benötigt.

Ein Teil dieses Risikos ist an der Börse bereits eingepreist. Die schwierigere Frage lautet jedoch: Wie viel werden die Unternehmen langfristig wert sein? Nur weil eine Aktie gemessen an ihrer Kursentwicklung in der Vergangenheit günstig erscheint, muss sie es nicht auch gemessen an ihren künftigen Ertragsaussichten sein.

Noch wichtiger könnte die Entwicklung bei den Hochschulabsolventen sein. KI kann viele Tätigkeiten automatisieren, mit denen Berufseinsteiger normalerweise beginnen. Diese Aufgaben sind häufig strukturiert, wiederholbar und relativ leicht zu überprüfen. Unternehmen, die ihre Margen schützen wollen, müssen deshalb keine großen Entlassungswellen auslösen. Es reicht, wenn sie am unteren Ende der Pyramide weniger neue Mitarbeiter einstellen.

Für Unternehmen ist das eine Option. Für ganze Volkswirtschaften ist es das nicht. Zwei Jahrzehnte lang war der IT-Sektor eine der wichtigsten Aufstiegsmöglichkeiten für gut ausgebildete Arbeitskräfte in den Schwellenländern. In Indien führte dieser Weg für Millionen Hochschulabsolventen zu gut bezahlten Jobs in den Städten – und damit zu höherem Konsum, dem Kauf von Wohnungen und regelmäßigen Geldanlagen.

Diese Aufstiegsmöglichkeit verschwindet nicht, aber sie verändert sich. Global Capability Centres (GCCs) bringen zunehmend anspruchsvollere Aufgaben nach Indien, etwa in den Bereichen Produktentwicklung, Engineering und KI. Gleichzeitig stellen sie gezielter und selektiver ein als das traditionelle IT-Dienstleistungsmodell. Indien kann dadurch seine Bedeutung als Technologiestandort weiter ausbauen, ohne dass dadurch automatisch wieder so viele neue Arbeitsplätze entstehen wie in der Vergangenheit.

Deshalb ist unsere Untergewichtung Indiens keine reine Wette gegen den IT-Sektor. Die fünf größten börsennotierten indischen IT-Dienstleister waren bereits einem Bewertungsrückgang ausgesetzt und machten Ende Juni 2026 nur noch rund 0,75 Prozent des Schwellenländer-Index aus.

Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie stark der gesamte indische Bewertungsaufschlag von der bisherigen Schaffung von White-Collar-Arbeitsplätzen profitiert hat. Denn diese Jobs haben nicht nur die IT-Branche wachsen lassen, sondern auch den Konsum und die Kreditnachfrage unterstützt. Für Anleger ist daher entscheidend, ob mögliche Folgen für Beschäftigung, Konsum und Kreditvergabe bereits vollständig in den Bewertungen berücksichtigt sind.

Indiens Stärken sind real. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob sie den Bewertungsaufschlag rechtfertigen, den der Markt dafür verlangt. Wir sind inzwischen vorsichtiger geworden, welchen Preis wir für diese Stärken zu zahlen bereit sind.

Was würde unsere Einschätzung ändern? Eine nachhaltige Erholung sowohl bei der Einstellung von White-Collar-Mitarbeitern als auch beim Umsatzwachstum von IT-Dienstleistern und GCCs. Das wäre ein Hinweis darauf, dass KI die wirtschaftliche Leistung Indiens tatsächlich erhöht – und nicht nur dafür sorgt, dass Unternehmen die gleiche Leistung mit weniger Mitarbeitern erbringen können.

Andere Schwellenländer sind weniger stark von dem skizzierten Risiko betroffen. Viele Volkswirtschaften Südostasiens sind stärker industriell geprägt. Für sie bleiben Produktion, Energieversorgung, Lieferketten und die Nähe zu Absatzmärkten entscheidend. Wieder andere Länder profitieren vor allem von Rohstoffen, Infrastruktur, Tourismus oder einer wachsenden Binnennachfrage.

Die neuen Gewinner der KI-Wirtschaft

Noch ist unklar, welche KI-Modelle langfristig gewinnen werden. Die physische Grundlage der KI ist dagegen leichter einzuschätzen. Je günstiger künstliche Intelligenz wird, desto wertvoller werden die knappen Ressourcen, die sie ermöglichen: Halbleiter, Speicher, Energie, Stromnetze, Rechenzentren, Rohstoffe und spezialisierte Infrastruktur.

Das eröffnet Schwellenländern neue Chancen. Ostasien kontrolliert wichtige Teile der KI-Hardware. China verfügt über große industrielle und energiebezogene Kapazitäten. Rohstoffreiche Länder liefern Metalle und Energie. Weitere, neue Produktionsstandorte können profitieren, wenn Unternehmen ihre Lieferketten näher an Kunden und in politisch stabile Regionen verlagern. Der Wettbewerbsvorteil verschiebt sich damit: weg von möglichst günstiger Arbeit und hin zu dem, was schwer zu ersetzen ist.

Für Anleger ist deshalb nicht nur wichtig, was knapp ist, sondern auch: Wie lange bleibt es knapp? Wer kontrolliert es? Und wie viel der daraus entstehenden Gewinne kommt tatsächlich bei den Aktionären an? Das ist die zentrale Frage der KI-Ära.