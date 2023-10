Interview zu Emerging Market Fixed Income „Schwellenländer-Anleihen sind reif für ein Comeback“

DAS INVESTMENT: Herr Liebe, sind Schwellenländer-Anleihen eine vergessene und unterschätzte, aber attraktive Anlageklasse?

Walter Liebe: In der Tat suggerieren die Schlagzeilen eine permanente Krisensituation in Schwellenländern: „Schwellenländer am Tropf auch der US-Notenbank“, „Fonds verkaufen massiv Aktien aus Schwellenländern in Asien“ und „Schwache Emerging Markets: Boom in China und Indien lässt auf sich warten“, heißt es aktuell.

Doch der Blick in die Wirtschaftsmechanismen der Schwellenländer ergibt ein anderes Bild: Die Entwicklung ihrer Inflationsraten zeigt bereits wieder nach unten. Weil Schwellenländer im Umgang mit der Inflation jahrzehntelange Erfahrungen gesammelt haben, erhöhten sie die Zinsen rascher als die Industrieländer. Das bedeutet, dass sie vom Zinsgipfel aus ihre Zinsen nun schneller als die Industrieländer wieder senken können…

… daraus folgt?

Liebe: Im Ergebnis bieten die Unternehmen aus Schwellenländern derzeit außergewöhnlich hohe Gesamtrenditen, wie sie es in den letzten zehn Jahren nicht mehr gegeben hat – bei begrenzten Ausfallraten in naher Zukunft. Zugleich erscheinen die Schwellenländer-Lokalwährungen unterbewertet, wodurch sich zukünftig Aufwertungspotenzial erschließen lassen dürfte, sobald die Volkswirtschaften der Emerging Markets weiter erstarken.

Das würde letztlich bedeuten, dass zukünftig viel Geld in Schwellenländer-Anleihen fließt, oder?

Liebe: Das Schwellenländeranleihen-Universum umfasst aktuell ungefähr 28 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Seit der globalen Finanzkrise 2008/09 ist das Gesamtvolumen, in US-Dollar gerechnet, um rund 400 Prozent angestiegen. Interessant dabei: Staatsanleihen in Lokalwährung repräsentieren 47 Prozent des Gesamtvolumens. Und ja, der Trend zu erhöhten Mittelzuflüssen dürfte zunehmen.

Wahrscheinlich dürfte nicht nur das Volumen, sondern auch das Spektrum der Anlagemöglichkeiten mit den Jahren gewachsen sein. Wie sehen Sie diesen Aspekt?

Liebe: Es gibt ein breiteres und ausgereifteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten als je zuvor. Gab es Anfang der 1990er-Jahre nur etwa zehn Hartwährungsanleihen-Emittenten, sind – mit steigender Tendenz – aktuell 74 Länder Teil des EMBIG Diversified Index, ein Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Ähnlich sieht es bei Anleihen in Lokalwährung aus. Können Anleger heute aus über 45 lokalen Märkten wählen, waren es im Jahr 2005 nur 13. Auffällig ist die Tendenz zur Finanzierung in Landeswährungen.

Die Anleger können aus einem immer größeren Angebot wählen. Aber wollen sie das angesichts des schwierigen Marktumfelds für die Weltwirtschaft auch?

Liebe: Mit Blick auf die wöchentlichen Mittelzuflüsse in Schwellenländer-Anleihefonds in Lokal- und Hartwährungen sehen wir derzeit zwar noch ein verhaltenes Interesse internationaler Anleger. Doch gegenüber 2022 hat sich die Lage deutlich verbessert. Schwellenländer-Anleihen sind reif für ein Comeback. Viele Anleger wissen, dass die historische Wertentwicklung von Schwellenländer-Anleihen langfristig attraktive Rendite-Risiko-Profile aufweist. Die positive Wertentwicklung seit Jahresanfang zeigt, dass das Vertrauen der Investoren in diese Anleihenklasse zurückgekehrt ist.

Welche Faktoren sind für den langfristigen Anlageerfolg im Bereich Schwellenländer­-Anleihen wichtig?

Liebe: Hier spielt natürlich auch die Leistung des Asset Managers eine nicht geringe Rolle: Pictet Asset Management ist seit 1998 ein Pionier in Schwellenländer-Anleihen. In zehn spezialisierten Strategien werden 10,6 Milliarden Euro Assets under Management von mehr als 30 erfahrenen Anlageexperten verwaltet. Geleitet wird das Emerging Market Fixed Income Team von Alper Gocer, der seit 2016 für Pictet Asset Management arbeitet und über insgesamt 24 Jahre Anlageerfahrung verfügt. Ihm unterstehen im Segment Emerging Market Sovereign 13 Portfoliomanager und Analysten. Im Segment Emerging Market Corporate Debt sind es neun Portfoliomanager und Analysten. Sie arbeiten aus Präsenzen in New York, London, Singapur, Hongkong, Shanghai und Genf zu.

Warum sollten Anleger einen Fonds ins Portfolio buchen und nicht einem ETF den Vorzug geben?

Liebe: Wir sind der Meinung, dass erfolgreiche Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern einen aktiven und entschieden research­ orientierten Ansatz erfordern, der sich auf diversifizierte Quellen von Performance-Treibern stützt: Durch unterschiedliche Alpha-Quellen werden Klumpenrisiken vermieden. Wir setzen auf unabhängiges Research, analysieren im Detail Makro-Szenarien, ziehen lokale und technische Expertise heran und achten darauf, dass unsere Anlagen an den Erfordernissen einer verbesserten Nachhaltigkeit orientiert sind. So sorgen die erfahrenen Schwellenländer-Anleiheninvestoren für die Integration von ESG-Faktoren und treten in den Dialog mit staatlichen Institutionen, um weitere Verbesserungen zu erreichen. Mittels Schwellenländer-Anleihenfonds können die Anleger von guten risikoadjustierten Renditen profitieren und bewegen sich nicht, wie bei ETFs, wie durch einen Autopiloten ferngesteuert durch unbekanntes Terrain.