Carmignac investiert seit 1989 in Schwellenländer. Viele Mitbewerber gab es damals noch gar nicht. Diese Tradition prägt bis heute den gesamten Ansatz in dieser Anlageklasse.

1998 – in diesem Jahr legten wir unseren ersten globalen Aktienfonds auf, der mehr als 50 Prozent Engagement in dieser Anlageklasse bot und uns zu einem der ersten europäischen Vermögensverwalter machte, die Schwellenländer ernsthaft als Anlageziel betrachteten. Unsere erste spezielle Aktienstrategie für Schwellenländer folgte 1997.

In einer komplexen, heterogenen und volatilen Anlageklasse führt die in den Märkten verbrachte Zeit zu einem fundierten Wissen darüber, wie sich politische Zyklen entwickeln, wie sich Währungen unter Stress verhalten, wie sich Governance-Normen weiterentwickeln und wie lokale Lieferketten funktionieren. Dieses Wissen lässt sich nicht schnell erwerben und auch nicht aus der Ferne nachahmen.

Ein auf die Anlageklasse zugeschnittenes Team

Das Emerging-Markets-Aktienteam von Carmignac ist in eine umfassendere Anlageinfrastruktur eingebettet, die seine Kompetenzen erweitert. Im Mittelpunkt stehen Xavier Hovasse, Leiter des Emerging-Markets-Aktienteams mit 27 Jahren Erfahrung, und Naomi Waistell, die bei ihrem Eintritt im Jahr 2025 18 Jahre Fachkompetenz mitbrachte; sie werden von spezialisierten Regionalanalysten unterstützt, die die wichtigsten Märkte abdecken.

Um diesen Kern herum bildet sich eine Struktur, die die Reichweite des Teams erweitert. Sektorspezialisten decken die Bereiche Technologie, Medien und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Finanzen ab. Eine eigene Abteilung für nachhaltige Anlagen, ein Front-Office-Risikomanager, ein Chefökonom und ein spezielles Team für festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern tragen alle zum Anlageprozess bei.

„Unsere wichtigste Ressource ist unser Team. Wir widmen 100 Prozent unserer Zeit der Beobachtung und Analyse der Schwellenmärkte“, sagte Waistell. „Darüber hinaus verfügt Carmignac über einen Pool globaler Branchenanalysten mit enormem Fachwissen in den einzelnen Sektoren. Wir haben auch ein Fixed-Income-Team sowie Makroökonomen, mit denen wir über das Gesamtbild unserer Märkte sprechen können.“

Im Rahmen unserer Aktienstrategie für Schwellenländer konzentrieren sich Xavier Hovasse und Naomi Waistell auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, soliden Bilanzen und echter Preissetzungsmacht. Anlageideen werden vom Team und nicht von Einzelpersonen entwickelt – (und die Anlageentscheidungen werden gemeinsam von den beiden Co-Fondsmanagern getroffen, die die endgültige Entscheidungsgewalt haben) – eine strukturelle Entscheidung, die das Schlüsselpersonen-Risiko verringert und die Qualität der Inputs für jede Entscheidung erhöht.

Xavier Hovasse: Makroökonomische Disziplin als Fundament

Hovasse kam 2008 als Analyst für Lateinamerika zu Carmignac, nachdem er neun Jahre lang bei BNP Paribas Asset Management für die Verwaltung von Aktien aus Schwellen- und Industrieländern zuständig war. Er wurde 2011 Fondsmanager und ist CFA-Charterholder.

Sein Ansatz basiert auf der Überzeugung, dass die richtige Festlegung des makroökonomischen Rahmens zunächst dazu beiträgt, die richtige Aktienauswahl zu treffen. Volkswirtschaften mit hohen Defiziten und Abhängigkeit von ausländischem Kapital werden gemieden; Volkswirtschaften mit Überschüssen und orthodoxen geldpolitischen Rahmenbedingungen werden bevorzugt.

„Die entscheidende Variable bei der Bewertung von Vermögenswerten sind die Kapitalkosten“, erklärt er. „Wir verfügen über ein sehr gutes Verständnis des Länderrisikos, des Währungsrisikos und der Zahlungsbilanz in jedem Land, in dem wir Kapital einsetzen.“

Nachdem er die Krise von 2008, den Rohstoff-Superzyklus, die anhaltende Underperformance der Schwellenländer in den 2010er-Jahren und den Aufschwung von 2025 gemeistert hat, bringt Hovasse eine Perspektive auf diese Anlageklasse mit, die nur Zeit und Erfahrung hervorbringen können.

Naomi Waistell: Qualität und Nachhaltigkeit als Quellen für Alpha

Waistell war ihrerseits ein Jahrzehnt lang bei Newton Investment Management tätig, bevor sie als Senior-Fondsmanagerin bei Polar Capital auf globale Schwellenmärkte spezialisierte. Sie ist CFA-Charterholderin und hat einen MBA der University of Cambridge.

Sie hebt den Ansatz des Teams in Sachen Nachhaltigkeit hervor: „Wir sind der Ansicht, dass Nachhaltigkeit an sich schon wertsteigernd ist und Alpha generiert. Wir beziehen lediglich von vornherein mehr Informationen und mehr Fundamentalanalysen in die Aktienkurse ein.“

Jede Aktie im Carmignac Portfolio Emergents-Portfolio muss mit einem der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung im Einklang stehen, und der Fonds muss seine Kohlenstoffintensität mindestens 50 Prozent unter dem Wert des MSCI EM-Index halten.

Im September 2025 reiste Waistell nach Taiwan und Südkorea und besuchte dort etwa 30 Unternehmen aus der gesamten Halbleiter-Lieferkette.

Diese Arbeit vertiefte das Verständnis des Teams dafür, wo die Nachfrage anzieht, wo Angebotsengpässe Preissetzungsmacht schaffen und welche Unternehmen am besten positioniert sind, um von den weiter steigenden Ausgaben für KI-Infrastruktur zu profitieren.

Fundiertes Wissen vor Ort aufbauen

Waistell beschreibt den Research-Prozess wie folgt: „Wir reisen häufig, besuchen Schwellenländer, verschaffen uns vor Ort ein Bild von der Lage eines Landes, sehen uns die Geschäftsabläufe an und sprechen mit der gesamten Lieferkette, den Wettbewerbern, den Lieferanten – mit allen, die uns zusätzliche Informationen liefern können. Mit diesem Ansatz gleichen wir die Informationen ab, während wir unsere Anlagestrategie entwickeln.“

Das Ziel besteht darin, jede Anlagethese anhand aller verfügbaren zusätzlichen Erkenntnisse zu überprüfen. Dieses fundierte Wissen fließt direkt in die Dimensionierung der Positionen ein.

Die bewusste Enge des daraus resultierenden Portfolios – 35 bis 45 Positionen, Active Share von 80 Prozent per Ende März 2026 – ist das Ergebnis einer tiefgreifenden Kenntnis jeder einzelnen Position.

Warum Tradition gerade jetzt zählt

Das Umfeld, in das die Schwellenländer im Jahr 2026 eintreten, spielt den Stärken eines so aufgebauten Teams direkt in die Hände. Die Beta-Phase der Rally von 2025 könnte einem differenzierteren Umfeld weichen, in dem die Qualität der Gewinne und die Fundamentaldaten der Unternehmen die Ergebnisse bestimmen.

In einem solchen Umfeld sind fundierte Unternehmenskenntnisse, ein makroökonomischer Rahmen für die Kapitalallokation in die richtigen Länder sowie die Disziplin, bei veränderten Anlageaussichten zu handeln, die entscheidenden Faktoren, die den Unterschied ausmachen.

Der nächste Zyklus in den Schwellenländern könnte angesammeltes Wissen und disziplinierte Prozesse belohnen, und Carmignac hat dieses Wissen bereits aufgebaut, lange bevor die meisten seiner Wettbewerber überhaupt existierten.

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