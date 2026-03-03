Schwellenländer übernehmen die Führungsrolle: Die globale Machtverschiebung hin zu einer schwächeren Rolle der USA sorgt für neue Chancen in Schwellenländern. Sie treiben das Wachstum bei Digitalisierung, innovativen Technologien und Nachhaltigkeit an.

Ein schwächerer US-Dollar unterstützt diese Entwicklung, senkt Finanzierungskosten und stärkt die lokale Nachfrage. In einer sich wandelnden Welt sind Diversifikation und gezielte Investments wichtiger denn je – Schwellenländer gehören dabei ganz oben auf die Liste.

Mit welchen Produkten aus Schwellenländern wir unseren täglichen Bedarf bestreiten, zeigt die Fotostrecke.

1 / 7
35 Jahre Templeton Emerging Markets Fund | © Franklin Templeton
Bildquelle: Franklin Templeton