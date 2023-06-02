Ehemaliger Julius-Bär-Fondsmanager Schwellenländer-Experte gründet Investmentboutique

Bei der Investmentgesellschaft Julius Bär war Cesar Fernandez für Schwellenländer-Anleihen verantwortlich. Nun hat der Emerging-Markets-Experte eine eigene Fondsboutique gegründet.

Finanzdistrikt in London: In der britischen Hauptstadt hat die neue Investmentboutique ihren Sitz.

Cesar Fernandez hat mit Alpha Credit Advisors eine eigene Investmentgesellschaft gegründet. Das teilte der ehemalige Julius-Bär-Fondsmanager auf dem Portal Linkedin mit. Demnach übernimmt er die Position des Investmentchefs. Sein Gründungspartner ist laut einem Bericht des Branchendienstes Citywire der frühere ING-Anleihechef Ajlan Azaz.

Fernandez hatte das Schweizer Investmenthaus Julius Bär im Oktober vergangenen Jahres verlassen. Dort war er für Schwellenländer-Anleihen verantwortlich und leitete das Portfoliomanagement des mehr als eine Milliarde Euro schweren Fonds Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate. Zuvor war der Emerging-Markets-Experte bei der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS tätig.

Mit Alpha Credit Advisors will sich Fernandez auch weiterhin auf sein Spezialgebiet festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Der Fokus werde auf Schwellenländer-Anleihen, privaten Schuldtiteln und globalen Hochzinsanleihen liegen, so der Portfoliomanager gegenüber Citywire. Das Angebot reiche von der Beratung bis hin zur Fondsverwaltung für Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices und Asset Manager.