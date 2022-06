Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Fisch Bond EM Corporates Dynamic (ISIN: LU2466185779)

Fisch Asset Management hat mit dem Fisch Bond EM Corporates Dynamic einen neuen Schwellenländer-Fonds aufgelegt. Die Strategie des Produkts konzentriert sich auf Hochzinsanleihen. Das Management übernimmt dabei ein bereits langjährig bestehendes Team um Thomas Rutz, welches im zweiten Halbjahr 2021 von Mainfirst zu Fisch gestoßen war.

D.i.i. 44

D.i.i. Investment hat einen geschlossenen Wohnimmobilien-Spezialfonds aufgelegt. Das Geld des D.i.i. 44 fließt bundesweit in Bestandsimmobilien. Standorte sind überwiegend Metropolregionen wie Rhein-Main, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hamburg sowie auch größere Mittelstädte. Die Objekte sollen weiterentwickelt und langfristig im Bestand gehalten werden, wobei geplant ist, etwa 20 Prozent der Bestandsimmobilien in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Ein erster Ankauf in Mannheim ist bereits erfolgt. Es handelt sich um ein Artikel-8-Produkt. Das Zielinvestitionsvolumen liegt bei rund 250 Millionen Euro, davon 95 Millionen Euro Eigenkapital. Der Ausstieg ist für Ende 2029 geplant.



Union Investment legt zwei neue Produkte auf

Zwei neue Aktienfonds von Union Investment: Der Uni Zukunft Welt (LU2469139781) bietet Anlegern die Möglichkeit, weltweit in Unternehmen zu investieren, die eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der SDGs fördern. Das Portfolio enthält 70 bis 80 Titel. Dazu gehören Aktien von Firmen, die im Gesundheitswesen, im Wassermanagement, im Bereich erneuerbare Energien oder im sozialen Sektor tätig sind. Neben Aktien können in geringem Umfang auch Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds beigemischt werden. Der Anlagehorizont sollte sechs Jahre oder länger betragen.

Beim Uni Nachhaltig Aktien Infrastruktur (LU2471868245) investiert das Fondsmanagement breit gestreut in Firmen, die für den Ausbau und Erhalt der Infrastruktur eine wesentliche Rolle spielen. Im Fokus stehen unter anderem die Bereiche Abfallwirtschaft, digitale Infrastrukturen, Bildung und Kommunikation. Das Fondsvermögen kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern angelegt werden. Das Portfolio besteht aus 50 bis 70 Titeln. Das Produkt ist für risikobereite Anleger gedacht, die ihr Geld nachhaltig in Infrastruktur investieren und gleichzeitig ihr Portfolio breiter aufstellen möchten. Dabei sollte ihr Anlagehorizont mindestens sieben Jahre betragen.