EM Digital Leaders unter den Top-Fonds 2024

In einem für Schwellenländeraktien enttäuschenden Jahr 2024 hat der Emerging Markets Digital Leaders seinen Vergleichsindex und die Konkurrenz deklassiert. Wir erläutern, wie die herausragende Performance zustande kam und wagen einen Ausblick auf die Trends, die 2025 die Schlagzeilen bestimmen könnten.

Das Börsenjahr 2024 verlief für Aktienanleger insgesamt erfreulich, aber nicht überall und gleichermaßen. Emerging Markets enttäuschten erneut. Auf Indexebene sah es so aus: Der MSCI World konnte auf Euro-Basis um knapp 27 Prozent zulegen. Der MSCI Emerging Markets Index verzeichnete indes einen Anstieg von nur 14,7 Prozent. Damit blieben Schwellenländer erneut hinter den Erwartungen zurück. Dabei investieren Anleger in Aktien aus Emerging Markets, weil sie hoffen, dass sich das höhere Wirtschaftswachstum in Gestalt von überdurchschnittlichen Renditen auszahlt. Doch die Underperformance der Aktien einiger Schwellenländer – darunter vor allem chinesische Werte – haben vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Doch wer sich abseits von ETFs bewegte, konnte durchaus Erfolge mit Emerging-Markets-Aktien feiern. Die Strategie Emerging Markets Digital Leaders Fonds profitierte beispielweise davon, dass wir auf stark wachsende und bilanzstarke Digital Champions setzen. Im insgesamt herausfordernden Umfeld konnte der Emerging Markets Digital Leaders Fonds im vergangenen Jahr (wie auch 2023) seine Stärken ausspielen. Die Anteilsklasse für Privatanleger legte um 38,8 Prozent zu, während die Anteilsklasse für institutionelle Anleger eine Performance von 39,1 Prozent (Quelle: Universal Power Portal) erzielte. Damit übertraf der Fonds den MSCI Emerging Markets Index deutlich. Er zählt damit zu den besten Emerging-Markets-Fonds in den vergangenen zwölf und 24 Monaten in Europa. Gemäß Morningstar-Daten war unser Emerging Markets Digital Leaders Fonds in 2024 aus einer Vergleichsgruppe von 742 Fonds für Schwellenländer-Aktien in Europa der Beste.

Performance der Schwellenländermärkte

Im Jahr 2024 zeigten die Schwellenmärkte eine sehr heterogene Performance, getrieben von geopolitischen, wirtschaftlichen und währungstechnischen Faktoren.

Der MSCI China, der mehrere Aktiensegmente Chinas repräsentiert, verzeichnete ein starkes Plus von 27 Prozent, die allerdings vorwiegend im dritten Quartal erzielt wurden. Doch auch das starke Plus kann nicht über das sonst schwache Wachstum und die offene Frage, ob die Regierung dem Land eine Deflationsspirale ersparen kann, hinwegtrösten. Die Performance wurde durch Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung und Stärkung des Konsums gestützt.

Indien konnte mit einem beeindruckenden Plus von 19 Prozent beim MSCI India von einer robusten Inlandsnachfrage und einer positiven politischen Entwicklung profitieren. Südafrika, gemessen am MSCI South Africa Index, erzielte ein Plus von 14 Prozent.

Brasilien hingegen verzeichnete einen Rückgang von 25 Prozent, gemessen am MSCI Brazil Index. Die schwache chinesische Wirtschaft und die Stärke des US-Dollars wirkten sich negativ auf brasilianische Aktien aus. Mexiko wurde ebenfalls stark von Währungsabwertungen und Unsicherheiten getroffen, was zu einem Minus von 25 Prozent führte.

In Südostasien gehört Taiwan zu den Gewinnern – dank der globalen Nachfrage nach Technologieprodukten legte der MSCI Taiwan um bemerkenswerte 43 Prozent zu. Indes brach der MSCI Korea um gut 18 Prozent ein.

Im europäischen Raum enttäuschte Polen. Der MSCI Poland trat mit einem leichten Minus auf der Stelle.

Abseits des MSCI Emerging Markets Index profitierte Kasachstan, gemessen am KASE Index, von einer stabilen Wirtschaft und einem starken Energiesektor. Der Markt erreichte ein Plus von 9 Prozent in Euro. Argentinien überraschte 2024 im Zuge der wirtschaftlichen Neuausrichtung des Landes mit einer außergewöhnlichen Marktperformance. Der MSCI Argentina Index legte in Euro um beeindruckende 131 Prozent zu.

China und Brasilien waren auch 2024 die größten Märkte im Emerging Markets Digital Leaders, der also keinen Rückenwind durch die Länderallokation bekam. Die sehr gute Performance des Emerging Markets Digital Leaders Fonds in diesem Umfeld ist weniger auf geographische Faktoren als vor allem auf die Aktienauswahl zurückzuführen. Wir bewegen uns in unserem Fonds weitab vom Universum des MSCI Emerging Markets,nutzen unsere Flexibilität und investieren in Frontier-Märkte und Aktien, die ETF-Anleger in ihren Indexportfolios selten vorfinden.

Highlights zu den größten Fondspositionen

Der Star im vorjährigen Portfolio, mit einem Anteil von 6,5 Prozent am Fondsvermögen, war Sea Limited. Die Aktie legte in 2024 um sensationelle 162 Prozent zu (die Performance der Einzelwerte ist in US-Dollar angegeben). Treiber waren das anhaltende Wachstum im E-Commerce und Gaming sowie eine den Markt positiv überraschende Profitabilität. Wir haben im Laufe des Jahres bereits Gewinne mitgenommen.

Stark war zudem die Entwicklung bei Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ebenfallsein Top-Wert mit 6,1 Prozent Portfolioanteil. Das Plus bei TSMC lag bei 93 Prozent. Das Unternehmen profitierte von der steigenden Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen. TSMC gehört nach wie vor zu den „Schaufel-Produzenten“ des KI-Booms.

Eine Verschnaufpause gab es bei Kaspi.kz (5,1 Prozent Portfoliogewichtung) mit einem Plus von 3 Prozent. Nach einem guten Start ins Jahr 2024 belastete zunächst ein Short Seller Report die Aktie. Kaum hatte sich das Papier davon erholt, geriet die Währung unter Druck und die Zentralbank reagierte mit Zinssteigerungen: Das dürfte sich auf das Wachstum bei Kaspi im Jahr 2025 auswirken. Die Aktie verdaut das aktuell, langfristig bleibt das Geschäftsmodell attraktiv. Wir hatten nach dem Short Seller Report aufgestockt, unsere Position dann aber wieder bei höheren Kursen reduziert.

Von der starken Dynamik in Argentinien profitierte unser Favorit Mercadolibre (Gewichtung: 4,8 Prozent). Das Plus in 2024 lag bei 17 Prozent. Das Geschäft brummte sowohl im E-Commerce als auch im Fintech-Bereich.

Die Nubank (4,1 Prozent) performte dagegen in einer eigenen Liga: +34,8 Prozent. Brasiliens führendes Fintech überzeugte mit beeindruckendem Kundenwachstum und einer anziehenden Profitabilität. Im Laufe des Jahres haben wir hier Gewinne mitgenommen.

Performance und Strategie

Das Thema künstliche Intelligenz (KI) prägte 2024 die strategische Entwicklung vieler Unternehmen. Der Emerging Markets Digital Leaders Fonds profitierte von der Performance der Unternehmen, die KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle integrieren. Diese Vorteile sind unserer Einschätzung nachhaltig und versprechen langfristig großes Wachstumspotenzial. Wir haben im Bereich KI eine größere Position in Nebius Group N.V. (6,3 Prozent) aufgebaut. Das Unternehmen baut spezielle Rechenzentren für künstliche Intelligenz auf. In 2024 haben wir neu ins Portfolio aufgenommen:

Canaan Inc. (6,1 Prozent). Der Chart der Aktie des Herstellers von Bitcoin Mining Equipment hat eine erhebliche Talfahrt hinter sich. Das Geschäft scheint sich wieder erholt zu haben, sodass das Unternehmen 2025 mit einer Rückkehr in die Profitabilität überraschen könnte.

Waterdrop Inc. (4,1 Prozent). Das innovative Versicherungsmodell des chinesischen Digitalunternehmens wurde aufgrund der niedrigen Bewertung zu einem Bruchteil seines früheren Werts gekauft und ins Portfolio aufgenommen.

Grab Holdings (2,9 Prozent): Das schnell wachsende „Uber“ Südostasiens überraschte hinsichtlich der Profitabilität. Die Aktie liegt noch weit unter dem Emissionspreis.

Ausblick 2025

Zum Jahresende vermieste die amerikanische Notenbank die Partylaune an den Börsen: Es wird 2025 wohl weniger Zinssenkungen geben als bisher gedacht. Daran schuld: Die zum Jahreswechsel starke US-Wirtschaft und die Angst vor einer wiederkehrenden Inflation. Das hat zu einem Anstieg der Zinsen für US-Anleihen geführt und Wachstumstitel belastet. US-Aktien, vor allem viele Technologieunternehmen, sind nach den Anstiegen des vergangenen Jahres sehr hoch bewertet.

Das trifft nur eingeschränkt auf Unternehmen in den Emerging Markets zu. Gerade chinesische Aktien sind nach dem Ausverkauf der letzten Jahre günstig bewertet. Aber auch Digital Leaders wie Kaspi gibt es jetzt auf der Basis des aktuellen Jahres zu einem KGV von unter 8 und einer erwarteten Dividendenrendite von rund 10 Prozent.

Wir wissen, dass in dem etwas schwierigeren Fahrwasser eine gute Aktienselektion entscheidend sein wird. Unser Fokus auf dem Megatrend Digitalisierung hat sich für Titel in den Emerging Markets hervorragend bewährt. Wir setzen in unserem Fonds auf die Gewinner der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz.

Langfristig bleibt der Fonds Emerging Markets Digital Leaders eine attraktive Option für Anleger, die an den Chancen digitaler Vorreiter in Schwellenländern teilhaben möchten.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des EM Digital Leaders können dem Webdokument entnommen werden. Dieses finden Sie unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2QK5J1/document/SRD/de.