In Lateinamerika beispielsweise stehen Frauen weiterhin vor erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Trotz einiger Verbesserungen in den vergangenen Jahrzehnten bleibt die Gleichstellung der Geschlechter ein ungelöstes Problem.

Expertinnen wie Edda Schröder erkennen nach wie vor große Defizite angesichts der finanziellen Situation und des Zugangs zu Finanzdienstleistungen. „Mein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Mikrofinanzierung als Instrument zur Förderung wirtschaftlicher Unabhängigkeit“, so Schröder, die als Gründerin und Geschäftsführerin der Invest in Visions hierzulande 2011 den ersten Mikrofinanzfonds für Privatanleger initiiert hat.

Für gewöhnlich tragen Frauen in Südamerika die Verantwortung für Haushalt und Familie, was ihre Chancen auf eine geregelte Erwerbstätigkeit einschränkt. Sie leisten im Ergebnis durchschnittlich doppelt so viel unbezahlte Arbeit wie Männer. Dies führt zu geringem Einkommen und erschwert eine soziale Absicherung: „Die Erwerbsquote von Frauen liegt bei etwa 54 Prozent, während sie bei Männern rund 80 Prozent beträgt – eine Differenz von 26 Prozentpunkten. Zudem verdienen Frauen mit vergleichbarer Ausbildung und Erfahrung im Durchschnitt 17 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen“, so die Expertin.