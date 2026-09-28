Nur zur Verwendung durch Medien. Anlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines eventuellen Kapitalverlusts.

Verweise auf bestimmte Wertpapiere und deren Emittenten dienen ausschließlich Illustrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere gedacht und sollten nicht als solche ausgelegt werden. Die genannten Wertpapiere können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Portfolio gehalten werden oder nicht; sofern diese Wertpapiere gehalten werden, wird keine Zusicherung gegeben, dass sie weiterhin gehalten werden.

Die hierin geäußerten Ansichten entsprechen den Einschätzungen der Anlageexperten von PGIM zum Zeitpunkt der jeweiligen Äußerung, müssen nicht deren aktuellen Einschätzungen entsprechen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die hierin enthaltenen Informationen noch geäußerte Meinungen sind als Anlageberatung, Verkaufsangebot oder Aufforderung zum Kauf der hierin genannten Wertpapiere auszulegen. Weder PFI noch ihre verbundenen Unternehmen noch deren lizenzierte Vertriebsmitarbeiter erbringen Steuer- oder Rechtsberatung. Kunden sollten sich hinsichtlich ihrer individuellen Situation von ihrem Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und/oder Steuerberater beraten lassen. Bestimmte Informationen in diesem Kommentar wurden aus Quellen bezogen, die zum angegebenen Zeitpunkt als zuverlässig erachtet wurden; wir können jedoch weder die Richtigkeit dieser Informationen garantieren noch deren Vollständigkeit zusichern oder gewährleisten, dass sich diese Informationen nicht ändern. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell bzw. zu einem hierin genannten früheren Datum und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Der Manager ist nicht verpflichtet, diese Informationen ganz oder teilweise zu aktualisieren; zudem geben wir keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich Vollständigkeit oder Richtigkeit ab.

Etwaige hierin enthaltene Projektionen oder Prognosen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die tatsächlichen Daten werden abweichen und sind hier möglicherweise nicht wiedergegeben. Projektionen und Prognosen unterliegen einem hohen Maß an Unsicherheit. Dementsprechend sollten Projektionen oder Prognosen lediglich als repräsentativ für eine breite Bandbreite möglicher Ergebnisse betrachtet werden. Projektionen oder Prognosen beruhen auf Annahmen, unterliegen erheblichen Anpassungen und können sich wesentlich ändern, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen und Marktbedingungen ändern.

Im Vereinigten Königreich werden Informationen von PGIM Private Alternatives (UK) Limited herausgegeben, mit eingetragenem Sitz: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Private Alternatives (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority („FCA“) des Vereinigten Königreichs zugelassen und reguliert (Firm Reference Number 181389). Diese Materialien werden von PGIM Private Alternatives (UK) Limited an Personen herausgegeben, die gemäß den Regeln der FCA als professionelle Kunden gelten.

Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) werden Informationen von PGIM Luxembourg S.A. herausgegeben, mit eingetragenem Sitz: 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg. PGIM Luxembourg S.A. ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zugelassen und reguliert (Registrierungsnummer A00001218) und auf Grundlage eines europäischen Passes tätig. In bestimmten EWR-Ländern können diese Informationen, soweit zulässig, entweder von PGIM Private Alternatives (UK) Limited oder PGIM Limited unter Berufung auf Bestimmungen, Ausnahmen oder Zulassungen präsentiert werden, die im Rahmen der Übergangsregelungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union verfügbar sind.

PGIM Private Alternatives (UK) Limited und PGIM Limited haben ihren eingetragenen Sitz unter folgender Anschrift: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London WC2N 5HR. PGIM Private Alternatives (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority („FCA“) des Vereinigten Königreichs zugelassen und reguliert (Firm Reference Number 181389). PGIM Limited ist von der Financial Conduct Authority („FCA“) des Vereinigten Königreichs zugelassen und reguliert (Firm Reference Number: 193418). Diese Materialien werden von PGIM Luxembourg S.A., PGIM Private Alternatives (UK) Limited und/oder PGIM Limited an Personen herausgegeben, die gemäß der jeweiligen lokalen Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und/oder gemäß den Regeln der FCA als professionelle Kunden gelten.