Die Weltwirtschaft verschiebt sich von einem effizienzgetriebenen Globalisierungsmodell hin zu einem sicherheits- und resourcendominierten System – mit tiefgreifenden Folgen.

Kupferverarbeitungsbetrieb 200 Kilometer südwestlich von Shanghai: Besonders bei Kupfer zeichnen sich globale Engpässe ab: Bis 2035 könnte eine Versorgungslücke von rund 30 Prozent entstehen.

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten verdeutlichen einen Wandel, der sich bereits seit einiger Zeit abzeichnet, so Portfoliomanager Cory Unal und Dara White, Global Head of Emerging Market Equities bei Columbia Threadneedle Investments. Das bisherige Wirtschaftsmodell, das auf Globalisierung, effizienten Lieferketten und finanzgetriebenem Wachstum beruhte, wird zunehmend von einer neuen Realität abgelöst. Sicherheit, industrielle Leistungsfähigkeit und die Verfügbarkeit strategischer Ressourcen gewinnen an Bedeutung – mit spürbaren Folgen für die Kapitalmärkte und Anlegerportfolios.

Der Nahostkonflikt hat die Ölpreise deutlich nach oben getrieben. Dennoch sollten Anleger nicht allein auf die aktuellen Schlagzeilen schauen, sondern die Entwicklung in einen breiteren Kontext einordnen.

Die Rückkehr der Machtpolitik in die Märkte Dara White,

Global Head of Emerging Market Equities

Fast vier Jahrzehnte lang war die Weltwirtschaft von einem relativ stabilen System geprägt. Der US-Dollar dominierte den Welthandel, die Finanzmärkte wuchsen, und wirtschaftlicher Erfolg entstand häufig eher durch den Besitz von Vermögenswerten als durch den Aufbau neuer Produktionskapazitäten. Die USA waren das Fundament dieser Ordnung: Sie garantierten Sicherheit, hielten wichtige Handelswege offen und akzeptierten hohe Defizite, um das globale Wirtschaftssystem zu stützen.

Lange Zeit schien dieses Modell erfolgreich. Doch im Hintergrund entstanden zunehmend Spannungen. Teile der amerikanischen Industrie verloren an Bedeutung, viele Arbeitsplätze wanderten ins Ausland ab, die Mittelschicht geriet unter Druck und die politische Polarisierung nahm zu.

Gleichzeitig entwickelte sich China vom wichtigsten Profiteur der Globalisierung zu einem strategischen Rivalen der USA. Während westliche Volkswirtschaften stark auf Finanzmärkte und Konsum setzten, investierte China massiv in Industrie, Technologie und kritische Infrastruktur. Dadurch entstand ein Wettbewerber, der die Vorteile der alten Weltordnung nutzte, um seine wirtschaftliche und geopolitische Position systematisch auszubauen.

Cory Unal, Portfoliomanager

Aus Sicht vieler Amerikaner entstand so eine Situation, in der die USA weiterhin die Lasten der globalen Ordnung trugen, während andere Länder zunehmend von deren Vorteilen profitierten.

Die politische Reaktion auf diese Entwicklung war letztlich absehbar, auch wenn ihr genauer Zeitpunkt offenblieb. Zölle, Programme zur Rückverlagerung von Industrieproduktion, Exportbeschränkungen für Schlüsseltechnologien wie Halbleiter, eine gezielte Schwächung des US-Dollars und der globale Wettbewerb um kritische Rohstoffe sind keine isolierten Maßnahmen. Sie sind Ausdruck eines grundlegenden Strategiewechsels der USA als führender Weltmacht.

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten haben diesen Wandel zusätzlich beschleunigt und sichtbar gemacht. Im Zentrum steht heute nicht mehr allein die Frage, wer Kapital am effizientesten einsetzt, sondern wer produzieren kann, Zugang zu wichtigen Rohstoffen hat und seine Versorgung sichern kann. Industrielle Stärke und wirtschaftliche Resilienz gewinnen wieder an Bedeutung.

Für viele Beobachter wird damit deutlich, dass einige Grundannahmen der vergangenen Jahrzehnte an Überzeugungskraft verlieren. Freier Handel, global optimierte Lieferketten und uneingeschränkter Kapitalverkehr stoßen zunehmend an geopolitische Grenzen. Wenn Handelsrouten unter Druck geraten, Lieferketten neu organisiert werden müssen und nationale Sicherheitsinteressen wirtschaftliche Entscheidungen prägen, verändern sich auch die Spielregeln der Weltwirtschaft.

Vom globalen Effizienzmodell zur geopolitischen Realität

Die Weltwirtschaftsordnung nach dem Ende des Goldstandards im Jahr 1971 war über Jahrzehnte bemerkenswert stabil. Die USA finanzierten ihre Defizite, während exportstarke Länder ihre Dollarüberschüsse in US-Staatsanleihen investierten. Gleichzeitig sorgte das Petrodollar-System dafür, dass der globale Ölhandel überwiegend in US-Dollar abgewickelt wurde.

Das Ergebnis waren vier Jahrzehnte sinkender Zinsen, steigender Vermögenspreise und einer außergewöhnlich langen Hausse an den Anleihemärkten. Allerdings war dieses System vor allem auf Effizienz ausgelegt – nicht auf Widerstandsfähigkeit. Kritische Produktionskapazitäten konzentrierten sich auf wenige Standorte, wichtige Rohstoffe wurden in einzelnen Ländern verarbeitet und globale Lieferketten wurden immer komplexer.

In den vergangenen Jahren geriet dieses Modell zunehmend unter Druck. Die Corona-Pandemie zeigte die Verwundbarkeit globaler Just-in-time-Lieferketten. Das Einfrieren russischer Währungsreserven machte deutlich, dass Finanzströme und Währungen auch geopolitische Instrumente sein können. Gleichzeitig verschärften sich die Spannungen zwischen den USA und China, sodass die wirtschaftliche Verflechtung der beiden größten Volkswirtschaften der Welt nicht weiter zunahm, sondern teilweise zurückging.

Damit hat sich der Fokus verschoben: Weg von maximaler Effizienz, hin zu Versorgungssicherheit, Resilienz und strategischer Unabhängigkeit. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten sind weniger die Ursache dieses Wandels als vielmehr ein weiteres Zeichen dafür, dass er bereits in vollem Gange ist.

Sechs Säulen eines neuen Weltwirtschaft-Systems

1. Währungssystem im Wandel

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben Zentralbanken ihre Goldkäufe deutlich ausgeweitet und zwischen 2022 und 2024 jährlich mehr als 1.000 Tonnen Gold erworben. Gleichzeitig ist der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Währungsreserven spürbar zurückgegangen – von rund 70 auf etwa 58 Prozent.

Auch innerhalb der BRICS-Staaten, zu denen inzwischen unter anderem Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika sowie weitere Länder wie Ägypten, Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate zählen, wird über alternative Abwicklungsmechanismen im Handel diskutiert – teilweise auch über Konzepte mit Goldbezug.

Der US-Dollar bleibt zwar weiterhin die wichtigste Reservewährung der Welt. Seine dominierende, nahezu konkurrenzlose Stellung könnte jedoch langfristig an Bedeutung verlieren.

2. Geopolitische Zäsur

Die Zeit einer unipolaren Weltordnung ist vorbei. An ihre Stelle ist eine deutlich unruhigere und weniger berechenbare Phase getreten, die eher an das 19. Jahrhundert erinnert als an die geordnete Logik des Kalten Krieges.

Handel, Energie und Technologie werden zunehmend als geopolitische Instrumente eingesetzt. Für Fondsmanager bedeutet das: Wer Investmententscheidungen ausschließlich auf finanzielle Faktoren stützt und geopolitische Entwicklungen ausblendet, ist in diesem Umfeld im Nachteil.

3. Superzyklus der Investitionsausgaben

Reindustrialisierung, steigende Verteidigungsausgaben – die europäischen NATO-Staaten haben ihre Militärausgaben seit 2020 um rund 63 Prozent erhöht und diskutieren inzwischen über ein neues Ziel von bis zu 5 Prozent des BIP –, die Energiewende, der Umbau globaler Lieferketten sowie der massive Ausbau von KI-Infrastruktur: All diese Entwicklungen verstärken sich gegenseitig und verlaufen parallel.

Der Finanzhistoriker und Stratege Russell Napier beschreibt diese Entwicklung als Rückkehr des „nationalen Kapitalismus“. Gemeint ist damit, dass Staaten wieder stärker Einfluss darauf nehmen, wie nationale Ersparnisse investiert werden – mit dem Ziel, strategische Prioritäten im eigenen Land zu fördern.

In Summe entsteht dadurch eine Investitionsdynamik, die in ihrer Größenordnung zuletzt in der Phase des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg zu beobachten war.

4. Rohstoffknappheit

Die Investitionen im Bergbau liegen heute rund 40 Prozent unter ihrem Höchststand aus dem Jahr 2011, obwohl die Nachfrage nach vielen Rohstoffen deutlich gestiegen ist. Besonders bei Kupfer zeichnen sich Engpässe ab: Bis 2035 könnte eine Versorgungslücke von rund 30 Prozent entstehen.

Auch im Verhältnis zu Aktien sind Rohstoffe derzeit historisch niedrig bewertet – ähnlich wie Anfang der 1970er Jahre, also vor dem letzten großen Rohstoff-Superzyklus.

Der jüngste Anstieg der Ölpreise zeigt zudem, dass physische Knappheiten kein theoretisches Risiko sind, sondern bereits heute spürbare Auswirkungen auf die Märkte haben können.

5. Finanzielle Repression

Die Staatsverschuldung der Industrieländer liegt heute bei rund 300 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Historisch wurde ein solch hohes Schuldenniveau häufig nicht durch drastische Kürzungen, sondern durch eine längere Phase moderat höherer Inflation abgebaut – also Inflation, die über dem Zinsniveau liegt.

Ein Beispiel dafür ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: In den USA sank die Schuldenquote auf diese Weise von rund 120 Prozent auf etwa 35 Prozent. Im Kern bedeutet das einen schrittweisen Vermögenstransfer – weg von Gläubigern in Anleihen hin zu Investoren in reale Vermögenswerte.

Dieses Muster hat es bereits in der Geschichte gegeben. Und vieles spricht dafür, dass es auch heute wieder eine Rolle spielt.

6. Technologie als Beschleuniger, nicht als Gegengewicht

Künstliche Intelligenz wirkt auf den ersten Blick deflationär, vor allem in Bereichen wie Software, Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die sich gut automatisieren lassen. Hier steigen die Effizienzgewinne, Kosten sinken und Prozesse werden günstiger.

Weniger beachtet wird jedoch die andere Seite der Entwicklung: der enorme Bedarf an physischer Infrastruktur. Moderne KI-Modelle benötigen massive Rechenleistung. Dafür werden große Rechenzentren gebaut, die wiederum viel Energie, Rohstoffe wie Kupfer und eine ausgebaute Strominfrastruktur erfordern.

Die hohen Cashflows großer Tech-Konzerne – oft als „Magnificent 7“ bezeichnet – flossen früher vor allem in Aktienrückkäufe oder Dividenden. Heute werden sie zunehmend in den Aufbau dieser physischen Infrastruktur investiert.

Damit zeigt sich: Technologie ersetzt die Nachfrage nach realen Ressourcen nicht. Im Gegenteil – sie kann sie sogar deutlich verstärken und zu einer der wichtigsten neuen Nachfragetreiber für Energie und Rohstoffe werden.

Was das für Investoren bedeutet: Dollar-Schwäche als globaler Gamechanger

Der US-Dollar-Index ist zunächst von etwa 110 auf Werte im mittleren 90er-Bereich gefallen und hat sich mit dem Beginn des Iran-Konflikts wieder in Richtung 100 erholt. Diese kurzfristige Bewegung ändert jedoch nichts an dem übergeordneten Trend.

Die USA verfolgen nach Einschätzung vieler Beobachter eine kontrollierte Abschwächung des Dollars. Historisch zeigen Währungszyklen seit den 1980er-Jahren, dass solche Phasen über viele Jahre andauern können – häufig über ein ganzes Jahrzehnt.

Sollte sich daraus tatsächlich eine strukturelle Dollar-Schwäche entwickeln, hätte das weitreichende Folgen: Rohstoffe würden tendenziell teurer, Schwellenländerwährungen könnten aufwerten, und Kapital könnte sich teilweise aus US-Anlagen in andere Regionen verlagern.

Für 2026 wird in diesem Zusammenhang ein Gewinnwachstum von rund 29 Prozent in den Schwellenländern erwartet, verglichen mit etwa 14 Prozent in den USA. Das deutet auf eine mögliche Verschiebung der wirtschaftlichen Dynamik hin, die sich bereits in den Fundamentaldaten abzeichnet.

Investieren in die Engpässe der Weltwirtschaft

In Südkorea und Taiwan setzen wir unter anderem auf SK Hynix und Unimicron.* Beide Unternehmen sind zentrale Akteure in der Halbleiter-Wertschöpfungskette – etwa bei High-Bandwidth-Memory (HBM) und bei Substraten für integrierte Schaltkreise. Diese Komponenten gelten als Engpässe im globalen KI-Ausbau.

Ergänzend dazu engagieren wir uns in Unternehmen wie Hyundai Electric und Hanwha Aerospace, die vom Trend zur Elektrifizierung und steigenden Verteidigungsausgaben profitieren. Insgesamt spiegeln diese Investments genau jene Investitionswelle wider, die der Finanzhistoriker und Marktstratege Russell Napier als „Capex-Boom“ beschreibt. Taiwan wiederum profitiert stark davon, dass ein erheblicher Teil der KI-Investitionen großer US-Tech-Konzerne – der sogenannten „Magnificent 7“ – über TSMC und das lokale Zuliefernetzwerk fließt.

Auch in Europa zeigen sich interessante Entwicklungen: Griechenland hat sich in den vergangenen Jahren still zu einem wichtigen regionalen Gas-Hub entwickelt und zugleich stark in erneuerbare Energien investiert. Nach einer langen wirtschaftlichen Krise verfügt das Land heute über solide Bankbilanzen und eine im europäischen Vergleich robuste Energieposition.

China steht zwar weiterhin vor strukturellen Herausforderungen im Immobiliensektor, hat in den vergangenen Jahren jedoch eine tiefgreifende industrielle Transformation durchlaufen. Dabei sind weltweit führende Unternehmen entstanden. Ein Beispiel ist CATL, das die globale Batterieproduktion dominiert und eine Schlüsselrolle an der Schnittstelle zwischen Energiewende und Rohstoffbedarf einnimmt.

In Südafrika bietet AngloGold Ashanti ein indirektes Engagement im Goldsektor. Damit partizipieren wir an Entwicklungen im globalen Währungssystem, das sich derzeit sichtbar im Wandel befindet.

Der neue Makro-Zyklus und seine Gewinner und Verlierer

Die bisherige, auf den Verbraucher ausgerichtete Welt war geprägt von günstigen Waren, billigem Kapital und niedrigen Zinsen – eine Art „Monopoly“-Logik der Globalisierung. Die neue Realität ist stärker von staatlichen Interessen geprägt, eher vergleichbar mit einem „Age of Empires“-Modell, in dem – angelehnt an das Strategiespiel, in dem Ressourcen gesichert, Produktionsketten aufgebaut und Macht über territoriale und wirtschaftliche Kontrolle ausgeübt wird – Sicherheit, industrielle Kapazitäten und wirtschaftliche Unabhängigkeit im Vordergrund stehen.

Wenn Staaten aufrüsten, Produktion zurückholen und Lieferketten absichern, verschieben sich die Kosten häufig in Richtung Verbraucher – etwa durch höhere Energiepreise, steigende Produktionskosten und strengere wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Auf diese veränderte Struktur sind wir in unseren Portfolios ausgerichtet.

Noch tiefgreifender sind jedoch die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und Länder, die im neuen Umfeld an Bedeutung verlieren. Dazu zählen nicht nur bestimmte Konsum- und Technologiemodelle mit begrenzter Profitabilität, sondern auch Volkswirtschaften, deren Wachstum stark auf günstiger Arbeit, Offshoring und einfachen Dienstleistungen beruht.

Besonders deutlich wird das bei sogenannten Business-Process-Outsourcing-Ökonomien in Südostasien, deren Geschäftsmodell unter Druck gerät, wenn Künstliche Intelligenz viele dieser Dienstleistungen übernimmt. Wir beobachten daher genau, wie diese Länder auf den Strukturwandel reagieren.

Auch Indien – lange Zeit eine unserer zentralen Übergewichtungen – haben wir vor diesem Hintergrund deutlich reduziert. Als energieimportierende Volkswirtschaft mit einem Wachstumsmodell, das stark auf Offshoring und Lohnkostenvorteilen basiert, steht es besonders unter Druck durch diesen strukturellen Wandel. Was ursprünglich eine zyklische Einschätzung war, hat sich inzwischen zu einer strukturellen Neubewertung entwickelt.

Fazit: Neues Regime der Kapitalallokation

Die aktuelle Phase aus Sanktionen, Kriegen, Kapitalkontrollen und Reindustrialisierung ist kein kurzfristiger Schock, sondern Ausdruck eines grundlegenden Wandels. Es geht darum, wie wirtschaftliche Macht künftig entsteht und gesichert wird.

In einer Welt, in der Versorgungssicherheit, Rohstoffe und industrielle Produktionsfähigkeit wichtiger werden als reine Finanzstrategien, müssen sich auch Portfolios an dieser neuen Realität orientieren – nicht an Strukturen, die an Bedeutung verlieren.

Viele Portfolios und auch große Referenzindizes sind jedoch noch stark auf die alte Welt ausgerichtet. Selbst gängige Risikomodelle bilden diese Verschiebung nur unzureichend ab.

Unserer Ansicht nach liegt der entscheidende Vorteil heute darin, diesen Wandel konsequent ernst zu nehmen und frühzeitig umzusetzen. Die Rahmenbedingungen verändern sich – und entsprechend müssen sich auch die Anlagestrategien verändern.

Warum Columbia Threadneedle Investments für Aktienanlagen? Mehr zu den Aktien-Anlagekapazitäten.

* Die Nennung bestimmter Aktien stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.