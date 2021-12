Schwellenländer-Rentenfonds NN IP setzt auf Kurzläufer in Hartwährungen

Der niederländische Asset Manager NN IP erweitert seine Palette an Rentenfonds, die nur in Emerging Markets investieren. Das Fondsmanagement sucht dazu Anleihen von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern, die in Hartwährungen wie dem US-Dollar emittiert werden.