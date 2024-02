Lutz Röhmeyer, Geschäftsführer

Capitulum Asset Management

Von strategischer Bedeutung war die Entscheidung des Indexanbieters J.P. Morgan im September 2023, indische Staatsanleihen in der Landeswährung Rupie in den auch für ETFs wichtigsten Referenzindex für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung aufzunehmen. Damit steigt das Schwergewicht Indien ab Juni 2024 in zehn monatlichen Ein-Prozent-Schritten erstmals in die gängigen Benchmarks auf. Die Aufnahme könnte Kapitalzuflüsse von 20 bis 25 Milliarden US-Dollar anziehen.

„Fully Accessible Route“ – Öffnung des Anleihenmarktes für ausländische Investoren

Nach mehr als einer Dekade andauernder Diskussionen über die Qualifikation des nur schwer investierbaren Marktes für die Aufnahme in replizierbare Indizes war die Schaffung der sogenannten „Fully Accessible Route“ für ausländische Anleger in lokale Staatsanleihen ausschlaggebend. Denn trotz vielversprechender Wachstumsaussichten war es ausländischen Investoren bisher kaum möglich, Zugang zum lokalen Kapitalmarkt der „souveränen, sozialistischen (!), säkularen, demokratischen Republik Indien“ zu erlangen.

Angesichts der negativen historischen Erfahrungen von Schwellenländern, die ihren lokalen Markt bereits während der Asienkrise 1998 nach außen geöffnet hatten, schotteten die indischen Entscheidungsträger den Anleihemarkt ab. Ausländische Investoren wurden skeptisch beäugt und nur mit sehr geringen, vorab genehmigten Quoten zugelassen. Die Abwicklung über eine lokale Lagerstelle war kompliziert, allein die kostenintensive Beantragung aller Investitionsgenehmigungen und die Eröffnung eines Depots vor Ort konnte sich über Jahre ziehen. Bei zwischenzeitlichen Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen musste der Prozess mehrfach von vorne begonnen werden. Somit sollten so genannte Boom-and-Bust-Zyklen für Indien vermieden werden. Diese Episoden von zunächst starken Kapitalzuflüssen mit Überhitzungserscheinungen, gefolgt von schnellen Abflüssen in Krisenzeiten, schaden der wirtschaftlichen Entwicklung der betroffenen Länder erheblich.

Ausländische Anleger sind stark unterrepräsentiert

Der lokale Anleihemarkt des inzwischen bevölkerungsreichsten Landes der Erde verfügt über einen Gegenwert von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar, wovon Anleihen im Volumen von etwa 330 Milliarden US-Dollar indexrelevant sind. Ausländische Zinsinvestoren besitzen aufgrund der bislang geltenden Zugangsbeschrän­kungen weniger als 2 Prozent des indischen Rentenmarktes und haben gemäß der neuen Indexlogik ein massives Untergewicht. Bremsend auf die Auslandsnachfrage könnten die mit der chinesischen Indexaufnahme im Jahr 2020 enttäuschten hohen Erwartungen wirken. Widersprüchlich wurde auch die Anhebung der Quellensteuer auf Erträge aus indischen Anleihen auf den erhöhten Satz von 20 Prozent aufgenommen.

Grafik 1: Ablaufrendite 10-jähriger indischer Staatsanleihen

Quelle: Bloomberg, Stand: Dezember 2023

Indiens Index-Aufnahme ändert nichts an dessen Top-5-Gewichtung

Zunächst einmal ist die Aufnahme indischer Staatsanleihen in den J.P. Morgan Government Bonds Index für Anleihen der Schwellenländer aus Gründen der Diversifikation und Repräsentativität zu begrüßen. In einem breit gestreuten Portfolio können indische Staatsanleihen positiv durch ihre Korrelationseigenschaften beitragen, da die wirtschaftliche Struktur Indiens sektoral im Schwellenländervergleich anders gegenüber der Peergroup aufgestellt ist. Der Index gilt in seiner globalen, diversifizierten Variante als Benchmark der Finanzindustrie für die Abbildung der Anlageklasse mit Anleihen in lokalen Währungen.

Dennoch ist der Index mit nur 20 berücksichtigten Ländern und einer maximalen Gewichtung großer Märkte von 10 Prozent immer noch stark konzentriert und birgt damit ein Klumpenrisiko. Die Aufnahme Indiens mit einem finalen Anteil von 10 Prozent ändert nichts an der Gewichtung der Top 5 mit summiert 50 Prozent und erhöht sogar die Konzentration der Top 10 mit zusammen 84,8 Prozent (vorher 81,7 Prozent).

Um für Indien im Index Platz zu schaffen, werden die Gewichtungen anderer Länder wie Brasilien, Polen, Südafrika, Tschechien oder Thailand um etwa 1 Prozent reduziert. Kleinere Länder wie Ungarn, Rumänien oder Kolumbien reduzieren sich um ein halbes Prozent. Kaum Auswirkungen hat die Aufnahme indischer Papiere auf andere an der oberen Kappungsgrenze von 10 Prozent liegenden Anleihen Chinas, Indonesiens und Mexikos. Gleiches gilt für die minimal gewichteten kleinen Indexteilnehmer Serbien, Dominikanische Republik oder Uruguay. Oft lassen Anbieter diese Indexteilnehmer sogar komplett weg, da ihre Gewichtung von unter 1 Prozent vernachlässigt werden kann.

Leicht unterdurchschnittliche Bonität

Die vom Markt als gerade noch im Investment Grade eingeschätzte Bonität Indiens mit dem Rating von BBB- liegt leicht unter der durchschnittlichen Kreditqualität des Index. Mit 84 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist die Staatsverschuldung Indiens als erhöht anzusehen, wobei der Großteil im Inland gehalten wird und nur 19 Prozent des BIP an externen Verbindlichkeiten aufgelaufen sind. Aufgrund der administrativen Kontrolle schwankt der indische Anleihemarkt im Vergleich zu den vollkommen freien Märkten anderer Schwellenländer relativ wenig. Darüber hinaus wird es interessant zu beobachten sein, wie sich die höheren Kapitalflüsse auf die bisher gelebte Steuerung des Wechselkurses der Rupie auswirken werden.

Grafik 2: Entwicklung der indischen Rupie gegenüber dem US-Dollar

Quelle: Bloomberg. Zeitraum: 1. Januar 2014 bis 30.06.2023

Indiens Anleihemarkt vor starken Kapitalzuflüssen

Die Öffnung des indischen Anleihemarktes für ausländische Investoren ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Kapitalmarkts vor Ort. Mit der Aufnahme indischer Staatsanleihen in maßgebliche Rentenindizes sind starke Kapitalflüsse vor allem seitens institutioneller Investoren zu erwarten. Aktive Asset Manager können ihren Spielraum nutzen und in Antizipation der Geldströme Anleihen in Indischen Rupien erwerben, die nach internationalem Recht begeben wurden. Im Vergleich zu den mit lokalen Marktrisiken behafteten Staatsanleihen über die Clearingstelle vor Ort sind Förderbankanleihen rechtssicherer abzuwickeln und weisen oftmals eine höhere jährliche Ablaufrendite auf. Unsere Lokalwährungsanleihefonds sind in diesem Markt bereits auf ihrem Zielgewicht und in der Anleiheauswahl mit quellensteuerfreien Anleihen der supranationalen Aussteller attraktiver und nachhaltig positioniert, wie das folgende Beispiel zeigt.

Grafik 3: Indische Staatsanleihen im Vergleich zu supranationalen Emittenten

Quelle: Bloomberg, Capitulum Asset Management. Stand: Dezember 2023

