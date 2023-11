Mit 87 Jahren Schwellenländer-Starinvestor Mark Mobius tritt zurück

Mobius werde sich in den kommenden Monaten von seiner Position bei der in London ansässigen Fondsboutique Mobius Capital Partners zurückziehen, heißt es in einer Mitteilung des auf Aktienstrategien mit Schwellenländer-Universum spezialisierten Vermögensverwalters.

Carlos Hardenberg, der Mobius Capital Partners zusammen mit Mark Mobius im Jahr 2018 gegründet hat, wird das Unternehmen demnach künftig führen. Zum Produktangebot der Gesellschaft gehören der Aktienfonds Mobius Emerging Markets sowie der Mobius Investment Trust.

Jahrzehntelange Asset-Management-Erfahrung

Bevor der Emerging-Markets-Kenner sich mit seinem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht hat, war Mobius mehr als drei Jahrzehnte lang beim US-Fondsanbieter Franklin Templeton Investments tätig. Zuletzt hat der heute 87-Jährige dort die Position des Executive Chairman der Templeton Emerging Markets Group bekleidet.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

„Unsere Reise in den letzten fünf Jahren war von Fortschritt geprägt, und wir sind wirklich dankbar für die Ergebnisse, die wir erreicht haben. Wir möchten Mark für seine außergewöhnlichen Beiträge zu Investitionen in Schwellenländer während seiner langen Karriere und in den letzten fünf Jahren zu Mobius Capital Partners und Mobius Investment Trust von ganzem Herzen danken. Marks Hingabe hat maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Mit Blick auf die Zukunft beabsichtige ich, unsere talentiertesten Mitarbeiter zu Partnern zu ernennen. Damit wollen wir ihre starken Leistungen und ihr Engagement für Mobius Capital Partners anerkennen“, sagt Hardenberg zu Mobius Rückzug.

Mobius erklärt: „Ich bin stolz auf die starke Leistung des Investmentteams in den letzten fünf Jahren, die beweist, dass ein konzentriertes und differenziertes Portfolio von Qualitätsaktien außergewöhnliche Renditen erzielen kann. Als Aktionär des Mobius Investment Trust werde ich die Fortschritte des Unternehmens genau verfolgen und dem Team und dem Verwaltungsrat weiterhin zur Verfügung stehen.“

Mobius wird neben seiner Beteiligung am Mobius Investment Trust weiterhin Mitglied des Wirtschaftsbeirats der International Finance Corporation (IFC) bleiben, dem privaten Investitionszweig der Weltbank, und ist bereits seit 2010 Mitglied des Aufsichtsrats der OMV Petrom in Rumänien.