Jahrelang hinkten die Schwellenländer hinterher. Doch Steffen Kunkel von der Bethmann Bank sieht eine Wende: Von Südamerika bis China sprechen viele Faktoren für Emerging Markets.

In den fünf Jahren bis zum 31. Januar 2026 hat der MSCI World Emerging Markets um insgesamt 32 Prozent zugelegt. Das ist alles andere als zufriedenstellend. Im selben Zeitraum ist der MSCI World All Country um fast 80 Prozent gestiegen. Die europäischen Börsen liegen ähnlich stark im Plus. Am besten hat sich jedoch der Nasdaq 100 entwickelt, in dem die großen amerikanischen Technologiewerte hoch gewichtet sind. Hier beträgt der Wertgewinn der vergangenen Jahre beeindruckende 107 Prozent. Der S&P 500 kommt immerhin noch auf einen Anstieg von gut 100 Prozent. Alle diese Angaben basieren auf den Kursen in Euro.

Im vergangenen Jahr zeigte sich ein ganz anderes Bild. Während der MSCI World Emerging Markets um fast 18 Prozent stieg, gewannen die US-Börsen, gemessen an Nasdaq 100 und S&P 500, nur 6,5 beziehungsweise 3,5 Prozent dazu. Dabei spielte die Schwäche des Dollars natürlich eine entscheidende Rolle. Der Greenback hat im Jahr 2025 gegenüber dem Euro um mehr als 13 Prozent abgewertet.

Im Januar 2026 setzte sich diese Entwicklung fort – sowohl was die Outperformance der Börsen in den Schwellenländern als auch die Schwäche des US-Dollars betrifft. Es gibt gute Gründe dafür, dass dies erst der Anfang ist.

KI-Risiken in den USA

Im S&P 500 haben die sieben größten Unternehmen alle einen KI-Bezug und kommen zusammen auf eine Gewichtung von 33 Prozent, was nichts anderes als ein veritables Klumpenrisiko bedeutet. Diese amerikanischen Tech-Konzerne haben in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche Ertragskraft bewiesen und einen erheblichen Anteil der gesamten Gewinne der US-Unternehmen geliefert. Doch zuletzt ließ dieses Gewinnwachstum nach.

Gleichzeitig verbessern sich die Aussichten in den Schwellenländern. Dabei sind in den einzelnen Regionen zwar recht unterschiedliche, aber allesamt positive Entwicklungen zu beobachten. Südamerika gewinnt durch die neue Sicherheitsstrategie der USA an Bedeutung. In Brasilien könnte zudem die Präsidentschaftswahl im Oktober für einen positiven Impuls für die dortigen Finanzmärkte sorgen. Der amtierende Präsident Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei gilt als Belastung für den brasilianischen Aktienmarkt. Die Börsianer vor Ort würden eine Ablösung Lulas durch einen gemäßigten Kandidaten aus dem konservativen Lager sicherlich begrüßen. Zudem wird erwartet, dass die brasilianische Notenbank in diesem Jahr die Zinsen senkt.

Generell profitieren die südamerikanischen Länder von ihrem Reichtum an Rohstoffen. Chile verfügt über große Vorkommen an Kupfer und Lithium, Venezuela besitzt die größten Erdölvorräte der Welt, Brasilien exportiert verschiedene Erze und Agrarrohstoffe und Peru ist ein wichtiger Lieferant von Metallen. Zudem sind die Bewertungen der südamerikanischen Aktienmärkte teilweise recht günstig. Das gilt insbesondere für die Börsen in Mexiko und Chile, die seit 1982 nur etwa ein Drittel der Zeit günstiger bewertet waren als heute. Die US-Börsen sind dagegen teurer als in fast den gesamten zurückliegenden 44 Jahre.

Der asiatisch-pazifische Raum, ex Japan, zeichnet sich außerdem durch ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum aus und profitiert von der Digitalisierung und Industrialisierung.

Politische Unterstützung in China

In der Volksrepublik unterstützt Peking die Aktienmärkte. So wird der Volkskongress im März den neuen Fünf-Jahres-Plan verabschieden. Die Kommunistische Partei hat sich technologische Autarkie zum Ziel gesetzt. Davon werden vor allem die Bereiche Halbleiter, Chipdesign, KI, Quantencomputing sowie die Luft- und Raumfahrt profitieren.

Gleichzeitig belebt der künstlich unterbewertete Renminbi den Außenhandel. Vor allem Europa wird derzeit mit billigen und zum Teil auch noch subventionierten Waren aus China überschwemmt. Ohne den Export gäbe es dort wohl kaum Wirtschaftswachstum.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Schließlich hat US-Präsident Donald Trump seinen Besuch in China für April angekündigt. Im Jahresverlauf werden noch weitere Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping erwartet. Dies könnte zu einer politischen Annäherung der beiden größten Volkswirtschaften der Welt führen.

Trotz aller Unterschiede gibt es noch einen Punkt, der für alle Schwellenländer spricht. Der US-Dollar könnte in diesem Jahr seine Schwäche fortsetzen. Trump drängt auf eine weitere Abwertung, da dies die US-Exporte unterstützen würde. Gelingt ihm das, würden die in Dollar aufgenommenen Schulden der Schwellenländer real entlastet. Gleichzeitig würde eine Aufwertung lokaler Währungen Mittelzuflüsse von Investoren begünstigen.

Und schließlich profitieren die Rohstoffexporteure von einem Umfeld mit einem schwächeren Dollar. Sinkt dieser, verbilligen sich die Preise für Rohstoffe auf dem Weltmarkt und führen dadurch zu einer höheren Nachfrage. Zwar ist auch der Gegenwert in Lokalwährung negativ beeinträchtigt. Aber die Exporteure können die Devisenreserven halten, um sie zu höheren Kursen wieder zurückzutauschen oder sie bezahlen ihre eigenen Ausgaben zum Beispiel für Maschinen von Caterpillar auch in US-Dollar. Für Trump mag „America first“ weiterhin gelten, für Anleger aus dem Euroraum jedoch wahrscheinlich nicht.