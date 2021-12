Redaktion 06.04.2017 Lesedauer: 1 Minute

Schwellenländer unter Druck In diesen Märkten sollten Anleger Vorsicht walten lassen

Schwellenländer-Investments sind vielversprechend – aber auch riskant. In den vergangenen Wochen sind Länder mit der besten Entwicklung in diesem Jahr in Schwierigkeiten geraten. Bloomberg-Analysten haben die Lage in Lateinamerika unter die Lupe genommen.