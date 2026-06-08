Schwellenländer: Zurück im Rampenlicht
Zum Autor
Managing Director, Portfoliomanager/Analyst und Leiter der Emerging Markets-Plattform
Lazard Asset Management LLC (New York)
Vor drei Jahrzehnten spielten Emerging Markets (EM) für internationale Anleger nur eine geringe Rolle. Heute präsentieren sie sich als dynamische Wachstumstreiber der Weltwirtschaft: In Asien entstehen neue Technologiezentren, rohstoffreiche Regionen bilden die Basis globaler Industrien, und zahlreiche Unternehmen aus den Schwellenländern treten international konkurrenzfähig auf. Ein zentraler Motor dieser Entwicklung ist die junge, wachsende Bevölkerung vieler Länder, deren steigende Kaufkraft ganze Branchen verändert und langfristige Wachstumsimpulse setzt.
Für Anleger eröffnet sich ein breites, vielfältiges Anlageuniversum, das in vielen Bereichen dynamischer ist als das der entwickelten Märkte. Die Heterogenität der Regionen verlangt jedoch aktives Management und lokales Verständnis. Trotz höherer Volatilität bieten die EM langfristig attraktive Renditechancen und wertvolle Diversifizierungsvorteile. Das aktuelle Umfeld erscheint für Schwellenländer zunehmend attraktiv: Mehrere strukturelle und zyklische Faktoren – darunter günstige Bewertungen, robuste Eigenkapitalrenditen, hohe freie Cashflows und solide Dividenden – könnten die Anlageklasse mittelfristig unterstützen und zu überdurchschnittlichen Ergebnissen beitragen.
Die wichtigsten Gründe, die diesen positiven Ausblick auf die Schwellenländer unterstreichen, zählt James Donald, Leiter der Emerging Markets-Plattform bei Lazard Asset Management, im Folgenden auf:
1. Starkes Gewinnwachstum und breite Wachstumstreiber
Für Unternehmen im MSCI Emerging Markets Index wird für 2026 weiterhin ein höheres Gewinnwachstum erwartet als für Unternehmen aus Industrieländern. Dieses wird unter anderem durch solides Wirtschaftswachstum sowie teilweise unterstützende geld- und währungspolitische Eentwicklungen begünstigt. Gleichzeitig basiert das Wachstum auf einer breiten Basis von Ländern und Sektoren, getragen von strukturellen Trends wie Demografie, Technologie, Innovation und Deglobalisierung, während in den USA ein großer Teil des Gewinnwachstums weiterhin stark vom Technologiesektor geprägt ist.
2. Wachsende Kapitalzuflüsse und attraktive Bewertungen
Die Anlageklasse gewinnt wieder an Dynamik. Laut Institute of International Finance flossen im Oktober 2025 mehr als 26 Milliarden US-Dollar in EM Aktien und -Anleihen. Diese Zuflüsse unterstützen sowohl etablierte Marktführer als auch neue Sektoren wie digitalen Handel und Medien. Gleichzeitig bleiben Emerging Markets im Vergleich zu Industrieländern deutlich günstiger bewertet, was zusätzliches Wertpotenzial signalisiert.
Grafik: Bewertung (KGV) von Emerging Markets zu entwickelten Märkten
3. Technologisches Wachstum und kostengünstiger Zugang zu KI:
Das Thema künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend auch außerhalb der USA. Der MSCI EM Information Technology Index wird mit einem deutlich niedrigeren Gewinnmultiple bewertet als der US Vergleichsindex. Entwicklungen wie DeepSeek verdeutlichen, dass sich technologische Führungsrollen global verschieben können.
4. Profiteure der Neuordnung globaler Lieferketten:
Die Umgestaltung internationaler Lieferketten führt zu steigenden Investitionen in Länder wie Indien, Indonesien, Vietnam, Malaysia und Mexiko. Besonders profitieren Branchen wie Elektronik, Textilien, Rohstoffe, Batteriematerialien und Automobilkomponenten.
5. Solide makroökonomische Rahmenbedingungen:
Viele Schwellenländer verfügen über niedrigere Schuldenquoten, höhere Reserven und eine konservativere Fiskalpolitik als zahlreiche Industrieländer. Gleichzeitig haben viele Zentralbanken frühzeitig und diszipliniert gehandelt, wodurch Währungs und Inflationsstabilität gestärkt wurde. Künftig dürfte die Geldpolitik stärker auf inländische Wachstums und Inflationsfaktoren ausgerichtet sein und weniger stark von Entscheidungen der US Notenbank abhängen.
Warum Emerging Markets bei Lazard?
Das achtköpfige Emerging Markets Equity-Team bei Lazard Asset Management um James Donald hat durchschnittlich über 30 Jahre Industrieerfahrung. Es verwaltet über 43,5 Milliarden US-Dollar per 31.03.2026 und investiert aktiv über mehrere Marktzyklen hinweg erfolgreich in Emerging Markets-Unternehmen.
Der über 850 Millionen US-Dollar große und aktiv gemanagte Lazard Emerging Markets Equity Fund (A Dist USD | ISIN: IE00B1L6MF22) (Stand: 15.05.2026) folgt einem Quality Value-Ansatz. Er zielt darauf ab, den MSCI Emerging Markets Index zu übertreffen, bei gleichzeitig niedrigerer Volatilität. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen, die sich in Ländern befinden, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Millionen US-Dollar und ausreichender Liquidität. Dabei konzentriert sich das Team auf Titel mit in der Regel mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Unternehmen, die nicht in den Schwellenländern ansässig sind, aber mehr als 50 Prozent ihres Nettovermögens beziehungsweise ihrer Umsätze aus Schwellenländern erzielen, sind ebenfalls in unserem ursprünglichen Universum enthalten.
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Kontakt
Andreas Rau
Head of Third Party Distribution | Germany
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
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Tel. +49 (0)69 – 50 60 6189
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