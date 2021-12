Schwellenländeranleihen-ETFs Neuer UBS-Fonds setzt auf exotische Lokalwährungen

Der Vermögensverwalter der Schweizer Großbank UBS ist mit einem weiteren Exchange Traded Fund (ETF) an der Deutschen Börse vertreten. Das neue Produkt vereint Anlagen in Anleihen der Schwellenländer in Lokalwährung und ein faktorbasiertes Management der Währungsrisiken und -chancen.