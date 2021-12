Schwellenländeranleihen: Eurokrise bringt Kaufgelegenheit

Beginnen wir das Gespräch mit den schönen Seiten des Lebens, mit Urlaub. Schwellenland oder Industrienation?Oh, ich habe meinen Urlaub noch gar nicht geplant. Aber ich tendiere sehr zu den Schwellenländern. Ich war in den vergangenen Jahren immer wieder in Asien und habe mir Thailand, China, Taiwan und Indonesien angesehen. Ich selbst komme aus Tschechien. Das ist schon mal mindestens eine Woche Urlaub mit meiner Familie.Wo genau?Direkt in Prag. Vor ein paar Wochen war ich da, um den Prag-Marathon mitzulaufen.Wie lief’s?Ein unvergessliches Erlebnis. Ich habe mein Ziel von vier Stunden um genau vier Minuten unterboten und Geld für einen wohltätigen Zweck gesammelt, für den Kampf gegen Brustkrebs.