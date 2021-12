Schwergewichte im Dax Diese Unternehmen bewegen den Dax

Die Gewichtung eines Unternehmens ergibt sich aus der Marktkapitalisierung des „free float“. Das ist der Marktwert aller Aktien im Streubesitz. So kann die Gewichtung schnell nach oben oder unten gehen, wenn Aktienkurse oder Besitzverhältnisse sich verändern.So geschehen bei Eon: Das Unternehmen hatte Ende 2008 noch eine Gewichtung von 11,92 Prozent im Dax und war damit das wichtigste im Index. Heute sind es noch 3,33 Prozent, was daran liegt, dass Eon-Aktien einen Wertverlust von 50 Prozent hinnehmen mussten. Der Preis einer Eon-Aktie fiel in den vergangenen sechs Jahren von 30,94 Euro auf 14,21 Euro. Siemens-Aktien hingegen verdoppelten ihren Preis seit 2008.