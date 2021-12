Schwerpunkt auf „Qualitätsaktien“ Franklin Templeton startet 4 Smart-Beta-ETFs

Franklin Templeton ist seit heute hierzulande mit vier neuen Smart-Beta-Indexfonds vertreten: Die Ucits-konformen Exchange Traded Funds (ETFs) bilden den Aktienmarkt ab, sind in Irland aufgelegt, notieren in Euro und werden ab sofort an der Deutschen Börse gehandelt.