Schwerpunkt Value und Dividenden BNP Paribas Easy legt 3 Smart-Beta-ETFs auf

In seiner Reihe BNP Paribas Easy legt BNP Paribas Asset Management drei neue Aktien-ETFs mit einem Smart-Beta-Ansatz auf. Sie sind auf der Handelsplattform Xetra gelistet.

Mit dem BNP Paribas Easy Equity Value US UCITS ETF investieren Anleger in US-amerikanische Aktien mit Schwerpunkt Value: Das Portfolio orientiert sich am hauseigenen Index BNP Paribas Equity Value US TR. Dieser bildet die Entwicklung ausgewählter günstig bewerteter US-Titel ab.

Die beiden anderen Neuauflagen legen ihren Schwerpunkt auf Ausschüttungen: Der BNP Paribas Easy Equity Value US UCITS ETF setzt auf dividendenstarke Aktien aus den USA, der BNP Paribas Easy Equity Dividend US UCITS ETF auf europäische Dividendentitel. Beide ETFs bilden die Wertentwicklung von Strategieindizes ab, die Aktien mit stabilen und hohen Dividendenrendite zusammenfassen.