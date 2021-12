Karen Schmidt 20.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Schwiegermutter, Chef, Partei Wem die Deutschen auf keinen Fall etwas vererben würden

Streit unter Erben ist in Deutschland keine Seltenheit. So hat gut ein Viertel der Deutschen schon mal einen Kampf ums Erbe miterlebt. Gründe für die Streitigkeiten sind in mehr als der Hälfte der Fälle eine unklare Erbfolge oder ein fehlendes Testament.