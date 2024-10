Sie sind einer der Trends der Finanzbranche: aktive ETFs. Diese Hybridprodukte, die die Vorteile aktiven Managements mit der Struktur börsengehandelter Fonds verbinden sollen, erregen sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern wachsendes Interesse. In diesem Kontext hat Scope eine umfassende Untersuchung des aktiven ETF-Marktes in Europa durchgeführt, die wichtige Einblicke in die aktuelle Marktdynamik liefert. Hier sind die fünf wichtigsten Erkenntnisse der Studie: Starkes Wachstum: Das verwaltete Vermögen in aktiven ETFs stieg von 26 Milliarden Euro im Juni 2023 auf 42 Milliarden Euro im August 2024 - ein Zuwachs von mehr als 60 Prozent in 14 Monaten. Marktkonzentration: J.P. Morgan Asset Management dominiert mit einem Marktanteil von 53 Prozent, gefolgt von Amundi, Fidelity und Pimco. Produktvielfalt: Es gibt nun 97 aktive ETFs in Deutschland, davon 52 Aktien-ETFs, 34 Renten-ETFs, 9 Mischfonds und 2 aus sonstigen Kategorien. Kosteneffizienz: Die durchschnittlichen laufenden Kosten betragen 0,47 Prozent für Aktien-ETFs, 0,27 Prozent für Renten-ETFs und 0,38 Prozent für Mischfonds. Performance: Von 22 aktiven ETFs mit 5-Jahres-Historie tragen 12 ein Top-Rating (A oder B) von Scope. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

Sie sind einer der Trends der Finanzbranche: aktive ETFs. Diese Hybridprodukte, die die Vorteile aktiven Managements mit der Struktur börsengehandelter Fonds verbinden sollen, erregen sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern wachsendes Interesse. In diesem Kontext hat Scope eine umfassende Untersuchung des aktiven ETF-Marktes in Europa durchgeführt, die wichtige Einblicke in die aktuelle Marktdynamik liefert. Hier sind die fünf wichtigsten Erkenntnisse der Studie: Starkes Wachstum: Das verwaltete Vermögen in aktiven ETFs stieg von 26 Milliarden Euro im Juni 2023 auf 42 Milliarden Euro im August 2024 - ein Zuwachs von mehr als 60 Prozent in 14 Monaten. Marktkonzentration: J.P. Morgan Asset Management dominiert mit einem Marktanteil von 53 Prozent, gefolgt von Amundi, Fidelity und Pimco. Produktvielfalt: Es gibt nun 97 aktive ETFs in Deutschland, davon 52 Aktien-ETFs, 34 Renten-ETFs, 9 Mischfonds und 2 aus sonstigen Kategorien. Kosteneffizienz: Die durchschnittlichen laufenden Kosten betragen 0,47 Prozent für Aktien-ETFs, 0,27 Prozent für Renten-ETFs und 0,38 Prozent für Mischfonds. Performance: Von 22 aktiven ETFs mit 5-Jahres-Historie tragen 12 ein Top-Rating (A oder B) von Scope. Die Studie zeigt eine klare Präferenz für bestimmte Regionen und Themen. Aktien-ETFs mit Fokus auf Nordamerika und globale nachhaltige Strategien dominieren das Segment. Die Peergroups „Aktien Nordamerika“ und „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“ sind sowohl nach Anzahl der Fonds als auch nach verwaltetem Vermögen führend. Dies spiegelt aktuelle Anlagetrends wider, insbesondere das wachsende Interesse an nachhaltigen Investments und die anhaltende Attraktivität des US-Marktes.

Der Markt der aktiven ETFs befindet sich in Europa insgesamt in einer Phase dynamischen Wachstums. Trotz des beeindruckenden Wachstums bleibt der Marktanteil aktiver ETFs am Gesamtmarkt mit etwa 2 Prozent des ETF-Volumens noch relativ gering, was auf erhebliches weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die Produktpalette hat sich ebenfalls deutlich erweitert und diversifiziert. Mit 97 aktiven ETFs, die verschiedene Anlageklassen und -strategien abdecken, bietet der Markt nun eine breitere Auswahl für Investoren.