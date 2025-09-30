Neue Scope-Fondsratings: Die Auf- und Absteiger im September
Die Ratingagentur Scope Fund Analysis hat ihre monatliche Bewertung von mehr als 7.000 Investmentfonds veröffentlicht. Im September gab es 300 Upgrades und 225 Downgrades – drei aktive Fonds erhielten erstmals ein Top-Rating.
Aufsteiger: First Eagle Amundi mit Bestnote belohnt
Der First Eagle Amundi International Fund (ISIN: LU0565135745 erhält nun die Scope-Bestnote A. Der dynamische globale Mischfonds überzeugte laut Scope mit Durchhaltevermögen: Über fünf Jahre erzielte das Portfolio 9,1 Prozent pro Jahr, während die Konkurrenz im Schnitt nur auf 6,2 Prozent kam. Auch beim Risikoprofil schnitt der Fonds überdurchschnittlich ab – der maximale Verlust lag bei nur minus 8,1 Prozent gegenüber minus 13,8 Prozent in der Vergleichsgruppe.
Ebenfalls aufgewertet wurde der The Colchester Local Markets Bond (ISIN: IE00BJLJZS19), ein Fonds für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung. Nach mehreren Monaten mit B-Rating erhielt er nun wieder die Spitzennote A zurück. Aktuell setzt das Fondsmanagement stark auf Staatsanleihen aus Brasilien, Mexiko und Südafrika, während es Papiere aus China und Indien meidet.
Absteiger: Fundsmith rutscht auf E-Rating
Deutlich schlechter erging es dem Fundsmith Sicav-Fundsmith Equity (ISIN: U0690374615). Der globale Aktienfonds mit einem verwalteten Vermögen von fast 7 Milliarden Euro ist laut Scope binnen zweieinhalb Jahren von einem A-Rating auf die schlechteste Note E abgestürzt. Während der Fonds über zehn Jahre noch 10,2 Prozent pro Jahr erwirtschaftete, waren es in den vergangenen fünf Jahren nur noch 5,8 Prozent – deutlich unter dem Peergroup-Durchschnitt von 9,0 Prozent.
Drei Neuzugänge mit Top-Bewertungen
Erstmals bewertet wurden 21 Portfolios, von denen drei aktive Fonds direkt ein Top-Rating erhielten:
- Nedgroup Investments Contrarian Value Equity (ISIN: IE00BF5FMG44): A-Rating, 284 Millionen Euro Volumen
- Alfred Berg Nordic Investment Grade (ISIN: SE0009470503): B-Rating, 640 Millionen Euro Volumen
- AAF RBC Bluebay Euro Aggregate ESG Bonds (ISIN: LU2054453076): B-Rating, 342 Millionen Euro Volumen
Der AAF RBC Bluebay Euro Aggregate ESG Bonds überzeugte Scope laut Analyse über ein, drei und fünf Jahre mit höheren Renditen und niedrigerer Volatilität als die Vergleichsgruppe. Das Portfoliomanagement investiert in Euro-Anleihen von Emittenten mit führender ESG-Positionierung oder Fortschritten im Nachhaltigkeitsbereich.
Marktüberblick: Goldminen-Fonds an der Spitze
Im August – dem Betrachtungszeitraum für die aktuellen Ratings – waren Fonds mit Aktien von Goldminenbetreibern die klaren Gewinner. Die Peergroup „Aktien Gold und Edelmetalle“ legte allein in dem Monat um 17,9 Prozent zu. Scope führt dies auf Sorgen um die hohe Staatsverschuldung und wirtschaftspolitische Unsicherheiten zurück, die den Goldpreis auf neue Höchststände trieben.
Ebenfalls stark performten Fonds mit chinesischen Aktien: Die Peergroup „Aktien China A-Shares“ gewann 8,9 Prozent. Als Hauptgrund dafür sieht Scope staatliche Stützungsmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft.
Am anderen Ende der Skala standen im August indische Aktien mit einem Minus von 3,9 Prozent sowie deutsche Mid- und Small-Cap-Fonds mit minus 2,0 Prozent.
Scope-Ratingverteilung
Von den derzeit knapp 7.100 bewerteten Fonds in Deutschland tragen:
- 708 Fonds ein A-Rating (10,0 Prozent)
- 1.816 Fonds ein B-Rating (25,7 Prozent)
- 2.118 Fonds ein C-Rating (29,9 Prozent)
- 1.674 Fonds ein D-Rating (23,7 Prozent)
- 758 Fonds ein E-Rating (10,7 Prozent)
Zur vollständigen September-Auswertung von Scope geht es hier >>