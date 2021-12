Scope Alternative Investment Awards Die 6 besten Anbieter von Retail-Immobilienfonds

Die Rating-Agentur Scope hat in diesem Jahr zum 13. Mal ihre Alternative Investment Awards vergeben. Ausgezeichnet wurden damit wurden jeweils die besten Asset Manager in 16 Kategorien. Einer der 15 Preisträger nahm gleich zwei Awards entgegen: Union Investment Real Estate gewann sowohl in der Kategorie Institutional Real Estate Germany als auch Institutional Real Estate Operator-Run Properties.

„Die Union Investment beeindruckt durch ihre klar definierte und kontinuierlich weiterentwickelte Nachhaltigkeitsausrichtung sowie durch die Innovationskultur des Unternehmens allgemein“, kommentiert Sonja Knorr, Chefin für Alternative Investments bei Scope. Der Innovationspreis ging an den Asset Manager Art-Invest, der die Jury mit einem Digitalisierungskonzept für ein Immobilienportfolio überzeugte.

Zu den weiteren Preisträgern gehören: Catella Residential, Commerz Real, Deka Immobilien, Deutsche Finance, DWS, HEH Hamburger Emissionshaus, HKA Hanseatische Kapitalverwaltung, Invesco Real Estate, Pegasus Capital Partners, Quadoro Doric / Vontobel, Real I.S., Wealthcap sowie Wertgrund. Eine Übersicht aller Preisträger hat Scope Analysis auf seiner Internetseite veröffentlicht.