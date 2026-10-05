154 Fonds tragen seit mindestens fünf Jahren ein Scope-Top-Rating. Der Spitzenreiter sogar seit 15,6 Jahren. Das sind die Aktienfonds mit der längsten Serie.

Ein gutes Börsenjahr schafft fast jeder einmal. Ein gutes Jahrzehnt schafft fast niemand. Die Ratingagentur Scope hat rund 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Portfolios daraufhin durchleuchtet, welche davon seit mindestens fünf Jahren ohne eine einzige Unterbrechung ein Top-Rating tragen – also durchgehend die Note A oder B. Übrig blieben 154 aktiv gemanagte Fonds. Passive Produkte hat Scope ausgeschlossen, um die Managementleistung zu isolieren. 23 Fonds halten ihre Serie sogar seit mehr als zehn Jahren.

Wie das Rating zustande kommt, ist dabei entscheidend für die Interpretation: Scope bewertet jeden Fonds über fünf Jahre relativ zu seiner Peergroup, nicht absolut. Der Performance-Indikator wiegt 70 Prozent, der Risiko-Indikator mit Timing-, Verlust- und Verhaltensrisiko 30 Prozent. Wer weniger verliert als die direkte Konkurrenz, kann also auch mit roten Zahlen glänzen. Genau das ist bei einigen der folgenden Fonds passiert und macht die Liste interessanter, als ein reines Rendite-Ranking es wäre.

Teil 1 der Serie zeigt die zehn Aktienfonds mit der längsten durchgängigen Top-Rating-Historie. Die Zeitspannen reichen von 108 bis 187 Monaten. Teil 2 behandelt die Rentenfonds, Teil 3 die Mischfonds, Teil 4 die größten Portfolios des Gesamtfeldes.

Alle Kennzahlen laut Scope Explorer, Stand 31. August 2026. Scope hat die Auswertung für das SZ Institut erstellt.

Platz 10: Schroder ISF Global Equity

ISIN: LU0215105999 | Aktien Welt | 108 Monate | 3.729 Mio. Euro | 1 Jahr: 18,9 % | 5 Jahre p.a.: 9,4 %

Den Einstieg macht ein Fonds aus der am härtesten umkämpften Kategorie überhaupt: „Aktien Welt“ ist die Peergroup, in der jeder potenzielle Käufer den ETF als Alternative kennt. Neun Jahre ununterbrochenes Top-Rating bedeuten hier, neun Jahre lang besser gewesen zu sein als ein Feld, aus dem jedes Jahr Fonds herausfallen.

Die Strategie läuft über ein eingängiges Konzept, das Schroders „positive Wachstumslücke“ nennt: Gesucht werden Unternehmen, deren Gewinnwachstum über drei bis fünf Jahre höher ausfallen dürfte, als der Markt es aktuell einpreist. Das ist Wachstumsinvestieren mit Bewertungsdisziplin und erklärt, warum der Fonds in einem Jahrzehnt bestehen konnte, in dem Growth-Strategien erst gefeiert, dann 2022 abgestraft und anschließend wieder gekauft wurden.

Alex Tedder führt die Strategie seit Oktober 2014; er kam von American Century Investments zu Schroders und übernahm dort die Leitung des globalen Aktienteams. Seit Anfang 2026 ist Michael White als Co-Manager an Bord – ein Wechsel, den Anleger im Blick behalten sollten, weil Managerwechsel die häufigste Ursache für abreißende Rating-Serien sind. Benchmark ist der MSCI AC World, die laufenden Kosten der A-Tranche liegen bei rund 1,58 Prozent.