Gemeinsam mit dem „Handelsblatt“ hat die europäische Ratingagentur Scope erneut die besten Fonds, Anlagegesellschaften und Zertifikateanbieter in diesmal 57 Kategorien ausgezeichnet. Zum 19. Mal seien damit laut Veranstaltern herausragende Leistungen in den Bereichen liquide und alternative Investments ausgezeichnet worden. Dafür hatten die Analysten rund 13.000 Fonds und hunderte Asset Manager und Zertifikateanbieter untersucht.

In diesem Jahr gab es jedoch keine große Gala wie in den Vorjahren. Stattdessen sind Scope-Delegationen zu ausgewählten Asset Managern gereist und haben die Preise dort übergeben. Das neue Format ermögliche es, dass die ganzen Teams gewürdigt würden, wie die Ratingagentur auf Nachfrage sagte.

Die besten Ucits-Investmentfonds

In insgesamt 28 Kategorien wurden Asset Manager und Fonds im Bereich Ucits-Fonds gewürdigt. Als bester Universalanbieter wurde erneut J.P. Morgan Asset Management ausgezeichnet, wie schon in den vergangenen zwei Jahren. Laut Jury hätten die Vielfalt der Anlagestrategien und die gute Leistung vieler Portfolios überzeugt.

Der beste ESG-Universalanbieter in Deutschland und Österreich ist Union Investment. Das Unternehmen integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte in alle Phasen der Investmentprozesse über alle Anlageklassen hinweg, so die Begründung. In der Schweiz siegte Janus Henderson in dieser Kategorie.

Janus Henderson konnte darüber hinaus als bester Asset Manager für Aktien-Nebenwerte punkten. Als beste Anbieter von Rentenfonds wurden Deka Investment (Deutschland) und Wellington Management (Österreich und Schweiz) ausgezeichnet.

Die Auszeichnung im Bereich Multi Asset gewann Allianz Global Investors. Mehr als jeder zweite bewertete aktive Mischfonds des Hauses trage ein Top-Rating von Scope.

Sämtliche Gewinner der Investment-Awards finden Sie hier.

Scope Awards für Alternative Investmentfonds

Bei den Alternativen Investmentfonds wurden in insgesamt 25 Kategorien Asset Manager ausgezeichnet. Neu in diesem Jahr sind vier Kategorien für Anbieter von European Long-Term Investment Funds (Eltifs).

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Die Kategorie „Eltif – Private Markets Private Equity“ konnte Neuberger Berman für sich entscheiden. Im Eltif-Segment für Private Debt gewann BNP Paribas AM, in der Kategorie „Eltif – Private Markets Infrastructure“ siegte Aquila Capital. Als bester Asset Manager von gemischten Private-Markets-Strategien wurde die Partners Group ausgezeichnet.

Gleich zwei Scope Awards im Bereich Alternative Investments erhielten Deka Immobilien, DWS, Meag und Berenberg.

Deka siegte in den Kategorien für globale Immobilien und für europäische Immobilien für Privatanleger. Eine starke operative Asset-Management-Leistung bilde die Grundlage für diesen Erfolg, so die Begründung.

Den Preis in der Kategorie „Real Estate Europe Institutional“ erhielt DWS unter anderem aufgrund der „hervorragenden Vermietungsquote ihrer Objekte“, so die Jury. In der Kategorie „Infrastructure Equity“ war eine starke Performance Anlass für die Auszeichnung.

Meag punktete in den Immobilien-Segmenten Deutschland und Einzelhandel, Berenberg überzeugte die Jury in zwei Infrastruktur-Kategorien.

Sämtliche Gewinner der Alternative Investment Awards finden Sie hier.

Scope Awards für die besten Zertifikateanbieter

An die Anbieter von Investmentzertifikaten vergab Scope Auszeichnungen in vier Kategorien. Bester Primärmarktanbieter ist die Dekabank, im Bereich Sekundärmarkt konnte Société Générale die Jury überzeugen. Der Trading Award ging dieses Jahr an Morgan Stanley. Zum nachhaltigsten Zertifikate-Emittenten wurde wie schon im vergangenen Jahr die Landesbank Baden-Württemberg gekürt.

Die Gewinner der Zertifikate-Awards finden Sie auch noch einmal hier.