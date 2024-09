Welche Fonds-Peergroups haben sich auf Einjahressicht am besten entwickelt? Das hat das Analysehaus Scope untersucht. Insgesamt sind 52 Vergleichsgruppen mit 3.416 bewerteten, aktiv verwalteten Fonds mit Vertriebszulassung in Deutschland in die Auswertung eingeflossen. Einbezogen wurden Vergleichsgruppen mit mindestens 20 bewerteten Aktienfonds.

Das Ergebnis: Unter den erfolgreichsten Fonds-Vergleichsgruppen sind sowohl Aktien-Kategorien, die seit Jahren zu den Top-Performern zählen als auch Überraschungen. Wenig erstaunlich: In die Top Ten haben es auch Aktienfonds der Kategorie Gold und Edelmetalle geschafft. Schaut man nur auf die vergangenen sechs Monate, liegt die Peergroup sogar an der Spitze – mit einer Wertentwicklung von knapp 45 Prozent.

In unserem Ranking stellen wir die zehn besten Aktienfonds-Peergroups vor – und zeigen jeweils die drei Top-Aktienfonds der Peergroup, d.h. die Fonds, die über das beste Scope-Rating verfügen. In die Auswertung eingeflossen sind ausschließlich aktive Fonds. Alle aufgelisteten Fonds sind mit ihrer Hauptanteilsklasse in Deutschland zugelassen, jedoch kann es sein, dass einzelne Fonds nicht für Privatanleger zugänglich sind.



Quelle Peergroups und Top-Fonds: Scope Fund Analysis; Stand: 31. August 2024

Quelle Fondsdaten: FWW; Stand: 26. September 2024

