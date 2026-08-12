Von Gesundheitswesen- bis Schwellenländerfonds: Diese zehn Aktienfonds machten bei Scope in den vergangenen Monaten die größten Rating-Sprünge nach oben.

Diese zehn Aktienfonds verbesserten ihr Scope-Fondsrating am stärksten in zwölf Monaten bis Ende Juni 2026.

Die Ratingagentur Scope hat in ihrem aktuellen Aktienfonds-Überblick 103 Aktien-Peergroups ausgewertet und untersucht, wie sich Aktienfonds in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2026 entwickelt haben. Welche Fonds haben ihre Ratingnote binnen eines Jahres am stärksten verbessert und befinden sich also auf dem aufsteigenden Ast?

Scope beschreibt das Marktumfeld insgesamt als konstruktiv: Die Aussicht auf sinkende Zinsen, eine robuste Konjunktur in den USA, steigende Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sowie die anhaltend hohe Investitionsdynamik rund um Künstliche Intelligenz stützten die Kurse. Geopolitische Spannungen, Handelskonflikte

und Zinssenkungserwartungen erhöhten die Nachfrage nach sicheren Häfen, wovon Gold- und Silberfonds profitierten.

Die stärksten Rating-Verbesserungen verteilen sich laut Scope auf ganz unterschiedliche Segmente – von europäischen Nebenwerten über Aktienfonds im Gesundheitswesen bis hin zu europäischen Dividendenstrategien.

Ein dauerhaft starkes Rating hängt bei Scope nach eigenen Angaben nicht an einer einzelnen Kennziffer. „Wenn ein Fonds über mehrere Jahre ein A-Rating von Scope halten kann, liegt das meist an einer Kombination aus Managementqualität, konsistenter Strategie und überzeugender risikoadjustierter Performance“, schreiben die Scope-Analysten.

Neben der Rendite fließen Risikomanagement, Konsistenz, die Entwicklung im Vergleich zu ähnlichen Fonds und das Verhalten in schwierigen Marktphasen in die Bewertung ein. Die Notenskala reicht von A für die Bestnote bis E für die schlechteste Bewertung. So schlüsselt sich das Scope-Rating im Detail auf.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn Fonds, die ihr Rating in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2026 am stärksten verbesserten.

Quelle: Scope Fund Analysis; Stand: 30.06.2026