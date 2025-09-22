Von Schwellenländern bis Technologie: Diese zehn Aktienfonds machten bei Scope in den vergangenen Monaten die größten Rating-Sprünge nach oben.

Wir stellen zehn Aktienfonds vor, deren Fondsrating von Scope sich zuletzt besonders verbessert hat.

Die Fondsratingagentur Scope hat einen großen Aktienfonds-Überblick vorgelegt und darin analysiert, wie sich die rund 5.800 in Deutschland verfügbaren Aktienfonds in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt haben. Im Fokus standen dabei nicht nur die Anlageergebnisse, sondern auch die Frage: Wer konnte sein Ratingnote bei Scope binnen eines Jahres besonders verbessern - welche Fonds befinden sich nach Meinung der Scope-Analysten also auf dem aufsteigenden Ast?

Für ein Spitzenrating von Scope sind drei Faktoren entscheidend: eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance, ein klar definierter Investmentprozess und die Fähigkeit, über unterschiedliche Marktphasen hinweg verlässliche Ergebnisse zu liefern. Die Bewertungsskala reicht dabei von A (Bestnote) über B, C und D bis hin zu E (schlechteste Note).

In den vergangenen Monate haben Investoren an den internationalen Aktienmärkten erhebliche Verwerfungen miterlebt, erinnern die Scope-Analysten. Die starke Unsicherheitsphase begann mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump: Wankelmütige Zollentscheidungen und hohe Kursschwankungen prägen seither das Bild. Gleichzeitig führte die Abwertung des US-Dollars dazu, dass nach langer US-Dominanz auch Märkte abseits der USA für Investoren zuletzt wieder attraktiver wurden.

Die größten Rating-Aufwertungen lassen sich laut Scope vor allem auf drei Trends zurückführen: das Wachstum im Bereich Technologien, das Wiedererstarken der Schwellenländer und ein Wechsel in den Anleger-Vorlieben zu Value-Titeln - nach Jahren der Growth-Dominanz zuvor.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn Fonds, die sich in den zwölf Monaten bis Ende Juli 2025 besonders stark im Rating verbessert haben.

Brandes Emerging Markets Value

ISIN: IE00B6RNXY80

IE00B6RNXY80 Auflegung: 11.01.2013

11.01.2013 Fondsgesellschaft: BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC

BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC Performance 1 Jahr: 25,95%

25,95% Performance 5 Jahre: 64,85%

64,85% Volatilität 5 Jahre: 13,43%

13,43% Volumen in Mio. EUR: 1

Der Brandes Emerging Markets Value holt unterbewertete Aktien-Perlen ins Portfolio und konzentriert sich dabei auf Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort ihr Hauptgeschäft betreiben. Die Value-Strategie zahlte sich in dem von Scope untersuchten Zeitraum besonders aus: Der Fonds verbesserte sich in den zwölf Monaten bis Ende Juli 2025 im Scope-Rating von Note D auf Note A.

Von D auf A: FSSA Global Emerging Markets Focus

ISIN: IE00BZ1NMJ50

IE00BZ1NMJ50 Auflegung: 04.09.2019

04.09.2019 Fondsgesellschaft: First Sentier Investors (Ireland) Limited

First Sentier Investors (Ireland) Limited Performance 1 Jahr: 19,96%

19,96% Performance 5 Jahre: 62,24%

62,24% Volatilität 5 Jahre: 13,98%

13,98% Volumen in Mio. EUR: 47

Der FSSA Global Emerging Markets Focus setzt auf große und mittlere Unternehmen aus Asien und Lateinamerika mit mindestens einer Milliarde US-Dollar Börsenwert. Das Fondsmanagement investiert mindestens 70 Prozent in Aktien von Firmen, die entweder ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort ihre Hauptgeschäfte abwickeln – auch wenn sie an entwickelten Börsen notiert sind. „Besonders indische IT-Dienstleister und brasilianische Finanzwerte sorgten für positive Impulse“, begründet Scope sein Rating-Upgrade. Der Fonds kletterte von Note D auf Note A.

Von Note D auf Note A: Kepler DACH Plus Aktienfonds

ISIN: AT0000647698

AT0000647698 Auflegung: 23.04.2003

23.04.2003 Fondsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH Performance 1 Jahr: 21,95%

21,95% Performance 5 Jahre: 112,77%

112,77% Volatilität 5 Jahre: 16,06%

16,06% Volumen in Mio. EUR: 72

Der Kepler DACH Plus Aktienfonds holt nachhaltige Unternehmen aus den deutschsprachigen Ländern sowie angrenzenden Staaten ins Portfolio. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens fließen in Aktien von Firmen, die sowohl ökonomische, ökologische als auch soziale Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei schließt das Management kontroverse Bereiche wie fossile Brennstoffe, Rüstung oder Unternehmen mit Arbeits- und Menschenrechtsproblemen aus. Die nachhaltige Strategie überzeugte die Analysten: Der Fonds verbesserte sich im Scope-Rating von Note D auf Note A.

Von Note D auf Note A: Alken European Opportunities

ISIN: LU0524465977

LU0524465977 Auflegung: 10.09.2010

10.09.2010 Fondsgesellschaft: AFFM S.A.

AFFM S.A. Performance 1 Jahr: 55,17%

55,17% Performance 5 Jahre: 156,56%

156,56% Volatilität 5 Jahre: 16,49%

16,49% Volumen in Mio. EUR: 663

Der Alken European Opportunities sucht Aktien von Unternehmen, die ihren Stammsitz in Europa haben oder dort hauptsächlich Geschäft betreiben. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens fließen in solche Titel. Dabei achtet das Management auf ökologische und soziale Merkmale. Die Strategie überzeugte die Analysten: Der Fonds kletterte im Scope-Rating von Note D auf Note A.

Von Note C auf Note A: Templeton European Small-Mid Cap

ISIN: LU0138075311

LU0138075311 Auflegung: 03.12.2001

03.12.2001 Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. Performance 1 Jahr: 10,81%

10,81% Performance 5 Jahre: 68,05%

68,05% Volatilität 5 Jahre: 15,64%

15,64% Volumen in Mio. EUR: 90

Der Templeton European Small-Mid Cap holt kleine und mittlere europäische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen und acht Milliarden Euro ins Portfolio. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Firmen, die entweder ihren Sitz in Europa haben oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte abwickeln. Das konzentrierte Portfolio soll Risiken mindern und langfristig attraktive Renditen liefern. Der Fonds überzeuge durch seine „gezielte thematische Fokussierung“. Das verschaffe ihm Vorteile gegenüber breiter diversifizierten Europa-Fonds, meinen die Scope-Analysten. Der Fonds kletterte im Scope-Rating von Note C auf Note A.

Von Note D auf Note B: Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Einjahres-Chart des Apollo Nachhaltig EM Equity | Bildquelle: finanzen.net

ISIN: AT0000826086

AT0000826086 Auflegung: 24.07.1997

24.07.1997 Fondsgesellschaft: Security Kapitalanlage AG

Security Kapitalanlage AG Performance 1 Jahr: 16,7%

16,7% Performance 5 Jahre: 68,1%

68,1% Volatilität 5 Jahre: 16,38%

16,38% Volumen in Mio. EUR: 42

Der Apollo Emerging Market Equity ESG holt nachhaltige Unternehmen aus Schwellenländern ins Portfolio. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens fließen in Aktien von Firmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort überwiegend tätig sind. Das Management legt besonderen Wert auf soziale, ökologische und ethische Kriterien – vor allem in den Bereichen Umwelt, Menschen- und Arbeitsrechte. Die nachhaltige Emerging-Markets-Strategie überzeugte die Analysten: Der Fonds verbesserte sich im Scope-Rating von Note D auf Note B.

Von Note D auf Note B: Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities

ISIN: LU1520981892

LU1520981892 Auflegung: 13.12.2016

13.12.2016 Fondsgesellschaft: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Robeco Institutional Asset Management B.V. Performance 1 Jahr: 5,10%

5,10% Performance 5 Jahre: 64,66%

64,66% Volatilität 5 Jahre: 10,43%

10,43% Volumen in Mio. EUR: 145

Der Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equity setzt weltweit auf Unternehmen, die sowohl die UN-Nachhaltigkeitsziele fördern als auch zur Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius beitragen. Die Aktienwerden über ein quantitatives Modell ausgewählt, wobei Titel mit geringerer Volatilität den Vorzug erhalten. Das Portfolio wird mithilfe eines intern entwickelten SDG-Frameworks konstruiert, das die Beiträge zu den Nachhaltigkeitszielen misst. Die Kombination aus Klimaschutz und stabilen Aktien zahlte sich aus: Der Fonds verbesserte sich im Scope-Rating von Note D auf Note B.

Von Note D auf Note B: Variopartner Sicav - MIV Global Medtech

ISIN: LU0329630130

LU0329630130 Auflegung: 13.01.2010

13.01.2010 Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.

Vontobel Asset Management S.A. Performance 1 Jahr: -4,41%

-4,41% Performance 5 Jahre: 15,95%

15,95% Volatilität 5 Jahre: 15,90%

15,90% Volumen in Mio. EUR: 1698

Der Variopartner Sicav - MIV Global Medtech holt weltweit Medizintechnik-Unternehmen ins Portfolio, die in Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Medizinprodukten tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens fließen in Aktien und aktienähnliche Instrumente dieser Branche. Das Management achtet auf gute ESG-Profile der Unternehmen und setzt einen Integrations- und Ausschlussansatz um. Diese Spezialisierung auf Medizintechnik zahlte sich aus: Der Fonds verbesserte sich im Scope-Rating von Note D auf Note B.

Von Note E auf Note C: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien

ISIN: AT0000745856

AT0000745856 Auflegung: 02.05.2000

02.05.2000 Fondsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Performance 1 Jahr: 16,71%

16,71% Performance 5 Jahre: 27,93%

27,93% Volatilität 5 Jahre: 13,85%

13,85% Volumen in Mio. EUR: 450

Der Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien investiert in nachhaltige Unternehmen aus Asien, die auf zukunftsorientierte Megatrends setzen. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens fließen in Aktien von Firmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Asien, die strenge ESG-Kriterien erfüllen. Dabei konzentriert sich das Management auf Themen wie technologischen Wandel, Klimawandel, Gesundheit sowie sozialen und demografischen Wandel. Der Fonds habe vom starken Aufschwung in Indien, Taiwan und Südostasien profitiert. „Ein besonderes Gewicht auf Technologie und Kommunikations- dienste erwies sich als Performance-Treiber“, so die Scope-Analysten. Sein Rating verbesserte der Fonds von Note E auf Note C.

Von Note E auf Note C: Templeton European Improvers Fund LU0645132738

ISIN: LU0645132738

LU0645132738 Auflegung: 29.07.2011

29.07.2011 Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. Performance 1 Jahr: 5,76%

5,76% Performance 5 Jahre: 51,34%

51,34% Volatilität 5 Jahre: 14,23%

14,23% Volumen in Mio. EUR: 19

Der Templeton European Improvers Fund konzentriert sich auf europäische Unternehmen jeder Größe, die entweder ihren Sitz in Europa haben oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte abwickeln. Das Fondsmanagement wählt Firmen aus, von denen es heute und zukünftig attraktive Dividenden erwartet. Der Fonds „überzeugte mit Investitionen in europäische Unternehmen mit klar erkennbarem Verbesserungspotenzial, insbesondere im Industrie- und Konsumbereich“, merken die Analysten an: Im Scope-Rating kletterte er von Note E auf Note C.