Rating-Update von Scope: Deutschlands größter Aktienfonds klettert aus der Abstiegszone, während ein KI-Schwergewicht von Allianz Global Investors weiter abrutscht.

Einige Fonds hatten im jüngsten Scope-Fondsrating Grund zum Jubeln, andere wurden herabgestuft

Die Ratingagentur Scope Fund Analysis hat ihre monatliche Bewertung von mehr als 7.100 Investmentfonds veröffentlicht. Im Oktober erhielten 243 Produkte ein Upgrade, 269 wurden herabgestuft. Erstmals bewertet wurden 61 Portfolios, davon elf aktive Fonds mit Top-Rating.

Aufsteiger: DWS Top Dividende verlässt Abstiegszone

Nach zwei Jahren in der Bewertungshölle ist dem DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119) die Rückkehr ins Mittelfeld gelungen. Der mit über 20 Milliarden Euro größte Aktienfonds Deutschlands wurde zuvor mit der Note D bewertet – nun steht wieder ein C-Rating auf dem Papier. Insgesamt umfasst die Scope-Bewertungsskala die Noten A bis E.

Der Turnaround gelang dem globalen Dividendenfonds durch eine Kombination aus kurzfristig starker Performance und soliden Risikokennzahlen, wie Scope mitteilt. Über ein Jahr legte der Fonds um 9,0 Prozent zu, während die Peergroup nur auf 4,6 Prozent kam. Besonders überzeugend aus Analystensicht: Die Risikokennzahlen liegen durchweg unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Volatilität und maximaler Verlust sind über alle Betrachtungszeiträume niedriger als bei der Konkurrenz.

Die Scope-Analysten resümieren: „In Sachen Defensive hat der DWS Top Dividende also stets geliefert, nur die Offensive ließ mittel- bis langfristig zu wünschen übrig.“ Ob der Fonds die Leistung halten kann – oder sich sogar noch verbessert –, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls zurück in der Erfolgsspur ist der Fidelity Funds - US High Yield (LU0605520377). Nach über eineinhalb Jahren mit C-Rating gelang die Rückkehr auf Note B, die der High-Yield-Fonds zuvor jahrelang innehatte. Das Management überzeugte durch kontrolliertes Risikomanagement bei Hochzinsanleihen und langfristig gute Performance.

Scope: Größte Fonds mit Upgrade im Oktober 2025 | Bildquelle: Scope Explorer, Stand: 13.10.2025

Absteiger: Allianz AI-Fonds in der Krise

Deutlich schlechter erging es dem Allianz Global Artificial Intelligence (LU1548497699). Der KI-Aktienfonds mit einem verwalteten Vermögen von 6,7 Milliarden Euro rutschte von D auf E ab – die schlechteste Bewertungsstufe bei Scope.

Die Zahlen verdeutlichen, woran sich die Analysten stießen: Über ein Jahr verlor der Fonds 1,7 Prozent, während die Peergroup „Aktien Technologie Welt“ um 9,7 Prozent zulegte. Über drei Jahre liegt die jährliche Performance bei 12,7 Prozent – die Konkurrenz schaffte 23,7 Prozent. Auch beim Fünf-Jahres-Vergleich hinkt der Fonds mit 8,4 Prozent pro Jahr dem Durchschnitt von 12,4 Prozent deutlich hinterher.

Hinzu kommen erhöhte Risiken: Der maximale Verlust über fünf Jahre lag bei minus 34,5 Prozent, während die Peergroup im Schnitt minus 30,2 Prozent verzeichnete. Die Volatilität über fünf Jahre erreichte 25,3 Prozent gegenüber 20,7 Prozent bei der Vergleichsgruppe.

Weitere prominente Absteiger sind zwei Morgan-Stanley-Klassiker: Der MSIF Global Brands Fund (LU0119620416) und der MSIF Global Opportunity Fund (LU0552385295) bekamen beide ein Downgrade von C auf D verpasst. Beide Fonds verwalten fünfstellige Milliardenbeträge – ein Zeichen ehemals glorreicherer Zeiten. Der Global Brands war Mitte 2023 noch mit A bewertet, verlor aber allein in den vergangenen zwölf Monaten fast 6 Prozent, während die Konkurrenz im Mittel um fast 8 Prozent zulegte.

Scope: Größte Fonds mit Downgrade im Oktober 2025 | Bildquelle: Scope Explorer, Stand: 13.10.2025

Neuzugänge mit Top-Bewertungen

Erstmals bewertet wurden 61 Portfolios, von denen elf aktive Fonds direkt ein Top-Rating erhielten. Besonders hervorzuheben ist der CT (Lux) European Social Bond mit einem sofortigen A-Rating.

Der Rentenfonds investiert in Investment-Grade-Anleihen europäischer Emittenten mit sozialem Fokus. Die Besonderheit: Die Papiere müssen positive soziale Auswirkungen erkennen lassen, indem sie sozial förderliche Aktivitäten und Entwicklungen in Europa unterstützen oder finanzieren. In den vergangenen drei Jahren übertraf der 547 Millionen Euro schwere Fonds seine Peergroup sowohl bei der Rendite als auch bei Volatilität und maximalem Verlust, loben die Analysten. Diese gelungene Kombination verhalf ihm nun zur Höchstnote.

Weitere Neuzugänge mit A-Rating sind unter anderem der Lux Multimanager Sicav Finserve Global Securities (646 Millionen Euro), der Pimco GIS Climate Bond (297 Millionen Euro) und der Schroder ISF Emerging Markets Value (295 Millionen Euro).

Marktüberblick: Gold glänzt weiter

In ihrem allgemeinen Marktüberblick, der sich allerdings noch auf den Monat September bezieht, erinnert Scope an den deutlichen Aufwärtstrend bei Gold: Der Preis des Edelmetalls hat Anfang Oktober mittlerweile die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze geknackt. Von der jüngsten Rally profitierte auch die Fonds-Peergroup „Aktien Gold und Edelmetalle“, die im September um 20,7 Prozent zulegte. Sie führte damit die Performance-Tabelle für den September deutlich an.

Auch Rohstoffaktienfonds legten um 10,7 Prozent zu. Ungebrochen ist zudem die Erfolgswelle chinesischer Aktien: Die Peergroups „Aktien China“ (plus 8,1 Prozent) und „Aktien Greater China“ (plus 8,0 Prozent) erzielten ebenfalls zweistellige Zuwächse. Die aktuelle Kurserholung im Reich der Mitte ziehe auch Peergroups wie „Aktien Asien ex Japan“ und „Aktien Emerging Markets“ mit nach oben, heißt es von Scope.

Die Analysten weisen zudem auf die Rückkehr globaler Technologiewerte in die Top 10 der Fonds-Peergroups hin: Im August hatte diese Vergleichsgruppe noch zu den schwächsten gehört, im September legte sie dagegen um 6,3 Prozent zu.

Am anderen Ende der Skala standen Schweizer Aktien mit minus 1,8 Prozent, indische Aktien mit minus 1,1 Prozent und deutsche Aktien mit minus 1,0 Prozent.

Scope-Ratingverteilung

Von den derzeit rund 7.100 bewerteten Fonds in Deutschland tragen:

712 Fonds ein A-Rating (10,0 Prozent)

1.821 Fonds ein B-Rating (25,6 Prozent)

2.120 Fonds ein C-Rating (29,8 Prozent)

1.691 Fonds ein D-Rating (23,8 Prozent)

762 Fonds ein E-Rating (10,7 Prozent)

Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe und reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und Verlustrisiko.