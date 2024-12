Im monatlichen Rhythmus stellt die Ratingagentur Scope Fonds auf den Prüfstand. Für das Update im November wurde die Qualität von knapp 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bewertet.

Für 301 Produkte ging es um mindestens eine Notenstufe aufwärts, 292 Portfolios schnitten schlechter ab als im Vormonat. Zum ersten Mal bewertet wurden 73 Produkte, davon erhielten 16 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating. Amerikanische Titel entwickelten sich dabei stark, europäische schwach.

Klassiker für asiatische Wachstumsaktien kämpft sich ins Mittelfeld zurück

Der Absturz des MSIF Asia Opportunity Fund scheint laut Ratingagentur gestoppt. Nachdem sich die Rating-Punktzahl bereits im Vormonat erholt hat, gelingt dem Fonds für asiatische Aktien nun die Rückkehr auf ein (C)-Rating. Portfoliomanager Kristian Heugh investiert in gut etablierte und aufstrebende Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan), die nach Ansicht des Anlageteams zum Zeitpunkt des Erwerbs unterbewertet sind. Die Rendite des Produkts im laufenden Jahr ist deutlich höher als die der Peergroup (22,8 Prozent versus 14,7 Prozent), auf Fünfjahressicht hinkt es jedoch der Konkurrenz hinterher (-5,0 Prozent pro Jahr versus -2,5 Prozent pro Jahr). Schwach fällt die Risikoanalyse aus: Die Volatilität liegt über ein, drei und fünf Jahre zwischen 21 Prozent und 23 Prozent, während die Vergleichsgruppe nur auf Werte von 12 bis 16 Prozent kommt. Für einen Growth-Fonds ist das aber nicht ungewöhnlich.

Erfolgreich mit Anleihen verlässlicher Schuldner

Weltweit unterwegs ist der JPM Aggregate Bond Fund. Er kauft Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatliche Papiere, Unternehmensanleihen, Papiere aus Schwellenländern und verbriefte Schuldtitel. Hochverzinste Anleihen dürfen beigemischt werden, machen aber nur einen kleinen Anteil des Vermögens aus (zurzeit 3,6 Prozent). In seiner Peergroup belegt der Fonds gemessen an der Ratingpunktzahl Platz 3 von 44 Produkten. Für diese gute Leistung trägt er seit Anfang November wieder die Höchstnote (A), die er zuletzt vor zwei Jahren innehatte. Auch wenn die vergangenen zwölf Monate nicht perfekt waren, überzeugt er die Analysten von Scope auf mittlere und lange Sicht mit einer überdurchschnittlichen Performance. Der Fonds, der vor wenigen Tagen seinen 15. Geburtstag feierte, hat seit Auflegung im Mittel um 5,1 Prozent pro Jahr zugelegt. Die Peergroup kam nur auf knapp 4 Prozent pro Jahr.

Die zehn größten Aufsteiger-Fonds im November 2024

Schatten über ehemaligem Vorzeigefonds

Abgesehen von zwei kurzen Phasen der Erholung beziehungsweise Stabilisierung verliert der DWS Aktien Strategie Deutschland seit dem Frühjahr 2023 an Boden. Lange hielt der Fonds ein (B)-Rating, ehe er auf (C) und nun in diesem Monat auf (D) absackte. 2 Milliarden Euro stecken momentan im Portfolio, das viele Jahre lang ein Vorzeigefonds für deutsche Aktien war, so Scope. Die signifikante Beimischung von Mid und Small Caps bescherte dem Produkt immer wieder hohe Renditen, doch in der jüngeren Vergangenheit belastete sie die Performance. In den vergangenen drei Jahren verlor der Fonds 3,1 Prozent pro Jahr, die Peergroup erzielte hingegen ein kleines Plus von 0,4 Prozent pro Jahr. Auch beim Risiko schneidet der Fonds schwächer ab als die Vergleichsgruppe.

Die zehn größten Absteiger-Fonds im November 2024

Top- und Flop-Peergroups im vergangenen Monat

Nordamerikanische Aktien – Standard- und Nebenwerte gleichermaßen – gehörten zu den erfolgreichsten Peergroups des vergangenen Monats. Auf dieser Welle schwamm auch die Vergleichsgruppe Aktien Technologie Welt mit, in der US-Aktien ein hohes Gewicht haben. Auffällig ist laut Scope zudem der hohe Anteil an Rentenfonds-Peergroups unter den Top Ten.

Ein Engagement im US-Dollar, der im Oktober gegenüber dem Euro aufwertete, war von Vorteil. Das betraf gleich mehrere Peergroups mit Fokus auf USD-denominierte Anleihen. Zu den größten Verlierern zählten dagegen vor allem Peergroups für europäische Aktien. Doch auch Indien-Fonds mussten eine Verschnauf-pause einlegen, nachdem sie in den Monaten (und Jahren) zuvor sehr erfolgreich waren.