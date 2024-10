Im monatlichen Rhythmus stellt die Ratingagentur Scope Fonds auf den Prüfstand. Für das Update im Oktober wurde die Qualität von knapp 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bewertet.

Insgesamt konnten 260 Fonds ihr Rating verbessern. Demgegenüber stehen 278 Fonds, die in der Bewertung abgerutscht sind. 90 Produkte wurden zum ersten Mal bewertet, hiervon erhielten 22 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating, so Scope. Durch die staatliche Unterstützung sind besonders Fonds für chinesische Aktien kräftig gestiegen.

MSIF Global Opportunity erhält besseres Rating zurück

Nach mehreren Monaten mit durchschnittlichem Rating erhält der MSIF Global Opportunity per Ende September sein (B)-Rating zurück. Der im Jahr 2007 aufgelegte Fonds investiert in ein

konzentriertes Portfolio aus globalen Wachstumsunternehmen. Die 36 Aktien im Fonds stammen insbesondere aus den Sektoren zyklischer Konsum (33,5 Prozent), Technologie (18,2 Prozent) und Finanzen (17,0 Prozent). Die größten Positionen sind aktuell Uber mit 7,8 Prozent, Meta mit 7,0 Prozent und Service Now mit 6,9 Prozent. Über fünf Jahre kann der Fonds mit einer Rendite von 11,7 Prozent pro Jahr im Vergleich zur Peergroup mit 8,5 Prozent pro Jahr laut Scope überzeugen, über drei Jahre liegt er jedoch mit 2,4 Prozent pro Jahr gegenüber 5,2 Prozent pro Jahr zurück. Die Risikokennzahlen fallen dabei sehr hoch aus: Über fünf Jahre liegen die Volatilität des Fonds mit 20,8 Prozent und der maximale Verlust mit -38,5 Prozent deutlich über dem Peergroup-Durchschnitt von 13,9 Prozent und -19,2 Prozent.

Amundi Strategic Income erstmalig mit Top-Rating

Dem Amundi Strategic Income gelingt erstmals der Sprung in den Top-Ratingbereich, er hat ebenfalls ein (B)-Rating. Dazu hat insbesondere verbesserte Performance in den vergangenen Monaten beigetragen. Der Fonds für US-Dollar-Anleihen wird von einem vierköpfigen Fondsmanagerteam verwaltet. Die Allokation

ist flexibel, beispielsweise können bis zu 70 Prozent des Vermögens in High-Yield-Anleihen investiert werden. Neben Staats- und Unternehmensanleihen investiert er in besicherte Wertpapiere und Wandelanleihen, das durchschnittliche Rating des Portfolios liegt aktuell mit BBB+ im Investment-

Grade-Bereich. Über fünf Jahre hat sich der Fonds besser entwickelt als die Peergroup (0,8 Prozent pro Jahr versus 0,1 Prozent pro Jahr), über drei Jahre etwas schlechter (0,2 Prozent pro Jahr gegenüber 0,4 Prozent pro Jahr). Die Risikokennzahlen fallen auch hier sehr hoch aus. So betrugen Volatilität und maximaler Verlust des Fonds über fünf Jahre 8,2 Prozent und -11,1 Prozent, während die Peergroup auf 6,1 Prozent und -8,1 Prozent kam, so Scope.

Die zehn größten Aufsteiger-Fonds im Oktober 2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix muss Top-Rating abgeben

Nach sieben Jahren wurde der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix aufgrund einer relativen Performanceschwäche auf ein (C)-Rating herabgestuft. Der ausgewogene Mischfonds wird mit einem Nachhaltigkeitsansatz verwaltet. Auf der Aktienseite stehen globale Aktien im Fokus, die Anleihenseite fokussiert sich auf Staats- und Unternehmensanleihen mit guter und sehr guter Bonität. Die aktuelle

Aktienquote im Fonds beträgt 49 Prozent, die größten Positionen sind Nvidia mit 2,3 Prozent, Microsoft mit 2,2 Prozent

und Apple mit 2,1 Prozent. Über fünf und drei Jahre erzielte der Fonds eine Performance von 3,3 Prozent und 0,9 Prozent pro Jahr während die Peergroup auf 3,2 Prozent und 1,7 Prozent pro Jahr kam. Auch hier fallen die Risikokennzahlen sehr hoch aus. So lagen Volatilität und maximaler Verlust über fünf Jahre mit 9,1 Prozent und -14,1 Prozent über dem Peergroup-Durchschnitt von 8,3 Prozent und -12,3 Prozent.

Die zehn größten Absteiger-Fonds im Oktober 2024

Top- und Flop-Peergroups im vergangenen Monat

Der September war laut Scope wieder ein guter Börsenmonat für fast alle Fonds-Peergroups: 53 von 60 entwickelten sich positiv. Allen voran Fonds für chinesische Aktien, die aufgrund der staatlichen Stützungsmaßnahmen mit knapp 22 Prozent Monatsgewinn einen steilen Aufstieg hinlegten. Ganz ausgleichen konnte das die Verluste der vergangenen Jahre jedoch nicht: Über fünf Jahre notiert die

Peergroup nach wie vor im Minus.

Der China-Aufschwung zog auch die zweit- und drittplatzierten Vergleichsgruppen Aktien Asien ex Japan (7,3 Prozent) und Aktien Emerging Markets (4,8 Prozent) nach oben. Neben der diversen Peergroup Aktien Branchen und Themen entwickelten sich auch Fonds für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung gut mit einem Plus von 2,4 Prozent auf Monatsbasis. Zu den größten Verlierern gehörten Fonds für globale Gesundheitsaktien mit -2,3 Prozent, für japanische Aktien mit -0,8 Prozent und US-Dollar-Geldmarktfonds mit -0,6 Prozent.