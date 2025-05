Zusammenarbeit Scope und Fondsconsult: Was dahinter steckt

Normalerweise stehen bei Scope andere Unternehmen im Fokus, werden Fonds geratet und die Ergebnisse medial verbreitet – auch bei uns. Doch zuletzt tauchte das Unternehmen selbst häufiger in der Berichterstattung auf. So sind beispielsweise mehrere Personen von Scope zu Fondsconsult gewechselt:

Schon zu Edlers Antritt als Leiter der Fondsanalyse am 1. Juli 2024 hieß es in der Pressemitteilung, dass mit ihm die Fonds- und Asset-Manager-Ratings schrittweise europaweit angeboten werden sollen. Ein logischer Schritt: Denn die Fondsanalyse ist Teil der Scope-Gruppe – und Scope Ratings erhielt im November 2023 als erste europäische Ratingagentur die Zulassung der EZB.

Bei Scope war in den vergangenen Monaten also einiges in Bewegung. Was bedeutet dies alles für das Unternehmen? Und wie läuft die Fondsselektion nun ab? Hier ein Überblick.