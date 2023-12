Hohe Rendite bei wenig Risiko - davon träumt jeder Anleger. Ein Maß dafür ist die Sharpe-Ratio. Scope empfiehlt Fonds in verschiedenen Peergroups.

in Fonds

Berg im Winter in der Nähe von Engelberg: Die Fonds-Peergroup Aktien Schweiz bot das beste Chance-Risiko-Profil für Anleger.

Investoren, die nach dem besten Verhältnis von Gewinn zu Risiko suchen, können sich auf die Sharpe Ratio verlassen – eine Kennzahl, die zeigt, wie gut Anlageerträge im Verhältnis zum Risiko stehen. Diese Metrik ist wertvoll, da sie über die bloße Betrachtung von Renditen hinausgeht und die Volatilität sowie den risikolosen Zins einbezieht, was eine Bewertung des Geldmarkts ermöglicht. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser war die Performance der untersuchten Anlage im Vergleich zur risikofreien Anlage.

Eine kürzlich durchgeführte Studie von Scope hat gezeigt, dass die Sharpe Ratio gerade bei der Langzeitbetrachtung von Anlagefonds ihre Stärken ausspielt. Über Zeiträume von 10 und 20 Jahren wurden 88 Fondsgruppen analysiert, um zu erkennen, welche von ihnen konstant hohe Werte erzielen. Diese langfristige Perspektive ist entscheidend, um über die täglichen Schwankungen des Marktes hinauszublicken.

Die Schweiz ist ganz vorne dabei

Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe der Schweizer Aktienfonds über 20 Jahre hinweg ein außerordentliches Rendite-Volatilitäts-Verhältnis bot, was ihnen eine Spitzenposition in der Sharpe-Ratio-Wertung sicherte. Ihre Erfolgsformel beruhte auf einer stabilen Performance in traditionell weniger volatilen Sektoren wie Gesundheit und Basiskonsumgüter.

Auch Konsumwertefonds zeigten eine beeindruckende Balance zwischen Ertrag und Schwankungen, wobei sie knapp hinter den Schweizer Fonds rangierten. Die Kombination aus Basiskonsumgütern und zyklischen Konsumgütern scheint hier ein gutes Gleichgewicht zu schaffen.

Interessanterweise führte die Studie auch hochverzinste Unternehmensanleihen als eine kluge Wahl für risikobewusste Investoren an, wobei diese Fonds bei einer geringen Volatilität solide Renditen erbrachten.

US-Technologie liegt auf 10 Jahre an der Spitze

Betrachtet man die vergangenen zehn Jahre, so stechen vor allem US-Aktien- und Technologiefonds hervor, deren höhere Renditen im Vergleich zu den langfristig besten Performern die ebenfalls gestiegene Volatilität überkompensierten und zu einer attraktiven Sharpe Ratio führten.

Scope hat weiterhin drei Top-Fonds innerhalb der fünf besten Peergroups herausgearbeitet, die sich für Anleger eignen könnten, die in bewährte Segmente investieren möchten. Die besten Empfehlungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.