Scope hat knapp 7.200 Fonds neu bewertet. Der Iran-Krieg würfelt die Peergroup-Ranglisten dabei kräftig durcheinander – und sorgt für ungewöhnliche Gewinner und Verlierer.

Scope aktualisiert die Fonds-Ratings einmal im Monat. Der April war geprägt von den Entwicklungen im Nahen Osten.

Die Rating-Agentur Scope hat ihre monatliche Bewertung von 7.179 Investmentfonds veröffentlicht. Im April verbesserten sich 399 Produkte, während 441 herabgestuft wurden. Nach fünfjähriger Marktpräsenz wurden 48 Portfolios erstmals bewertet. Neun aktive Fonds aus diesem Kreis erhielten ein Top-Rating.

Prägend für den Monat: der Angriff der USA und Israels auf den Iran sowie die daraus folgende Blockade der Straße von Hormus. Dadurch gerieten zahlreiche Peergroups kräftig in Bewegung.

Carmignac Investissement: Spektakuläres Comeback

Neun Monate lang trug der Carmignac Investissement (ISIN: FR0010148981) ein mittleres C-Rating. Nun klettert der globale Aktienfonds wieder auf ein B-Rating – getragen von einer Jahresrendite, die alles andere als mittelmäßig ist. In den vergangenen zwölf Monaten legte der Fonds um 22,3 Prozent zu, während die Vergleichsgruppe im selben Zeitraum nur auf 7,3 Prozent kam. Damit steht das Produkt nun auch über fünf Jahre besser da als die Konkurrenz: 6,5 Prozent pro Jahr gegenüber 5,9 Prozent.

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Verantwortlich für die jüngste Erfolgsgeschichte ist Portfoliomanager Kristofer Barrett, der vor rund zwei Jahren das Ruder übernommen hat. Er sucht nach Unternehmen, die durch Innovation, technologische Stärke oder ein differenziertes Produktangebot langfristig Wert schaffen. Derzeit zählen dazu der Mikrochipproduzent TSMC und der Chipentwickler Nvidia – zusammen machen sie ein Sechstel des Fondsvermögens aus.

Ethna-Aktiv erreicht Spitzenrating

Zwischen Mitte 2023 und Mitte 2024 schnupperte der Ethna-Aktiv-T (ISIN: LU0431139764) mehrfach an einem A-Rating – doch es reichte nie ganz. Jetzt ist es so weit. Der weltweit anlegende Multi-Asset-Fonds, den Scope unter die konservativen Mischfonds einordnet, überzeugte mit einer klar überdurchschnittlichen Rendite: In den vergangenen fünf Jahren erzielte er 3,4 Prozent pro Jahr – fast dreimal so viel wie der Peergroup-Schnitt von 1,2 Prozent.

Das Managementteam bestimmt über eine Analyse der Finanzmärkte und makroökonomischer Entwicklungen, in welche Anlageklassen, Regionen und Sektoren investiert wird. Die Auswahl einzelner Anleihen und Aktien erfolgt anschließend über eine fundamentale Einzeltitelanalyse. Investiert wird in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Upgrade Scope: Größte Fonds mit Rating-Upgrade im April 2026; Stand: 21.04.2026 | Bildquelle: Scope Exlorer

Guinness Global Equity Income: Vom Spitzenreiter zum Mittelfeld

Lange glänzte der Guinness Global Equity Income (ISIN: IE00BGHQF631) mit einem Top-Rating. Doch nach zuletzt schwacher Leistung trägt der weltweit aktive Fonds mit Fokus auf Dividendentitel nun nur noch ein C-Rating. Die kurzfristige Performance ist desaströs: Auf Jahressicht verlor er 1,6 Prozent seines Werts, während die Vergleichsgruppe 8,0 Prozent zulegte. Auch über drei Jahre liegt die Rendite deutlich unter dem Peergroup-Schnitt.

Über fünf und besonders über zehn Jahre steht der Fonds noch besser da als seine Mitbewerber. Doch die jüngste Renditeschwäche lässt sich laut Scope nicht mehr ignorieren – und macht auch die ohnehin schwachen Risikokennzahlen sichtbarer: Der maximale Verlust und die Schwankungsbreite fallen über alle Betrachtungszeiträume schlechter aus als beim Peergroup-Durchschnitt.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Downgrade Scope: Größte Fonds mit Rating-Downgrade im April 2026; Stand: 21.04.2026 | Bildquelle: Scope Explorer

Fidelity-ETF: Verlässliche Schuldner, solide Risikokennzahlen

Auch wenn der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF (ISIN: IE00BM9GRM34) einem Index folgt, stuft Scope ihn als aktiv ein – weil die Fondsgesellschaft genügend Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung nimmt. Mit einer fünfjährigen Historie zählt er zu den ältesten aktiven ETFs, die hierzulande erhältlich sind.

Das Produkt investiert in Unternehmensanleihen verlässlicher Schuldner (Investment Grade) und berücksichtigt dabei nur Emittenten, die mit den Pariser Klimazielen konform gehen – also eine Reduktion der CO2-Emissionen zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius anstreben. Das B-Rating beruht vor allem auf guten Risikokennzahlen, die in allen Betrachtungszeiträumen besser ausfallen als die der Vergleichsgruppe. Die Renditezahlen sind gemischt: Über ein Jahr entwickelte sich der Fonds stärker als die Vergleichsgruppe, über drei und fünf Jahre schwächer.

Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating Scope: Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating im April 2026; Stand: 21.04.2026 | Bildquelle: Scope Explorer

Marktüberblick: Rohstoffe profitieren, Gold und Asien leiden

Die Auswirkungen des Iran-Kriegs, der am 28. Februar begann, dominierten die Entwicklungen im März. Im Zuge des steilen Ölpreisanstiegs infolge der Blockade der Straße von Hormus erzielte die Peergroup Rohstoffe die höchsten Zuwächse des Monats: plus 9,0 Prozent. Auch US-Dollar-nahe Anlageklassen wie Geldmarktfonds in Dollar (plus 2,9 Prozent) und Anleihen mit kurzer Laufzeit legten zu.

Auf der Verliererseite gab es dagegen teils zweistellige Einbrüche. Die Peergroup Aktien Gold und Edelmetalle verlor parallel zum Goldpreisrückgang knapp 19,3 Prozent – der größte Monatsverlust unter allen Vergleichsgruppen. Besonders hart traf es Regionen, die stark von Öllieferungen aus dem Nahen Osten abhängen: Indien (minus 11,8 Prozent), Asien ex Japan (minus 11,4 Prozent) und Deutschland (minus 9,8 Prozent).

Scope-Ratingverteilung

Von den derzeit 7.179 in Deutschland bewerteten Fonds tragen:

741 Fonds ein A-Rating (10,3 Prozent), 1.797 ein B-Rating (25,0 Prozent), 2.165 ein C-Rating (30,2 Prozent), 1.657 ein D-Rating (23,1 Prozent) und 819 ein E-Rating (11,4 Prozent).

Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Es berücksichtigt unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und Verlustrisiko.