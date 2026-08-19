Ein starkes Jahr reicht nicht: Scope schickt einen einst gefeierten Fonds von A auf E. Zugleich kehrt ein Milliarden-Rentenfonds zurück an die Spitze. Die Details.

Wer steigt auf, wer ab? Scope veröffentlicht monatlich ein Update der Fondsratings. Die Ergebnisse im August.

In ihrem August-Update hat die Ratingagentur Scope die Noten für 7.357 Fonds überarbeitet. 301 Portfolios rückten eine Stufe nach oben, 345 mussten eine Herabstufung hinnehmen. 63 Fonds standen nach fünf Jahren am Markt erstmals auf dem Prüfstand – 15 aktiv gemanagte Produkte bekamen auf Anhieb eine der beiden Spitzennoten.

JPM Income Fund – Rückkehr an die Spitze

Kaum ein Fonds hat zuletzt so stark geschwankt wie der JPM Income Fund (ISIN: LU1041599660). Innerhalb von zwei Jahren durchlief er die halbe Notenskala: vom soliden B im Frühsommer 2024 hinunter auf ein mittelmäßiges C, dann Schritt für Schritt wieder nach oben. Ein gutes halbes Jahr hielt sich der Rentenfonds auf der Bestnote A, ehe es im November 2025 zurück auf B ging. Nun steht wieder ein A hinter dem Fonds, dessen Haupttranche auf ein Volumen von fast 13 Milliarden Euro kommt.

Der Fonds besteht fast zur Hälfte in staatlich besicherten Hypothekenanleihen, den zweitgrößten Block bilden Hochzins-Unternehmensanleihen. Auffällig ist die breite Streuung der Bonitäten: Knapp die Hälfte der Papiere trägt die Topnote AAA, zugleich liegen 35 Prozent unterhalb von BBB. Über nahezu alle Zeiträume schneidet der Fonds sowohl bei der Rendite als auch beim Risiko besser ab als seine Vergleichsgruppe.

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Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income – Aufholjagd gekrönt

Eine bemerkenswerte Wandlung liegt hinter dem Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (ISIN: LU0776416371). Im Herbst 2022 notierte der Mischfonds noch auf der schwächsten Stufe E, inzwischen hat er sich bis auf A vorgearbeitet. Über zwölf Monate legte sein Wert um 20,9 Prozent zu, während die ausgewogenen globalen Mischfonds mit US-Dollar-Schwerpunkt im Schnitt nur 11,5 Prozent erreichten. Auch über drei und fünf Jahre liegt der Fonds klar vor der Konkurrenz. Sein Vermögen verteilt das Management auf klassische Anleihen, Wandelanleihen und Aktien rund um den Globus.

Absturz: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Fonds

Wie schnell eine Spitzennote verfallen kann, führt der Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Fonds (ISIN: LU0083344555) vor. Vor fünf Jahren trug der Schwellenländer-Aktienfonds noch ein glattes A, heute steht die schwächste Note E. Der Fall zeigt, wie stark das Scope-Rating auf der mittel- bis langfristigen Leistung fußt: Ein einzelnes starkes Jahr genügt nicht. Zwar liegt die Zwölfmonatsrendite mit 36,8 Prozent leicht über dem Schnitt der Vergleichsgruppe von 35,1 Prozent, über fünf Jahre fällt sie mit 4,1 Prozent pro Jahr jedoch deutlich hinter die 7,2 Prozent der Konkurrenz zurück. Dass Anleger den Gruppendurchschnitt zuletzt kaum übertreffen konnten, drückt ebenso auf die Note wie die schwachen Risikokennzahlen.

UBAM Global High Yield – Neuling mit ungewöhnlicher Technik

Unter den Erstbewerteten sticht der UBAM – Global High Yield Solution Extended Duration (ISIN: LU2051734718) heraus. In nur fünf Jahren hat der Hochzinsfonds gut 1,5 Milliarden Euro eingesammelt – und startet direkt mit einem A. Den Zuspruch verdankt er seiner Rendite, die über fünf Jahre mit 5,4 Prozent pro Jahr fast doppelt so hoch ausfiel wie die der Vergleichsgruppe mit 3,0 Prozent. Die Risikokennzahlen bleiben zwar hinter dem Gruppenschnitt zurück, die Rendite gleicht das jedoch aus. Die Besonderheit: Das Management baut sein Hochzinsengagement überwiegend über Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, kurz CDS) auf. So partizipiert der Fonds am Hochzinssegment, ohne die Anleihen selbst kaufen zu müssen.

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Marktüberblick: Rohstoffe vorn, alternative Energien im Sturzflug

Der Juli bescherte Anlegern wenig Freude. Nur 16 der ausgewerteten Vergleichsgruppen schrieben schwarze Zahlen, 76 lagen im Minus. An der Spitze standen Rohstofffonds und Fonds für britische Aktien mit jeweils knapp 5 Prozent Plus. Auffällig robust zeigten sich Dividendenaktien. Regional hatte Europa die Nase vorn.

Am anderen Ende sammelten sich Aktien aus China und den Schwellenländern. Besonders hart traf es die alternativen Energien: Ihre Aktien verloren im Juli mehr als ein Zehntel an Wert – bereits im Vormonat hatte die Branche zu den Verlierern gehört. Globale Technologiefonds gaben mehr als 7 Prozent ab. Einen regelrechten Einbruch erlebten Fonds für langlaufende Staatsanleihen aus der Eurozone, die gut 3 Prozent verloren – für festverzinsliche Papiere ein außergewöhnlich hoher Rückgang.

Scope-Ratingverteilung

Aktuell bewertet Scope 7.357 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds nach dem Ucits-Standard. Die Noten reichen von A (sehr gut) bis E (schwach), als Spitzenrating gelten A und B. Die Bewertungen verteilen sich so:

741 Fonds mit A-Rating (10,1 Prozent)

1.817 Fonds mit B-Rating (24,7 Prozent)

2.255 Fonds mit C-Rating (30,7 Prozent)

1.729 Fonds mit D-Rating (23,5 Prozent)

815 Fonds mit E-Rating (11,1 Prozent)

Das Scope-Fondsrating misst die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Es berücksichtigt unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Wertentwicklung sowie das Timing- und das Verlustrisiko.