Im monatlichen Rhythmus stellt die Ratingagentur Scope Fonds auf den Prüfstand. Für das Update im Dezember wurde die Qualität von knapp 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bewertet.

Für 234 Produkte ging es eine Notenstufe aufwärts, 325 Portfolios schnitten schlechter ab als im Vormonat. Erstmals bewertet wurden 54 Produkte, davon erhielten 23 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating. Der Wahlsieg von Trump hat die US-Aktienmärkte befeuert, einige Peergroups legten im November sogar zweistellig zu.

Stewardship-Fonds wieder zurück in der Spitzengruppe

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Ein halbes Jahr lang musste der Wellington Global Stewards mit einem B-Rating vorlieb nehmen, nun ist er zurück in der Spitzengruppe. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen generieren und herausragende Stewardship-Aktivitäten an den Tag legen, um diese Renditeentwicklung nachhaltig sicherzustellen. Der Begriff Stewardship bezieht sich nach Definition des Fonds darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (Kunden, Mitarbeiter, gesellschaftliches Umfeld und Lieferketten) berücksichtigen und sie ESG-Kriterien in ihre Geschäftsstrategie integrieren. Auffällig ist der für einen globalen Aktienfonds aktuell relativ hohe Anteil europäischer Titel (30 Prozent des Fondsvermögens). Bedeutendste Region im Portfolio ist dennoch – trotz Untergewichtung gegenüber der Benchmark – Nordamerika mit einem Gewicht von 55 Prozent. Seit seiner Auflegung vor knapp sechs Jahren erzielte der Fonds eine Rendite von 15,6 Prozent pro Jahr, während die Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt nur auf 5,2 Prozent pro Jahr kam.

Nachhaltige Wettbewerbsvorteile zahlen sich (wieder) aus

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der MSIF Europe Opportunity Fund hat sich sein B-Rating zurückerobert, das er im Mai nach zuvor anderthalbjähriger Haltedauer hatte abgeben müssen. Die Portfoliomanager Kristian Heugh und Anil Agarwal suchen in ganz Europa nach Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, die sich durch Wachstum in Ertrag umwandeln lassen. Dabei haben sie weitgehend freie Hand, wie der sehr hohe Active Share des Fonds von 87 Prozent belegt, so die Ratingagentur. Die Sektorallokation ist völlig anders als im MSCI Europe Index, der als Benchmark dient. So hat etwa der Sektor zyklischer Konsum im Portfolio ein Gewicht von 36 Prozent, während er im Index nur 10 Prozent ausmacht. Die Rückkehr des Fonds auf die Erfolgsspur zeige sich deutlich an der Zwölfmonatsrendite: Sie liegt bei 20,9 Prozent, die Vergleichsgruppe Aktien Europa erzielte dagegen nur 10,6 Prozent.

Die zehn größten Aufsteiger-Fonds im Dezember 2024

Mischfonds-Klassiker nur noch unterdurchschnittlich

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Nach zwei Jahren im Rating-Mittelfeld fällt der Carmignac Patrimoine auf die Notenstufe D zurück. Der Mischfonds-Klassiker setzt weltweit auf Anleihen, Aktien und Währungen. Festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen mindestens 40 Prozent des Portfolios ausmachen. Zurzeit haben Anleihen einen Anteil von 51 Prozent und Aktien von 43 Prozent. Die Liquiditätsquote liegt bei 7 Prozent. Der Start des neuen Managementteams im September 2023 war vielversprechend, doch nun läuft es nicht mehr rund, so das Urteil der Ratingagentur. In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete der Fonds ein Plus von 10,2 Prozent, die Peergroup Mischfonds Global Flexibel kam auf 13,3 Prozent. Über drei Jahre ist es dem Produkt nicht gelungen, den Wert zu erhalten.

Die zehn größten Absteiger-Fonds im Dezember 2024

Top- und Flop-Peergroups im vergangenen Monat

Die Frage, welche Auswirkungen der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl auf die Aktienmärkte haben würde, wurde laut Scope eindrucksvoll beantwortet. Die erneute Wahl von Donald Trump versetzte die US-Märkte in Euphorie: Fonds mit Fokus auf nordamerikanische Nebenwerte legten im November genauso zweistellig zu wie globale Tech-Fonds, nur knapp dahinter folgte die Peergroup für US-Bluechips. Insgesamt verlief der vergangene Monat hervorragend für Aktionäre – auch viele andere Aktienfonds-Vergleichsgruppen legten deutlich zu.

Die schwächste Performance zeigten die Märkte, die vermeintlich unter Trumps Außen- und Wirtschaftspolitik leiden werden: Europa und die Schwellenländer, allen voran China. Fonds, die im Reich der Mitte unterwegs sind, mussten sogar im Durchschnitt ein Minus verkraften.